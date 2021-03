«El boceto manda. Hasta que la obra monumental no está acabada, todo se rige en función de lo que determina el boceto». Así de categórico se muestra Juan Martínez Lax cuando se le pregunta por la exposición que inauguró ayer en la galería Progreso 80 de Murcia. Obra monumental es una colección de bocetos con la que el escultor murciano traza el camino que une las primeras formulaciones de una idea creativa hasta su plasmación física.

«Siempre lo he tenido claro dice Martínez Lax-. La energía que uno utiliza para crear una obra debe emplearse ya para desarrollar la serie de bocetos que, por otra parte, serán imprescindibles cuando lo que tenemos entre manos es una obra monumental, dando indicaciones sobre el material [hierro, en este caso] y el tipo de corte necesario. Esta exposición es, en ese sentido, una reivindicación del boceto, de su importancia para la obra final». Es fácil preguntárselo: ¿y cuál es esa importancia? El artista vuelve a responder sin titubeos: «Absoluta. El boceto es la obra en sí hasta que la obra está definitivamente concluida».

Entidad propia

Escribe el comisario Tomás Ruiz: «Caminos, pasos, paradas hacia un encuentro del autor y el alma en su obra enterrada, bocetos que hoy se convierten en piezas singulares, no aisladas, conectadas en un tiempo por medio de sus ciclos, partes, pasos hacía la obra urbana que la ciudad a guarda». Así, los bocetos trascienden su condición utilitaria y se acaban convirtiendo, dice Lax, en «obras de arte con entidad propia»: «Sin duda, sin necesidad de que se llevara a cabo la obra monumental, el proceso que ha llevado a ella sería ya arte en sí mismo. Un arte que, además, se suele quedar en el taller y no suele llegar al público. Es una pena, en muchas ocasiones».

«La energía -continúa Ruiz en el texto de presentación de la muestra-, estado mental que modela, da calor, contorno, gesto, actitud y forma. La energía penetra, se adhiere, nos ofrece caminos hacia el encuentro, anticipo del deseo, del sentimiento, de la idea materializada en la obra de Juan Martínez Lax, generador y transmisor de energía, de sensaciones, de amor, nos presenta una oportunidad de vivir, disfrutar, sentir la visión anticipada de su obra urbana». Es la idea del artista: traducir estos bocetos en volumen. «Hemos hecho un montaje fotográfico de cómo podría ser la obra ya a tamaño, mi planteamiento es llevarla a cabo siempre que alguna entidad lo requiera. Personalmente, creo que es el momento para que en Murcia se lleve a cabo un proyecto escultórico de este calado en nuestras calles, ojalá nuestros políticos y gestores piensen lo mismo».

Una cuestión de artesanía

Aunque Martínez Lax ha desarrollado el grueso de su trayectoria artística dentro de la escultura, su calidad como pintor es un secreto a voces. «Lo primero que yo hice fue barro, escultura, pero se me secaba, necesitaba más rapidez, nunca llegaba a acabar las cosas. Entonces me acogí a la pintura, que era una cosa más sosegada y me permitía otros tiempos. Estuve años pintando retratos, paisajes, bodegones...y llegó un momento en que entendí que ya había superado lo que yo podía darle a la pintura. Entonces volví al volumen, a la escultura, sabiendo que el tiempo no me podría vencer como cuando era un chaval. Entonces, visto así, la cultura es la disciplina que siempre ha estado conmigo, aunque en un momento dado, por ciertas circunstancias, me vi obligado a pintar. Un periodo del que aprendí mucho y que me aportó un gran aprendizaje, por cierto».

La calle, de nuevo

«Las salas de exposiciones y los museos están muy bien, por supuesto, pero la obra en la calle es para siempre y es un patrimonio que el artista le deja a su ciudad, algo muy importante, y yo reivindico que en Murcia tenemos artistas de calado suficiente para desarrollar este tipo de proyectos». «Pecamos en Murcia -sigue- de no valorar lo que tenemos. Hemos dado lugar a que mueran González Marcos o Morera sin que haya en la calle una gran obra de ellos».

Obra monumental, que puede visitarse hasta el 30 de mayo de forma virtual o, si se pide cita, presencial, termina hablando del viejo mantra del artista como artesano. Así lo explica Martínez Lax: «Lo de artista es algo que nos viene de fuera, de la colectividad, nosotros somos artesanos, trabajadores y hacedores de un proceso mecánico concreto».