Las Noches del Malecón regresarán a Murcia este verano con su tercera edición. Así lo anunció la organización hace dos semanas con la confirmación de Love of Lesbian como uno de sus cabezas de cartel. Después llegaron Antonio Orozco, Carlos Sadness, Iván Ferreiro, Cepeda, La M.O.D.A., Estrella Morente, La Pegatina..., una treintena de conciertos a los que hoy se suman otros seis, así como cuatro nuevo espectáculo de humor en director que tendrán lugar entre finales de mayo y los meses de junio y julio. Y todavía faltan algunos nombres por anunciar, con lo que se espera que el festival supere el medio centenar de fechas, convirtiéndose en uno de los ciclos más extensos celebrados en la Región de Murcia.

En cuanto a los nuevos fichajes de Monkey Pro (la promotora), la gran protagonista del anuncio es Zahara (31 de julio), que se ha convertido en una de las artistas de referencia del indie nacional y pasará por Las Noches del Malecón con su nuevo disco, Puta, uno de los más esperados del año. Sidonie (10 de julio) también regresarán a Murcia con su último trabajo dispuestos a conseguir que todo el público baile desde sus asientos, y lo harán acompañados por Aníbal Gómez DJ. Además, tras haber agotado todas las entradas en solo unas horas para su concierto, Iván Ferreiro repetirá con una segunda noche el 27 de mayo.

Miguel Ríos (30 de julio), un auténtico referente y para muchos el padre del rock español, se subirá también al escenario de Las Noches del Malecón, y lo hará junto a su nueva banda, The Black Betty Trio, mientras que el 13 de junio lo hará Antonio José, artista cordobés que con tan solo 26 años ha alcanzado cifras "con las que muchos solo pueden soñar", apunta la productora. Cierra la tanda de confirmaciones Muerdo (2 de junio), un molinense que ha traspasado fronteras gracias a su música y que se ha convertido en uno de los nombres propios del mestizaje y la fusión. Presentará La sangre del mundo, disco con el que inicia una nueva etapa sonora.

Por otro lado, el humor ha ganado peso en el cartel con este último anuncio. Y es que a los ya avanzados (Ignatius Farray, Los Morancos y el dúo formado por Jaime Caravaca y Grison Beatbox) hay que sumar a Faemino y Cansado, una de las parejas más importantes de la historia de la comedia en nuestro país; Goyo Jiménez, uno de los cómicos que más teatros llena hoy en día; Martita de Graná, la última gran sensación de la comedia nacional, y Juan Amodeo, uno de los grandes exponentes de nuestros nuevos talentos jóvenes.

En total, diez nuevos artistas que se unen a los más de treinta que ya formaban parte de un cartel que, avisan, "aún no está cerrado", por lo que se espera que en las próximas semanas haya nuevos anuncios. Y no es para menos, ya que la acogida de los espectáculos desvelados hasta la fecha está superando las expectativas de la organización, habiéndose agotado ya entradas para los conciertos de Love of Lesbian, Antonio Orozco, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La Pegatina, Shinova, Carlos Sadness, M-Clan y El Kanka, entre otros, al mismo que tiempo que muchos otros están a punto de completar el aforo.

Entradas

En este sentido, Monkey Pro insiste en que las entradas se pondrán a la venta exclusivamente en la web oficial del ciclo: www.lasnochesdelmalecon.com. La organización comunicará los días de venta de cada artista a través de sus redes sociales y en la propia web para que el público pueda estar preparado y hacerse con su entrada. Hay que tener en cuenta que el aforo será muy reducido, "cumpliendo y adaptándose a las restricciones y medidas derivadas de la crisis sanitaria que aún estamos atravesando". En este sentido, la organización añade: "La segunda edición de Las Noches del Malecón fue un ejemplo a nivel nacional de que la cultura es segura, reuniendo a más de 10.000 personas a lo largo de sus noches sin que se diera ningún caso de contagio".

Las Noches del Malecón se celebrarán al aire libre en Murcia Río, como ya hizo en su pasada edición. Se trata de un paseo peatonal ajardinado junto al Río Segura con zonas verdes, áreas de estancia, una plaza-mirador, zona de parking y carril bici para su acceso. Allí se creará un espacio acondicionado especialmente para la celebración de los espectáculos, "cumpliendo todas las medidas de seguridad vigentes en ese momento y buscando un ambiente que invite al disfrute y la desconexión".