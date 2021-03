El cantante norteamericano Randy Greer protagonizará la sesión del domingo en el Murcia Jazz Festival, una matinal gratuita que tendrá a los Zoot Suiters como encargados de abrir la sesión. Aunque el protagonista, sin duda, será el norteamericano. Y es que hablamos de uno de los cantantes masculinos de jazz más sólidos de la escena internacional. Dotado de una voz excepcional, es uno de los pocos herederos del estilo vocal del inimitable Nat King Cole, que Greer reconoce como su máxima influencia, junto a Cab Calloway o Billy Eckstine.

Nieto de Sonny Greer (el batería de Duke Ellington), no es de extrañar que Randy creciese en una familia con claras inclinaciones musicales. Desde muy joven se interesó por la música y especialmente por el jazz. Pronto cursa estudios en la Berklee School of Music, donde se gradúa e inicia una carrera como solista que años después le ha llevado a ser uno de los cantantes de Jazz masculinos más reconocidos a nivel internacional, a actuar en festivales de jazz alrededor del mundo (Suiza, Holanda, Alemania, Japón, Italia etc..), a trabajar junto a músicos de la talla de Stanley Clarke o Jesse Davis, y a generar una amplia discografía a su nombre.

Randy Greer & The Cole Diggers es el proyecto más personal del vocalista estadounidense, y el que mejor refleja tanto sus influencias como su forma de entender la música. Enric Peidro (saxo tenor), Enrique Pedrón (piano), Andrés Lizón (contrabajo) y Simone Zaniol ( batería) son los músicos de alto nivel que le acompañan. La propuesta musical del grupo es tan sencilla como apasionante: arreglos elaborados, una exquisita selección de repertorio y un gran sentido del humor, todo maravillosamente aderezado por la extraordinaria voz de Greer.

Por su parte, los Zoot Suiters llegarán al Auditorio Murcia Parque con mucho swing. Coco Carmona lidera este septeto de músicos murcianos y alicantinos afincados en Murcia, que factura un swing con arreglos orquestales deudores del jazz más bailable y euforizante. El término ‘zoot suit' describe una moda en la vestimenta surgida en los Estados Unidos en los años cuarenta, a la que rinde homenaje esta banda cuyo repertorio incluye temas clásicos de la primera mitad del siglo XX –los años treinta y cuarenta especialmente– y alguna versión de temas más actuales con arreglos propios, para hacer las delicias de los más jóvenes sin perder de vista el tono swing de la noche.