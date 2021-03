El pasado mes de enero Zahara lanzó 'Merichane', el primer adelanto de su nuevo álbum, y semanas después sorprendió con 'Canción de muerte y salvación'. Ahora la intérprete ha publicado 'Taylor,' canción que dedica a Taylor Swift, cuya música fue el impulso que necesitaba para volver a componer después de los primeros meses de cuarentena sumida en el abismo.

Zahara encontró en Swift "un reflejo cercano, sin importar los miles de kilómetros que las separaban o su estatus de estrella del pop. Al final eran dos mujeres peleando por ser escuchadas en una industria que siempre trató de silenciarlas". El nuevo tema va acompañado de un videoclip dirigido por Guillermo Guerrero.

"El confinamiento supuso una pausa que nos obligó a mirarnos de frente aún cuando queríamos apartar la vista. Nuestras carencias, nuestras necesidades se vieron expuestas, y tuvimos que convivir con ellas durante meses de aislamiento", aseguró la cantante.

"Mi descenso fue a tal velocidad que desde aquella tristeza empantanada no veía la manera de salir. Si lo hice fue gracias a Taylor Swift, a su música, a su documental Miss Americana, a sus historias. Esta canción parte de ahí; de sus reflexiones que también son las mías, de la dificultad para saber qué queremos cuando nuestra felicidad consiste en que nos quiera gente que no conocemos", agregó.

Cuando me faltó el amor de aquellos que siempre estaban pensé que el amor no existía. Que el amor me había fallado porque yo lo había hecho, porque yo no tenía ni idea de cómo amarme a mí misma. Ni por supuesto, a los demás. Y cuando no lo tenemos, cuando, por más que le gritemos al amor que nos quiera, este no responde de la manera que esperamos, entonces, odiamos. Odiamos al que no ha sabido amarnos, aunque seamos nosotros mismos. Sobre todo, a nosotros mismos. Y después odiamos, ingenuos, a todos los demás. Creemos que en el odio no hay dolor, como si al tragarnos el veneno se fueran a morir ellos", sentenció la cantante, cuyo nuevo disco verá la luz en la primavera de este año