A la vez que se prepara para ser profesora de Química, la joven artista murciana Ana Cano acaba de dar su primer paso en la industria musical con la publicación de Podemos ser amigos, su primer LP, nacido de una ruptura. «Obsesionada» en la actualidad con Taylor Swift y con los también murcianos Perdón, Ana se declara, por encima de todo, fan de Thirty Seconds to Mars, la banda que más le ha marcado en su vida; prueba de ello es su nombre de usuario en redes sociales, @anathisiswar, el cual eligió con 13 años en referencia al tercer disco de la banda de Jared Leto. Ahora, diez años después, y tras muchas noches pasadas en Ítaca e incontables canciones desechadas, es ella quien inicia su propio camino en el sector.

¿Cuándo empezó en esto de la música?

A los 14 años, cuando aprendí a tocar la guitarra de forma autodidacta. Fue entonces cuando empecé a componer mis primeras canciones (que eran un desastre, la verdad). Más adelante, comencé a ir con mi amigo Guille Solano a los micros abiertos de los miércoles en Ítaca. Ahí vi que en Murcia había gente con mucho talento, pero también hubo algunos que me decían: «Lo haces superbién, me gustaría escucharte en Spotify». Así que, poco a poco, fui escribiendo más y más canciones.

¿Cómo surge su primer disco? Es decir, ¿cuándo o cómo o por qué da el paso de tener un buen puñado de canciones a lanzarlas en un LP?

Pues pasé por una ruptura que me hizo componer muchísimo. Como en la cuarentena ya tenía un montón de canciones, Guille me dijo: «Oye, Ana, ¿tú te has planteado, con todas las canciones que tienes, sacarlas en serio?», pero yo dije: «Uf, madre mía, en serio no...». A mí me daba mucha vergüenza, y, encima, editar un disco es algo que cuesta mucho dinero..., tienes que hacer una inversión. Pero bueno, al final cambié de idea y pensé que podía estar bien. Guille me ayudó a elegir las canciones.

¿Qué ha supuesto para usted sacar Podemos ser amigos? ¿Qué cosas que no esperaba le ha traído o le ha enseñado este debut musical?

Lo primero que me ha llamado la atención es que hay mucha más gente escuchándome de la que yo pensaba. Me he sentido muy valorada en ese aspecto, porque he visto que no soy tan mala como creía... Igualmente, la validación externa no está bien, pero a mí me ayudó a saber si quería seguir con esto o no. También he aprendido a escuchar música, y a valorar más lo que hacen los demás, porque he visto cómo se hacen las cosas desde dentro. Cuando eres oyente y no haces música, no lo aprecias. Yo no era consciente del proceso. Ahora disfruto más de la música. Y he aprendido mucho a valorarme, a tomar las riendas de mi carrera. Al principio delegaba todo en los demás (en cuanto a mi música), y luego me frustraba mucho. Dejaba que el mundo opinara: «Esto hazlo así», o «esta canción me gusta más así». No tenía yo mi criterio, me dejaba llevar. Ahora soy un poco más mandona [Risas].

Igual es pronto, pero... ¿está ya trabajando en algo nuevo?

Sí. Guille está siempre diciéndome continuamente que siga componiendo. Y yo hago lo que puedo, obviamente; no soy una máquina de componer. Pero tengo ya algunas canciones. Lo próximo que saque quiero que sea mejor o igual que lo que he sacado. Hasta que no esté a la altura, no me atrevo.

¿Sabe ya cómo quieres sonar en su próximo lanzamiento?

Lo estoy decidiendo... Porque este primer disco tiene muchos sonidos distintos, y me tengo que quedar con uno. Eso es lo más complicado, la verdad..., pero creo que ya tengo más o menos decidido el estilo que quiero seguir a partir de ahora. Sé que para mi siguiente trabajo no va a sonar todo tan dispar. Porque mucha gente me ha dicho que cada canción es muy distinta a la otra, y que es difícil encasillarme en un estilo fijo. Voy a intentar mejorar eso.

Pero, ¿no cree que es bueno tener mucha variedad de estilos?

Pues sí, sí que lo creo. Pero irte mucho no es bueno para los oyentes... Si no saben por dónde va a tirar el artista, no van a reconocerle, no va a enganchar. Tampoco va a sonar todo igual, obviamente (eso me aburriría), pero intentaré que no sean tan distintas las canciones entre sí.

¿Tiene a alguien pensado con quien le haría ilusión colaborar?

Con las colaboraciones llevo mucho cuidado, la verdad. Porque si no encaja perfecto no me viene bien. Pero tengo medio hablado –que no sé si saldrá para adelante, ojalá que sí– hacer una colaboración con Navxja. Me lo propuso ella y a mí me hace ilusión. Y con Guille Solano también haré alguna, antes o después.

¿Ha pensado en la posibilidad de, en el futuro, cuando vuelvan los conciertos, tener que cantar algunas canción que, a lo mejor, ya no sienta?

Claro que lo he pensado. Eso me pasa ya, realmente. La mayoría de las canciones del álbum ya no tienen el mismo sentido que antes, pero supongo que es lo que tienen las canciones, ¿no? Cuando las escribes las sientes, y cuando pasa un tiempo, caducan. Al principio era una sensación muy rara, pero creo que lo he asimilado.