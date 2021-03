Eran las grandes favoritas de la noche y las dos cumplieron su objetivo de hacer historia: Taylor Swift ganó su tercer Grammy al álbum del año por el aclamado "Folklore" y Beyoncé se convirtió en la mujer con más gramófonos dorados, 28 premios a lo largo de su carrera.

A continuación, el listado completo de los ganadores más importantes de los Grammy 2021:

Grabación del año: Everything I wanted, de Billie Eilish

Disco del año: Folklore, de Taylor Swift

Canción del año: I can't breathe, de H.E.R.

Mejor artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de pop: Watermelon Sugar, de Harry Styles

Mejor dúo de pop: Rain on me, de Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de pop tradicional: American Standard, de James Taylor

Mejor álbum de pop: Future nostalgia, de Dua Lipa

Mejor grabación de música eléctronica: 10%, de Kaytranada

Mejor álbum de música eléctronica: Bubba, de Kaytranada

Mejor interpretación de rock: Shameika, de Fiona Apple

Mejor interpretación de heavy metal: Bum-Rush, de Body Count

Mejor canción de rock: Stay high, de Brittany Howard

Mejor disco de rock: The new abnormal, de The Strokes

Mejor disco de música alternativa: Fetch the bolt cutters, de Fiona Apple

Mejor interpretación de R&B: Black Parade, de Beyoncé

Mejor interpretación de R&B tradicional: Anything for you, de Ledisi

Mejor disco de R&B: Bigger love, de John Legend

Mejor interpretación de rap: Savage, de Megan Thee Stallion y Beyoncé

Mejor canción de rap: Savage, de Megan Thee Stallion y Beyoncé

Mejor disco de rap: King's disease, de Nas

Mejor interpretación de country: When my Amy prays, de Vince Gill

Mejor dúo de country: 10.000 horas, de Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor canción de country: Crowded table, de Brandi Carlile

Mejor disco de country: Wildcard, de Miranda Lambert

Mejor disco de pop latino: YHLQMDLG, de Bad Bunny

Mejor disco de rock latino: La conquista del espacio, de Fito Páez