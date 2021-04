Una ventana a la libertad es el documental de José María López Oñate -autor de Ambel. La película (2015), entre otros proyectos- que refleja cómo fueron los inicios de la primera televisión de Cehegín. «La inquietud, la juventud y el optimismo de una sociedad que por fin se abría al mundo y la creencia de que la vida y la cultura de su pueblo importaba fue lo que llevó a un grupo de jóvenes en 1983 a crear, sin saberlo, la cuarta televisión por ondas de España», explica el realizador murciano. Durante tres veranos, una hora a la semana, esta cadena sirvió como reflejo de esa sociedad emergente que se movía a un «ritmo acelerado», y hoy, una vez digitalizado todo ese material, ofrece a quienes se asomen a esta ‘ventana’ abierta por el joven cineasta un ejemplo de lo que fueron aquellos años en Cehegín, y del legado de aquellos que se lanzaron a hacer televisión y acabaron brindando un soplo de libertad a los hogares del municipio. El propio López Oñate, que actualmente trabaja en el departamento de Medios de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, nos explica este proyecto.

¿Cómo nació la primera televisión local de Cehegín?

Fue el proyecto de un grupo de jóvenes, allá por 1983, que tenían la necesidad y ese espíritu que te da la juventud de querer contar noticias cercanas y demostrar que la cercanía de un municipio y lo que a sus habitantes les pasaba importaba.

Este documental tiene su origen en unas cintas recuperadas no hace tanto...

En el año 2010. Apareció en la casa de uno de ellos [de los creadores de la cadena] una caja con 28 cintas Betacam de unas cuatro horas de duración cada una; no es todo el material que generó la televisión (se ha perdido muchísimo), pero sí que había entre estas cintas algunos másteres de las grabaciones y programas completos. Justo ese año yo comenzaba la carrera de Comunicación Audiovisual, y empecé a digitalizarlas. Al año siguiente pude entrevistar a una parte de responsables de aquello, pero también conseguí sentarlos en la misma sala y ponerles unas imágenes que ninguno había visto desde hacía casi 30 años.

¿Cómo era aquella televisión, que comenzó de manera muy rudimentaria y hoy está a la vanguardia en muchos aspectos?

Era una televisión que funcionaba por ondas. Emitía en el canal 7, banda tercera, por la única frecuencia que lo hacía Televisión Española, pero en un canal paralelo. Y lo hacían durante una hora, los viernes por la tarde, y en verano. Estuvieron tres años emitiendo.

Además, en los últimos cuarenta años, las televisiones locales se han convertido en auténticos tesoros, ya que en ellas se archiva toda la actividad de un municipio de manera visual. Porque además se graba prácticamente todo lo que acontece en un municipio.

Ellos cubrían cualquier evento que había; una filosofía que heredó posteriormente el vídeo comunitario, lo que ahora es la televisión de Cehegín, y que también lo ha hecho durante muchos años. La segunda televisión del pueblo se creó en el año 1987, y es también parte de nuestra historia. Tenemos entre manos un legado impresionante: prácticamente todo lo que vivimos desde los años ochenta en imágenes; creo que esto es algo muy positivo para una sociedad. Y es un material que al final debe pertenecer a Cehegín, por lo que es importante digitalizarlo e ir poco a poco mostrándoselo a la gente.

¿Por qué desaparece aquella televisión?

Piensa que en ese momento las [televisiones] autonómicas ni estaban ni se les esperaba, y no había ningún precedente similar. En este sentido, había un vacío legal -o sea que tampoco era una ilegalidad clara- en lo referente a este tipo de emisiones: no estaba definido cómo se debía hacer y, lógicamente, esta gente estaba ocupando un espacio radioeléctrico. Hubo personas dentro del propio municipio a las que no les interesaba que se contaran ciertas historias..., veían en este proyecto una posible fuente de problemas. Al final, hubo una denuncia y la Guardia Civil incautó los equipos de emisión.

Luego pasó mucho tiempo para que se pudiera legalizar esa situación...

Así es. Pero bueno, en el tiempo que estuvieron emitiendo lograron generar un material muy valioso. Entrevistaron al presidente de la Comunidad de aquel momento sin cortapisas alguna, por ejemplo; bueno, y un hito importante en la historia de esta televisión es que gracias a ella tenemos la última entrevista en vídeo a Paquirri.

En Murcia tenemos una gran investigadora sobre televisiones locales como es Isabel Sarabia, vicedecana en la UCAM, y ya venía en los apuntes de la carrera que la Televisión Local de Cehegín fue la primera en la Región y una de las primeras de España; creo que este dato debe ser motivo de orgullo para los cehegineros, por lo que sentía que esta historia había que contarla y ponerla en valor.

Ahora se echa en falta que todo ese material este en los archivos municipales, para su conservación y estudio.

Sí. Y creo que es urgente acometer esta cuestión, porque al final estamos hablando de que son cintas magnéticas que se deterioran con el tiempo y esa información se puede acabar perdiendo. Ya en el material que yo traté en su momento aparecen muchas bandas intermedias que molestan, e incluso hay cintas que han perdido el color: el Betacam situaba el color en bandas paralelas y esa propiedad se ha perdido. Creo que la digitalización de todo ese material tiene que ser inmediata. Tanto de esta televisión como de todas las que existen en la Región.

Era un sistema muy rudimentario, el Betacam...

Sí, aunque siempre era buen momento para innovar. Esta gente consiguió dar el salto y tener un mezclador analógico para poder grabar con dos cámaras, que en aquella época era muy complicado.

No obstante, este es un proyecto personal. En tu día a día, trabajas en medios en el Congreso. ¿Qué tal la vida por allí? Ha debido ser un año muy intenso...

La verdad es que sí. Y con muchísima vida política, sobre todo para los que nos gusta la comunicación y, en especial, la comunicación política. Poder estar en primera línea, donde se generan la mayor parte de las noticias, es una gran experiencia, y más si es de la mano de un partido en el que realmente crees y en el que has militado muchos años.