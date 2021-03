Rafa Skam, voz y guitarra. La banda murciana cierra por fin la trilogía Sunshine Pop con un último EP con cinco temas: cuatro propias y una versión de Living in another world, de Talk Talk. Después del verano tienen previsto editar un álbum en CD y vinilo con todo el material lanzado en este último año.

The Yellow Melodies presentan la tercera y última parte de su trilogía Sunshine Pop. Se trata de un CD-EP en formato digipack, de edición limitada (100 copias) donde predominan los temas en castellano; una colección de cinco canciones (cuatro propias y una versión de Living in another world, de Talk Talk) plagadas de luz, amor y juventud que te cargan de energía positiva.

El romanticismo ha sido siempre la gran baza del grupo, que hace ya 25 años que emprendieron un camino de estupendas composiciones para lograr convertirse en una banda trascendental cuya música quedase impregna toda Murcia. Tras crecer en salas y festivales, obsesionado con la música pop, Rafa Skam se gana la eternidad por medio de maravillas como What I do, con su aura cósmica, que hará perdurar en el recuerdo a The Yellow Melodies.

Sunshine Pop EP1 se publicó a comienzos de la primavera pasada. Un año después aparece la tercera entrega, que cierra la trilogía. ¿Era este el plan? ¿Se han alterado los plazos?

El plan era mucho más ambicioso: sacar los tres EP y un álbum en vinilo y CD con las canciones propias durante 2020, pero llegó la pandemia y nos lo tomamos con algo más de calma. Un año después sale el tercer y último EP de la trilogía, y el álbum ya para después de verano.

¿Cuál fue vuestra motivación para poner en marcha esta trilogía?

Sacar entregas más cortas para que la gente se detuviera más tiempo en las propias canciones. Hoy en día, cuando publicas un álbum con 14 temas te lo pones un par de veces y pasas a otra cosa, y luego te acuerdas de una o dos canciones como mucho. Queríamos que la gente escuchara las canciones con cariño y atención, por eso mejor en pequeñas dosis, en discos con cinco temas. A la vez, hemos lanzado videoclips de muchas de ellas, porque con la imagen entran mejor los sonidos. Además, de esta forma, cada cuatro meses aproximadamente había disco nuevo.

¿La trilogía se ha grabado en diferentes momentos o todas las canciones han salido de la misma sesión de grabación?

La idea era componerlas y grabarlas en distintos momentos, para que así las canciones no perdieran frescura. Así salió el primer EP. Luego llegó la pandemia y la inseguridad de saber si nos encerraban o confinaban en cualquier momento, por lo que decidimos grabar el EP2 y el EP3 en verano, si bien, sacarlos en momentos diferentes. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque con tanto cierre perimetral y toque de queda, pasar largos días en el estudio se ha hecho francamente difícil en estos tiempos...

¿Cómo elegisteis destinar las canciones a cada EP? ¿Se buscaba alguna coherencia por sonido o temática?

Buscamos que los EP fueran coherentes: que empezaran con el hit más inmediato para pasar a un par de temas de corte bonito y resultón; la cuarta canción sería la versión, y ya para cerrar algún tema más psicodélico o tranquilito, ¡que luego resultaban ser de nuestros favoritos!

¿Cómo describirías ahora cada uno de los EP?

Me resulta difícil esta tarea, porque para nosotros cada EP es como una pequeña selección de canciones en la que hemos puesto el 100% de nosotros y de la inspiración del momento, sin dejar espacio para el relleno.

En cada EP figura una versión dedicada a un héroe musical recién fallecido. Aquí le toca el turno a Mark Hollis y sus Talk Talk (Living in another world) ¿Qué encontraste en esa canción para plantearte incluirla en el disco? ¿Qué te llamaba la atención de Hollis?

Era un grupo de los que me llamaron mucho la atención cuando era más joven. Por la voz, por los videoclips (que me ponía una y otra vez)... No sabría decirte con exactitud, pero tenían algo, y se me ocurrió hacer una versión que respetara el espíritu y la fuerza de la canción, pero que no se pareciera a la original.

«Es importante cometer algún error», cantas en Importante, una pieza de power pop con voces armonizadas, que parece una invocación al carpe diem. Por cierto, hacia el final la canción se ralentiza para adquirir un tono épico. ¿Qué buscabas conseguir?

Lo del final es un pequeño tributo a uno de mis grupos favoritos, Teenage Fanclub; en concreto, a canciones como The concept, un tema de esos redondos que paran casi en seco y dan un giro musical que te hipnotiza hasta el final.

El recurso espacial aparece en Tan real. ¿Todo lo que te ocurre es siempre tan real? ¿Qué anima el espíritu de esta letras? Parece una invitación al optimismo... ¿Seguís manteniendo ese aire positivo marca de la casa?

Así es, todo lo que nos ocurre es siempre ‘tan real’, así que hay que aprovechar cada vez que salimos, y si se tuerce un plan, basta con reconducirlo y seguir pasándotelo bien. Porque los buenos momentos están para disfrutarlos, ya que muchas veces no abundan tanto como nos gustaría...

En el EP2 incluíais un tema en castellano, La magia de aquellas noches, pero en este EP3 hay mayoría de canciones en español. ¿Os decantáis definitivamente por el español?

No. Dejamos que cada canción pida el idioma en el que quiere ser cantada para que fluya con total naturalidad. Intentamos escuchar y disfrutar una canción sin fijarnos en si está cantada en español, inglés u otro idioma.

¿Por qué has elegido What I Do como single estando en minoría? ¿No salía en español? ¿Se trata de una canción de autoafirmación, una especie de forever young?

Ha salido como single porque, aunque esté la última del EP, es mi favorita. Es una demostración asimismo de que cualquier canción del EP puede servir como adelanto. La letra habla de que somos lo que hacemos, por eso nos gusta estar siempre haciendo cosas, y que no tiene por qué ser malo que nos sigan gustando las mismas cosas que hace 20 años.

Con Life llegasteis a hacer una mezcla de todos los temas en castellano, pero no os convenció el resultado. ¿Te sientes cómodo ahora cantando en español?

Me siento muy cómodo cantando en español, pero no quiero obsesionarme con que todas las canciones tengan que salir en castellano. Hay que dejar que las cosas fluyan y que las canciones hablen y pidan por sí mismas, sin que sea el idioma el protagonista, sino la canción como un todo.

What I do me parece una de vuestras mejores canciones. ¿Cómo te vino esa melodía pausada? Me resulta muy Blur...

Es un tema adictivo, con una melodía inspirada en el In my room de The Beach Boys, pero pasada por el filtro psicodélico de Spiritualized o de los Blur del She’s so high.

¿Quién se ha encargado del videoclip? ¿Por qué ese decorado tan psicodélico?

Lo ha hecho José Lozano, ‘Murciano Total’, que ya nos había hecho videoclips con anterioridad y todos nos encantan, pero éste es una auténtica pasada, uno de los mejores que nos han hecho jamás.

Tu paraíso al anochecer me recuerda algunas inflexiones de Pulp. ¿Qué tenías en mente cuando compusiste esta canción? ¿De dónde sale esa coda final en inglés? No son Suede, son The Yellow Melodies con un estribillo sacado de High, que suena a clásico intemporal. ¿Es un autohomenaje?

Cuando la compuse, más que en una especie de autohomenaje, pensé en hacer una segunda parte de She’s really a star, el tema que cerraba nuestro segundo álbum, High. Al final salió una canción propia, pero que hacia el final se fundió en guiños hacia la citada canción. La letra me la inspiró la película Nico Icon, que va sobre una estrella de verdad, Nico, de The Velvet Underground, alguien a quién admiras porque tiene ese algo mágico que siempre queda fuera de tu alcance. «Es lo que tiene ser una estrella».

¿Cómo habéis afrontado este EP3, desde qué mentalidad, después de haber publicado dos EP anteriormente? Las composiciones se han coloreado con sintetizadores analógicos, armonías vocales y ¡trompetas! ¿Qué sonido perseguíais?

En este EP no buscamos algo distinto a los otros dos, sino dar con otra bonita colección de canciones de melodías ‘sunshine pop’, coloreadas con bellos arreglos, y para ello utilizamos sintetizadores analógicos, trompetas, coros, etc.

¿Alguna expectativa cumplida con esta trilogía? ¿Cuál es la impresión final ahora que habéis publicado el último capítulo?

Creo que hemos cumplido con lo que nos propusimos: sacar discos cada poco tiempo para no tener a los fans mucho tiempo sin canciones nuevas o noticias sobre nosotros.

¿Bajo qué sello(s) se publica este nuevo disco?

Los tres EP los hemos autoeditado con Discos Imprescindibles.

Últimamente en nuestro país a todo se le llama ‘indie’. ¿Crees que se está perdiendo la esencia del término original? ¿Qué es para ti el ‘indie’, un estilo, una actitud, ambas cosas y alguna más?

¡Claro que se ha perdido la esencia del término original! Antes los grupos hacían las cosas con un encanto y una actitud muy do-it-yourself que ya no se lleva. Hoy los autodenominados grupos ‘indies’ graban para Sony o Warner, suenan en radio-fórmulas y tocan en festivales que contienen los mismos cansinos packs de bandas que les ofrecen las potentes promotoras que los llevan.

¿Tenéis previsto presentar el disco en directo?

Sí, pero más adelante, cuando la gente pueda ir a vernos sin mascarilla, y sin tener que estar sentada ni manteniendo distancia de seguridad.

Después saldrá un álbum en vinilo y en CD, Sunshine Pop, recopilando las canciones de los tres EP. Ese era el plan, pero ¿hay modificaciones? ¿El LP recogerá algún extra?

El álbum saldrá después de verano, en una edición en vinilo publicada por Hurrah! Música y el sello griego Old Bad Habits. Habrá también una versión en CD editada por el sello canadiense The Beautiful Music. En principio no habrá extras, ¡aunque quizá haya alguna sorpresa!