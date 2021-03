La galería murciana T20 ha abierto las puertas del Averno. Lo hizo el pasado viernes y, desde entonces, invita a todo el que así lo desee a que se pase para conocer sus instalaciones. No se preocupen, no hay gritos, no hay llamas ni almas en pena vagando por este particular infierno desplegado en el número 7 de la calle Victorio. ¿Sus anfitriones? Malacoda y los Malebranches, los demonios de la Divina comedia; ¿su responsable? El madrileño José Maldonado, uno de los buques insignia del equipo de T20. Artista plástico, audiovisual y transmedia, el protagonista del nuevo proyecto de la galería es, ante todo, un investigador inquieto; un hombre incapaz de soltar un hilo del que ha empezado a tirar. Esta vez, esa inocente hebra le ha llevado hasta Malacoda, un ensayo visual sobre este dantesco personaje y sobre todos nuestros demonios. No esperen conclusiones certeras, pero sí podemos adelantarles que no son tan malos como los pintan... Hablamos con Maldonado para conocer un poco mejor sus reflexiones sobre el mal, editadas en un interesante ensayo/catálogo por la propia galería.

¿Por qué nos atrae el infierno?

Creo que es una atracción fundada en la curiosidad. Curiosidad por nuestro más que posible hogar... Pero no se trata de un hogar después de la vida. Es un hogar constituido por, y en, nuestro ser. Un cuerpo y un espíritu de los que no podemos escapar, salvo en raras y muy excepcionales ocasiones. Somos conocedores de nuestras buenas acciones (pocas) y, sobre todo, de nuestras malas acciones. En el fondo, y por lo general, la vida, como en El retrato de Dorian Gray, es un camino de disolución y descomposición; un infierno siempre en vida que vamos descubriendo paso a paso. El infierno podría ser los demás, pero esto no es necesario, nos bastamos con nosotros mismos. La imagen de un infierno incandescente, obscuro y helado, rebosante de brea y dolor es una imagen exótica que se presta a dramatizaciones muy entretenidas y ejemplarizantes, pero que poco o nada tiene que ver con el día a día: el infierno es no entendernos los unos a los otros, Babel, y desconocer el sentido de la vida, su misterio. No poder descifrar los tesoros que nos brinda la naturaleza (o, al menos, no poder descifrarlos del todo) es algo que genera tanto ilusión como una tremenda frustración. Nos atrae conocer, comprender... No hay un gran Averno, solo pequeños, aterradores e íntimos infiernos.

¿Cree que esa fascinación por la ‘senda extraviada’ perderá vigencia alguna vez?

La búsqueda de conocimiento, de respuestas y de soluciones no puede perder vigencia. Son muchas las causas y razones que nos mantienen atentos a nuestro mundo y al mundo de los demás, en lo personal y en lo colectivo. La ‘senda extraviada’, como bien apunta Nacho Ruiz en el catálogo, es la senda del conocimiento. Brujas y druidas como Giordano Bruno, Galileo, Copérnico, Erasmo... Hipatia, Cecilia Paine, Henrietta Swann Lewitt, Marie Curie, Mileva Maric..., mujeres y hombres en el campo de la astronomía y la astrofísica, por citar un campo de carácter universal, fueron maltratados y vilipendiadas, castigadas y castigados por el dogma y la razón imperante. Todas esas personas, más allá de sus íntimas creencias personales, eran disidentes; personas que ponían en duda el statu quo, y que se apartaban de la norma general y las leyes limitadoras. Poco habríamos avanzado sin ellas... quizá nada, muy poco. Esta es la senda extraviada, el camino de los demonios mitológicos, de los demonios platónicos, de los demonios encargados de azuzar nuestro interés por el descubrimiento de la naturaleza, de las matemáticas, de las artes, la música, la poesía. Por la vía del dogma solo se llega a la tristeza y la desesperación: se destruyen la política, la economía y el bien común, y no queda espacio para la poesía. La senda extraviada es la que buscamos para dar sentido a nuestra vida y llegar a buen puerto.

¿Por qué ‘Malacoda’? Parte de un poema de Beckett, que en cierto modo es otro extraviado...

Samuel Beckett amaba El antiguo testamento, Las Metamorfosis de Ovidio y, especialmente, la Divina comedia. Malacoda, de hecho, es un diablo creado por Dante para su comedia, el de la mala coda, el diablo mentiroso que quiere que confundas los puentes, el camino recto y seguro. Él y su Malebrache, su enjambre de diablos locos y divertidos, muy currantes, son la delicia de los niños italianos cuando estudian la Divina comedia. A Beckett también le resultan deliciosos estos seres traviesos y muy ocupados que no paran de dar su merecido a los descarriados, los estafadores, los políticos... En el poema de Beckett, el Malebranche sirve para encarnar el cadáver de Nicolás de Malebranche, un teólogo y filósofo francés que trató de unir el pensamiento de San Agustín y Descartes. Hay quien dice que el poema no va de eso, pero yo veo mucha relación entre el enjambre de diablos y su líder, Malacoda, y el afán de conocimiento, de establecer relaciones ricas y diferentes, fructíferas: se le pueden pedir peras al olmo (lo llamamos biotecnología), y nos asusta, como nos asusta una vacuna, pero el diablo es quien nos muestra la salvación en el veneno. El poema de Beckett nos describe ese entierro: la alianza entre religión y ciencia..., la larga espera y el mal encuentro.

Dice Nacho Ruiz en el catálogo de la exposición que el proceso fue ilustrador, «ya que recogía imágenes que iban variando intenciones y formas de entender la figura demoníaca que, en todos los casos, se movían dentro de la marginalidad». ¿Cómo ha ido cambiando, entonces, la forma de entender la figura demoníaca?

El diablo es para mí, insisto, alegoría de disidencia y mullidor de ciencia y conocimiento. El diablo es una figura imprescindible, el ‘daimon’, el corre ve y dile, el lenguaje. Es una figura muy alejada del terror, el dolor y la maldad por la pura maldad que ha pintado la iglesia católica y alguno que otro dogma. Lo satánico y sus rituales tienen más de iniciación, de entrada en la escuela, en la universidad, en un laboratorio, que de caída en la perdición. Aun así, no es una iniciación exenta de peligros: muchos han ardido por su manera de pensar, y no precisamente en las llamas del infierno... La publicación que ha hecho T20 recoge mi manera de pensar la figura de Malacoda, su relación–y por tanto la nuestra– con el error y sus formas (la pintura, el arte, entre ellas); con el lenguaje y sus variantes, como herramientas esenciales para descubrir nuestras vidas en el mundo.

¿Ha encontrado respuestas en el camino?

Siempre. Unas veces hacia delante y otras hacia atrás..., en todas direcciones, pero siempre con la sensación (no la certeza) de avanzar. Hay tantas respuestas como preguntas. Lo difícil es discernir qué respuestas son las más adecuadas y nos llevan por el mejor camino. Las opciones pueden llegar a ser muy complejas y hay que estar abiertos a la complejidad y adentrarnos en la selva oscura como hizo Dante con Virgilio, para descubrir lo intrincado de la vida y de las construcciones humanas.

El arte es una gran máquina de ficción, pero también lo es de realidad. El arte y la ciencia nos ayudan a entender, sin más...; el resto son decisiones y resistencia. Malacoda me enseña que hay un camino más allá de la mentira, y Lucifer, que la disidencia y la resistencia han hecho de este mundo nuestro hogar.

¿Es Malacoda, en cierto modo, un homenaje a los ángeles caídos?

Sí..., pero no hay ángeles caídos. Hay ángeles necesitados de vida, como los de Wenders en Berlín. Trabajadores implicados en sus tareas que nos ayudan y apoyan; que se rebelan y muestran otros caminos, otros puntos de vista, la diferencia. Ángeles que nos dan a elegir. Está claro que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente y con la ayuda de los demás. La vida es un trabajo de equipo...

Desarrolló Malacoda «también por la necesidad de pensar y comprender cómo habían aparecido en mi cabeza los 12 diablillos del canto vigésimo primero del Infierno de Dante, sus nombres y la obscuridad de la densa brea en la que azuzan y pinchan a los condenados». ¿Y bien, lo ha terminado por comprender?

Todos mis trabajos y proyectos son un poco así: diablos revoloteando a mi alrededor que me avisan de que ahí está la brea, la sustancia alquitranosa que sirve para calafatear los barcos en invierno y en la cual, de alguna forma, podríamos ser sumergidos y ahogados. El barco necesita de esa brea para mantenerse a flote, para no hacer aguas, para no irse a pique... Navegar. Navegar, aventurarse, es preferible al hundimiento en la ciénaga de las certezas, esto es de lo que he comprendiendo de la condición humana y de las artes que desarrollamos. Somos capaces de lo mejor... y de lo peor. Detrás de lo peor no hay nadie, solo nosotros. Esto es lo terrorífico, no los demonios, tan simpáticos y trabajadores.

Da a entender que Malacoda no es un proyecto acabado.

Lucifer, Malacoda y todo el enjambre de demonios están ahí por siempre, en un proyecto, sine die, infinitamente inacabado. Es lo triste y lo divertido de todo esto, lo trágico y lo cómico, todo junto... Mi ensayo es análisis y es performance leída y escrita, y viceversa. Trato de construir una fórmula que explique las maravillas del lenguaje, su necesidad..., y lo cierto es que no lo consigo. Avanzo con dificultad en ella para hacerla clara y útil, y no llego, y el texto crece. Una pesadilla que al final afronto también con imágenes, con una síntesis distinta, con una alquimia otra. Todo se junta y estalla.

Afirma: «El arte es un sistema que tiene una estructura que resiste toda homogenización, y que permite, por tanto, extender el dominio inicial de los objetos más allá de las tipologías y de las certezas de los conjuntos cerrados y pretendidamente definidos y finitos». ¿Considera esa condición la que lo hace la ‘herramienta’ definitiva para llegar al fondo de lo que somos?

Nuestra humanidad es la herramienta definitiva. No hay otra. Los demonios siempre nos han enseñado a resistir y a explorar las maravillas de la vida y el universo. Hacen de nosotras cosmonautas. Es un decir.