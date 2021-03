¿Qué tiene Granada?». Así comenzaba un vídeo que se hizo viral y con el que Marta Martínez García contó en algo más de dos minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad de la Alhambra un sitio único. Sus tapas, la milnow, Sierra Nevada, el Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión o las universidades fueron algunas de las bondades que ‘Martita de Graná’ contó al mundo de su ciudad. Aquel clip la lanzó a la fama.

Martita de Graná, que estará mañana y el domingo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, es en la actualidad una de las influencers más mediáticas de España, y se ha lanzado a la carretera contando sus paradas por sold outs (en Murcia también firmará el lleno).

«Es tan grande su éxito –reza la promoción de su espectáculo– que su padre aún no se lo cree; de ahí el nombre de su show, Mi padre flipa. Si te gusta lo que cuenta en sus vídeos y, sobre todo, cómo lo cuenta, no te pierdas la oportunidad de verla en directo y disfrutar de su desparpajo en tu ciudad». Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. ¡Ah!, y no se muerde la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia...