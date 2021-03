El actor sudafricano Cliff Simon, conocido por haber interpretado al villano Ba'al en la serie de ciencia ficción 'Stargate SG-1', ha muerto a los 58 años, víctima de un accidente de kitesurf en Topanga Beach, Malibú, California. El también atleta había participado en otras series de televisión como 'The Americans' o 'Personal Space'.

Ha sido en un mensaje en su página de Facebook donde se ha confirmado el fallecimiento del actor, quien murió este martes 9 de marzo. "La mayoría de vosotros lo conocíais como aquel villano que adorabais odiar, Ba'al, de 'Stargate SG-1'. Pero como él mismo dijo: 'actuar es lo que hago y es solo una parte de lo que soy'. Y Simon era mucho más: una persona muy auténtica", reza el comunicado.

"Era un gran aventurero, un marinero, un nadador, un actor, un bailarín y un autor. Ahora hay una enorme ausencia en la Tierra. Fue muy querido por tantas personas que es imposible nombrarlas a todas", continúa.

Nacido el 7 de septiembre de 1962 en Johannesburgo, Sudáfrica. Desde muy joven, Simon quiso convertirse en el primer nadador sudafricano en ganar una medalla de oro olímpica. En 1975, tras emigrar con sus padres a Londres, ingresa en el equipo internacional de natación británico, clasificándose para los Juegos Olímpicos de 1984 de Los Ángeles. Sin embargo, finalmente, no concurrió a los juegos por decisión personal.

Tras ingresar en la Fuerza Aérea Sudafricana, trabajó como profesor de windsurf en un hotel. Fue allí donde pisó, por primera vez, un escenario. Descubierta su vocación de actor, inició su carrera con varias producciones teatrales como bailarín y acróbata, llegando a trabajar en el Moulin Rouge de París en 1989.

Finalmente, debuta como actor en 1992, en el papel de Gregory en 'Egoli: Place of Gold'. Sin embargo, su papel más conocido sería el del villano Ba'al en 'Stargate SG-1', el cual interpretó entre 2001 y 2007. Repitió su papel en la película 'Stargate: El continuo', en 2008.

Simon apareció en varias series estadounidenses, de manera episódico, entre las que destacan 'Days of Our Lives', 'Navy: Investigación criminal', 'NCIS: Nueva Orleans', 'Castle', 'Mentes criminales: Sin fronteras', 'Personal Space' y 'The Americans'. En el cine, se le pudo ver en 'Project Eden'.