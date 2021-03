Otra realidad, de Belén Orta, es la primera muestra virtual y holográfica que puede visitarse en el Museo Contemporáneo Holográfico BON, un innovador espacio que la propia artista cartagenera ha creado en el Museo del Teatro Romano. Programada dentro de las actividades en torno al Día de la Mujer y visitable hasta finales de abril, esta exposición está conformada por varias semillas aumentadas y realizadas en alabastro, así como unas flores hechas con libros y llevadas al espacio virtual mediante un sistema de hologramas. La idea de Orta es ahondar en los diferentes significados que actualmente tenemos para las ‘semillas’, que pueden ser fuente de vida, pero también de un negocio; que pueden ser transgénicas, pero también ecológicas, etc.

«En Otra realidad hablo del tema de las semillas porque es un tema que me preocupa y al que hay que darle visibilidad. Esta exposición está perfectamente enmarcada en los proyectos de Igualdad, ya que la mujer ha sido toda la vida la que se encargaba de las semillas, de plantar, de recolectar...» , explica Orta. Según la creadora del Museo Contemporáneo Holográfico, «estéticamente las semillas son preciosas. Me han dado mucho juego a la hora de aumentarlas de tamaño, para que queden plásticamente bonitas. También quiero denunciar con este trabajo el negocio que están llevando a cabo muchas empresas con ellas, cuando deben ser un bien común para todos. Me planteo este problema y lo planteo para que la gente también lo haga», apunta la artista.