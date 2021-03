Quizá algunos se sorprendan, pero YouTube ya no es solo un espacio en el que buscar las canciones de moda, ver partidas de League of Legends y encontrar los highlights de tus jugadores favoritos. En la plataforma de vídeo (propiedad) de Google podemos encontrar toda clase de tutoriales, cursos y hasta clases y conferencias con las que apuntalar o reforzar nuestros conocimientos; y de todas las materias habidas y por haber: hay Ciencia, Matemáticas, Música..., y también Historia, e Historia del Arte. E impartiendo las lecciones, auténticos expertos en la materia (en muchos casos). Pero lo mejor es que estos ‘profesores’ han sabido adaptar su discurso a las nuevas generaciones y al momento actual; tanto en lenguaje y formas como en perspectiva. Es el caso de la murciana María Ponce, graduada en Historia del Arte, Máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural (UMU) y doctoranda en Estudios de Género por la Universidad de Alicante; una actividad (esta última) que compagina con un canal que ha llamado La Heredera de Lilith –ahora también en Oculto.TV– con el que pretende dar a conocer a mujeres artistas, mecenas y modelos que han sido silenciadas a lo largo de los siglos.

¿Cuándo entendió que era necesario estudiar la historia del arte desde la perspectiva de género?

Supe que algo ‘fallaba’ cuando en mi último año de carrera eché un vistazo a todas las asignaturas y me di cuenta de que solo dos de cuarenta tenían una perspectiva de género. En una nos enseñaron reinas españolas mecenas del Renacimiento español, y, en la otra, mujeres artistas de los siglos XX y XXI.

¿Hay algún caso de artista silenciada que supusiera la gota que colmó el vaso, que le enervase especialmente?

Cada vez que hago un vídeo me enervo, lo confieso. Aunque el caso que más me llamó la atención fue el de Marietta Robusti, la hija de Tintoretto. La ‘Tintoretta’ fue una pintora increíble, con tanto talento que llamó la atención de las cortes de Maximiliano I y Felipe II. De hecho, pidieron a Marietta ser su pintora de cámara. Pero su padre (por envidia, por sobreprotector o porque ella podría haberle realizado algunas obras atribuidas a él) no le permitió salir de Venecia.

Aborda el papel de la mujer en el arte ocupando tres papeles: artista, modelo y mecenas. De lo primero se va hablando más, pero lo de mecenas es bastante desconocido para el público generalista. ¿Cómo ha sido el papel de la mujer como mecenas?

Si supiéramos todas las mecenas que existieron a lo largo de la Historia, los libros tendrían que volver a reescribirse. Siempre se nos ha mostrado al hombre como aquel preocupado por el arte, por proteger y financiar a los artistas. Pero nadie nos ha dicho: «Oye, que hubo mujeres que también quisieron formar parte». Un ejemplo –del que hablé recientemente en una conferencia– es el de Lucrecia Borgia, infravalorada desde el siglo XVI y ‘degradada’ a femme fatale. En realidad fue una mujer preocupada por su pueblo y muy interesada en el arte. Se rodeó de artistas y patrocinó a muchos. Pero eso no ‘vende’.

¿Sigue siendo así en las galerías actuales o cuando una mujer es comisaria de una exposición?

Actualmente estamos viendo que las exposiciones tienen una perspectiva de género antes nunca vista. Y menos mal... Pero desafortunadamente es algo que todavía le choca a mucha gente. No solo por el tema, sino por quién dirige dicha exposición. Porque, claro, un hombre rindiendo homenaje a mujeres silenciadas está bien visto. Ahora, ¿una mujer dirigiendo una exposición? «Ya están otra vez las feministas»...

Usted viene del mundo académico, que suele mirar con cierto recelo toda forma de distribuir contenido que no sea la tradicional. ¿Tenía claro desde el principio que se podía hacer divulgación desde YouTube?

Sí que es cierto que al principio me llamaba la atención que existieran plataformas que no fueran las clases como método divulgativo. Pero fue cuando me topé con canales educativos –que contaban cosas que podía compaginar con lo que había dado en clase– cuando descubrí otra forma de aprender. Nunca hay que cerrarse a lo nuevo. Hay gente con muchísimo talento para enseñar que no puede optar a una plaza en una institución docente, y, para ellos, igual su única forma de compartir su conocimiento es a través de YouTube, por ejemplo. Y es igual de respetable que cualquier profesor.

¿Hasta qué punto le determina el canal? Sabemos que YouTube, como el resto de plataformas, premia cierta duración, ciertos títulos..., ¿por qué aros pasa?

De momento, solo me estoy haciendo un nombre. Me gusta pensar que cuando termine la tesis doctoral pueda decir: «Vale, he acabado esta etapa», pero además he podido compaginarlo con la Heredera, con conferencias..., con cualquier evento más allá de mi investigación. Ahora mismo estoy en Tipee, una plataforma para pequeños creadores donde gracias al apoyo económico de la gente puedo mejorar el canal y llegar a más oyentes.

El mundo del arte ha sido desde el principio elitista. Por mucho que en un momento dado la alta cultura y la baja cultura tuviesen unas fronteras más difusas, ¿cuál cree que ha sido una mayor barrera histórica a la hora de hacer arte, el género o la clase?

Muy buena pregunta. Pongámonos en contexto: un hombre y una mujer. El mismo talento, pero él pertenece a una clase no privilegiada. Por el contrario, la mujer tiene más facilidades y recursos económicos. ¿Quién llegaría más lejos? Mi respuesta es la siguiente: Independiente de la etapa de la que hablemos (porque cada siglo tiene su mentalidad y no es lo mismo la Italia renacentista que el siglo XIX francés, por ejemplo), y a grandes rasgos, el hombre. El hombre siempre tiene más probabilidades de prosperar que una mujer. Y te voy a explicar por qué: no importa cuánto dinero tengas, para hacerse un nombre en el mundo del arte la mujer siempre ha tenido que firmar con un pseudónimo masculino; el oficio de pintor era algo que solo estaba dirigido a hombres.

En sus vídeos aborda la trayectoria de artistas de muchas épocas. ¿Cree que las opresiones a las que han sido sometidas las mujeres han cambiado o seguimos en las mismo? Es decir: ¿se ha cambiado algo o solo de forma cosmética?

Sí que es verdad que hemos evolucionado con respecto a nuestras compañeras. No podemos decir que seguimos igual porque actualmente una mujer, si quiere ser artista, tiene la libertad y el derecho de intentarlo (quitando su situación económica, familiar…). A lo que me refiero es que, al contrario de lo que como le pasó a la Tintoretta, la mayoría de las mujeres no están supeditadas hoy al consentimiento de una figura masculina.

Además de difundiendo su obra y, sobre todo, la situación a la que se enfrentaron estas artistas, ¿qué más se puede hacer para equilibrar la balanza?

Normalizar la existencia de artistas desde el primer momento. Si en clase de Historia del Arte se da a Picasso, también se debería decir que hubo una María Blanchard. Que si no fuera por Gertrude Stein, sus obras no habrían salido de París. Es decir, enseñar que existieron, que fueron silenciadas..., para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Y así, poco a poco, romper esa línea que nos separa.

Coge su nombre del primer personaje femenino creado por Dios, recogido en la Biblia. ¿Las Lilith de hoy siguen siendo convertidas en serpiente cuando no hacen lo que les dicen?

¿Una mujer que es infravalorada por hacer las mismas cosas que los hombres? Por supuesto. En todos los ámbitos y a lo largo de la Historia. El cuadro más caro creado por una mujer es uno de Georgia O’Keeffe, White Flower No. 1, valorado en 44 millones de dólares; el de un hombre, el Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci, por 144 millones. ¿Por qué? Porque no nos cabe en la cabeza que el cuadro más caro del mundo pueda ser de una mujer, por lo que es mejor infravalorar su obra. Porque es mejor que no hagamos ruido.

Es esa mentalidad de: «¿Cómo es posible que lo haya hecho una mujer?», ese miedo que tienen algunos hombres de que nosotras seamos capaces de hacer las mismas cosas que ellos. Es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Y lo que hacen al respecto es convertirnos en serpientes, como bien dices. Nuestro deber, para las futuras generaciones, es educar en la igualdad, aprender de los errores del pasado y asegurarnos de no volver a cometerlos.