A finales del pasado mes de octubre, la murciana Two Art Gallery, fiel a su inquebrantable voluntad de sorprender (y violentar, en cierto modo) a los aficionados al arte en la Región, inauguró su última exposición hasta la fecha en su espacio del número 7 de la calle Acisclo Díaz, Rigor mortis, una muestra colectiva de autores principalmente españoles que reflexionaban sobre «el último viaje»; de esas que antaño recibían «dos rombos». Ahora, casi cinco meses después, la galería dirigida por Eva Hernández se vuelca en el extremo opuesto: «Si aquella era un canto a la muerte, este es a la pura belleza del arte».

La historia del arte se refiere a Esculturas, una muestra que abrirá sus puertas el próximo martes, 23 de marzo. Aquí, pese a los desnudos –las obras expuestas no tienen ningún tipo de connotación sexual–, no encajan los dos rombos; tampoco la provocación, ya que esta vez lo que ofrece Two Art es una visita «muy sosegada, para disfrutar del arte por el arte». Y, sobre todo, no hablamos de una colectiva. En esta ocasión, el único protagonista es el artista norteamericano John de Andrea (Denver, Colorado, 1941), considerado por la crítica internacional como el padre del hiperrealismo en el campo de la escultura.

En este sentido, a Hernández no le tiembla la voz a la hora de reconocer que estamos ante una de las exposiciones «más fuertes de la temporada». También era de las más potentes entre las previstas en la galería para el curso pasado, pero la covid-19 ha impedido a los murcianos disfrutar de este artista durante casi un año. «Es curioso: la inauguración estaba inicialmente prevista para el 27 de marzo del año pasado; nos quedamos a una semana de empezar a montarla, y por circunstancias, por una serie de casualidades, su apertura va a caer prácticamente en la fecha, solo que un año después», señala la galerista. Desde luego, si el tiempo se ‘paró’ con el estado de alarma, esta muestra es el ejemplo más ilustrativo.

Por suerte, la pandemia parece ofrecer ahora una pequeña tregua, lo que ha permitido a Two Art Gallery encarar definitivamente la apertura sin demasiados riesgos. «El nivel de realismo es tal que preferimos esperar a que pasara la tercera ola, porque es una exposición que impacta, que te hace olvidarte de todo lo que pasa a tu alrededor, que invita a acercarte», asegura, entre risas, Eva Hernández, convencida de que este es un trabajo que va a atraer hasta su espacio a «muchísima gente».

En concreto, Esculturas es un resumen de la trayectoria del artista norteamericano que abarca veinte años de producción. «Las diez obras que configuran esta exposición, nueve mujeres y, de manera excepcional, un hombre –solo ha esculpido tres en toda su carrera, y uno de ellos está ya en Murcia–, ofrecen al espectador una retrospectiva de su trabajo analizando tanto la evolución técnica como de materiales e iconográfica», explica la galerista en una nota. «En un primer momento de su trayectoria, De Andrea representa a sus modelos normalmente de forma individual, de pie y mirando directamente al espectador, pero a lo largo de los años, éstas han evolucionado en actitudes y poses, pasando a aparecer sentadas, en grupo y con mirada pensativa. Igualmente ocurre con la técnica –continúa–, pues si al principio las esculturas eran realizadas en bronce, a éste vino a sumarse el polivinilo, materiales con los que sigue trabajando actualmente. Ya sea en un material u otro, todas ellas están realizadas a partir de un modelo, destacando la existencia de determinadas zonas que han sido modeladas directamente por el artista».

En ese complejo proceso de creación la fase «más importante» es, sin duda, el acabado final, realizado a partir de óleo en una «interminable sucesión de veladuras, finísimas capas de pintura que consiguen dotar a las esculturas de una verdadera piel, que además queda completada por pelo natural. Un sinfín de diferentes capas de color cuyo resultado final es el de la visión de una mujer desnuda o una escultura, pues ante semejante perfección técnica el espectador no sabe distinguir a una de la otra», asegura Hernández, quien añade: «El primer contacto visual que se produce con estas esculturas es tan impactante que únicamente parecen carecer de la respiración que John de Andrea desearía para ellas, un impacto tan sorprendente que el espectador siente entre incredulidad e incomodidad al permanecer con descaro mirando aquellos cuerpos desnudos».

En cualquier caso, la directora de la galería insiste en que es una muestra en la que el erotismo brilla por su ausencia. «Es un canto a la belleza –reitera–, a la belleza pura, a la belleza de la mujer. De Andrea es un apasionado del cuerpo femenino, pero, aunque la mayoría de las esculturas de la exposición son desnudos, no tienen ningún tipo de connotación sexual; son, más bien, de inspiración griega. Visitar la muestra es como entrar en una sala dedicada al arte de los antiguos; es como un retroceder en el tiempo, solo que con las técnicas de ahora», explica. Y, en este sentido, centro el foco en las miradas: «Son como ausentes, igual que en las esculturas griegas; algunos dicen que transmite cierta frialdad, pero yo diría que es más bien ‘tranquilidad’. De hecho, el propio autor dice que si las miradas fueran más directas, más desafiantes, el espectador sentiría recelo y miedo, porque es tal el nivel de realidad que, de lo contrario, alguno podría sentirse cohibido por estar mirando a una mujer desnuda».

Esta es, por tanto, una ocasión única para poder contemplar y conocer el trabajo de «uno de los artistas más importantes de la historia del arte contemporáneo»: «Desde que esta nueva concepción artística surgiera en Estados Unidos, en la década de los años sesenta, John de Andrea ha sido calificado como el pionero y maestro tanto de generaciones posteriores como contemporáneas a él, pues todavía hoy en día ningún otro artista ha conseguido superar la calidad técnica de sus esculturas y el asombro que producen en el espectador», asegura Hernández, que define a De Andrea como el más firme defensor «de la belleza en su estado más natural». Y su obra puede contemplarse desde el próximo martes y «en primicia», en Murcia.