El pasado noviembre, Xoel López lanzaba Si mi rayo te alcanzara (Sony, 2020), un disco coral en el que las guitarras ceden protagonismo, número 15 en su trayectoria, y el cuarto que firma en solitario. Liberado de amarres creativos e interpretativos, el exvocalista de Deluxe y Elephant Band abre una nueva etapa. Es un trabajo de suma, de voces distintas que entonan a la vez. Por primera vez participa otro compositor, y de la producción, totalmente ajena, se ocupa Carles Campi. Luminosidad y diversión han reinado en el proceso creativo de una colección de canciones que tomaron forma antes del confinamiento, y ahora se convierten en una suerte de dosis optimista, que tanta falta hace. El músico gallego vive un momento dulce en su carrera, y no quiere dejar de buscar nuevos caminos. Su pop-rock con aires tibiamente tropicales está en todas partes: en una serie de Netflix, en una campaña del Xacobeo y en el programa de radio de su admirado David Byrne.

A El Batel viene a presentar, con formación de sexteto, este disco que refleja un momento de cambio en su música y su persona, y Xoel se muestra muy positivo durante toda la conversación.

La pandemia alteró tus planes de lanzamiento de Si mi rayo te alcanzara, aunque estos tiempos de incertidumbre, poca distancia, riesgo y omisiones son apropiados para escucharlo. Ya está disponible, pero no pudiste empezar a presentarlo cuando salió.

Fue la salida de disco más extraña de mi vida. Fue un momento muy raro para todos, pero, sí, sacar un disco y no poder presentarlo, no poder enseñar esas canciones que están frescas, ahí en el momento, cuando más apetece, se hizo un poco raro. Como se retrasó el disco, fue todo un efecto en cadena, fuimos asimilándolo poco a poco. Salió más tarde de lo que hubiéramos querido; justo fue la tercera ola, y entonces ya no pude hacer nada. Sí pude presentar los singles el verano pasado, pero el disco en sí tuvo que esperar bastante, y desde la grabación (la primera parte, porque luego tuvimos que seguir grabando después de ese primer confinamiento más duro) pasó un año hasta que lo pudimos presentar en Madrid en febrero. O sea, raro. Obviamente las canciones siguen vigentes, las seguimos sintiendo, pero no es como cuando lo sacas en el momento.

Además, estuviste actuando en IFEMA, un lugar muy simbólico.

Sí, de hecho, toda esa simbología pasó por nuestros cuerpos, fue un concierto especialmente emotivo. Yo concretamente (siempre lo cuento) lloré cantando Joana, una canción que siempre había estado especialmente confinada, porque fue el primer single, que fue un segundo single realmente, pero fue el primer single que salió en confinamiento, y claro, la idea era otra completamente diferente, y ver cómo sale una canción así en medio de una situación tan extraña se hizo raro, y por fin ese día en IFEMA precisamente, el verano pasado, pudo ver la luz. Fue como una presentación en sociedad para Joana, y me emocioné mucho, porque fue todo lo retenido, todos los sentimientos que no habían florecido, y una mezcla también de cierta felicidad, de por lo menos vivir una situación relativamente normal por un día.

Este es un disco de cambios entre los que aparecen dos personas: David Quinzán y Carles Campi, que se suman al proceso creativo.

En el caso de Campi fue radical, porque yo solía producir a veces yo solo, normalmente 50%, pero con él fue como «mira, tú haces la producción, yo no quiero saber nada, quiero ser el del grupo, el artista», con la intención de quitarme cosas de la cabeza, de estar 100% en lo que fuese a estar, porque cuando estás en muchas partes del proceso tiene su parte buena, porque controlas la obra completa, pero luego te da la sensación de que siempre podrías haber hecho un poco mejor cada cosa. Entonces me quise centrar en la voz, en la interpretación, en la energía del disco. Fui más productor a nivel vital, energético. El disco es muy coral, trabaja mucha gente. Yo hice de productor psicológico o algo así, se me está ocurriendo ahora; a lo mejor es una tontería, pero fui un poco el que unió a toda la gente. En el disco hay gente muy dispar, también diferentes generaciones. Hice casi de anfitrión, me tocó unificar todas las partes en una idea bastante transversal que yo tengo en la cabeza -musical, de edades, de géneros, de todo-. Y está la parte anterior, con David, en mi casa, que también fue romper con mi rutina. Llevo 15 discos; me apetecía arrancar desde otro lugar. Añadí un productor (aparte de compositor) que hizo una especie de labor de producción conmigo: me acompañó, me sugirió, me propuso cosas directamente, y entonces hizo que yo trabajase de otra forma, con la cabeza en otro lugar, y también fue muy bonito porque hicimos eso de practicar el oficio del compositor.

¿El proceso de composición te pilló en plena pandemia?

Por suerte fue prepandémico. No me queda muy claro si en la pandemia yo me bloqueé artísticamente o es que ya tenía las canciones y me relajé, pero mi sensación fue de bloqueo a nivel de escritura. Quizás no me apetecía reflejar el momento, no me inspiraba para escribir, o simplemente había hecho 20 canciones con David y estaba un poco vacío y sentía que ya era suficiente.

Da la sensación al escuchar el disco de que te has divertido bastante haciéndolo.

Sí, a pesar de todo. Incluso cuando nos juntamos después del confinamiento para terminarlo, ese momento fue –a lo mejor está mal decirlo- casi alegre. Hubo un momento en el estudio donde estuvimos alegres, disfrutamos, celebramos ese reencuentro, esa ‘xuntanza’, como decimos los gallegos. Fue muy emotivo, celebrado, y creo que en el disco se nota. Tengo incluso grabaciones de móvil del proceso de grabación de voces, y se me ve a mí incluso a veces sin camiseta, sudando, en la cabina pasándomelo teta, haciendo el tonto. Pasó de todo. Fueron las tomas de voz más emotivas de mi vida. Lo tengo claro.

Hay cierto cambio en cuanto al sonido. Parece que hubieras dejado bastante de lado las guitarras.

Sí, ahí hay algo también simbólico. Si la guitarra es algo que te tapa, a lo que te agarras, incluso un cuerpo de mujer, dicen, de alguna manera, dejarla también es (en este caso literalmente) quitarte un peso de encima. Creo que la simbología es tan sencilla como esa. Me quito algo que tengo que sostener, y de repente me doy cuenta de que puedo bailar, moverme, pensar en otras cosas. Con esa idea de delegar, de quitarme peso de la composición, de la producción, la guitarra tuvo también que ver: la liberación fue ya total. Casi no voy a tocar la guitarra, de hecho. Quiero que sea la banda la que toque, y yo limitarme a interpretar mis canciones, que al final a lo mejor es simplemente lo que me apetecía en este momento. Podría pasar que venga una tapa con un disco todo tocado por mí, o de guitarra y voz, no descarto nada. No digo, ni mucho menos, que este sea un lugar en el que quedarme, simplemente digo que es el lugar en el que estoy ahora mismo.

Dices que es más una evolución que una ruptura.

Siempre siento que voy añadiendo cosas, no he sido nunca de «esto ya no me gusta, esto es una mierda», no soy nada radical, tengo una buena relación con mi pasado, incluso el repertorio de Deluxe lo incorporo bastante, y por eso a lo mejor dije que no era una ruptura, pero siempre hay algo que dejas atrás, aunque más que romperlo lo que haces es simplemente obviarlo, olvidarlo, no usarlo, pero sí, para mí es más coger lo que tengo, que ya está muy mezclado, ya es una especie de plastilina con todos los colores juntos, y añado algún color nuevo, un par de elementos nuevos a nivel conceptual. Para mí siempre tiene que haber un elemento de renovación, algo que me siga haciendo tilín. No sé si es la parte mía curiosa o aventurera, pero hay siempre un afán por descubrir algún nuevo terreno, no es algo radical. En mi caso un pie lo tengo donde siempre, y el otro pivota para buscar nuevos elementos.

¿Cómo estás viviendo estos días?

Yo busco máximos, no sé cómo decirlo, pero no me conformo con esta vida gris, la coloreo como puedo. Me canso, me cuesta mucho, nunca paso del límite real que hay. Si te dejan ir a 70, yo puedo garantizar que iré a 70, no me conformo con ir a 60, pero, claro, de 70 no se puede pasar. Busco máximos. A pesar de todo, estoy vitalista, intento estar lo mejor posible. Ese ‘mejor posible’ no se parece en nada al ‘mejor posible’ de hace un año, pero es lo que hay.