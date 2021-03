Llevan dando guerra desde hace más de diez años. Disco a disco, concierto tras concierto, Juancho (voz y guitarras), Gerbass (bajo) y Ruli (batería) han demostrado que Sidecars es una banda de rock a tener muy en cuenta dentro del panorama nacional. Ruido de fondo es su sexto álbum. Repiten con Nigel Walker como productor completando un repertorio lleno de energía y con canciones imperdurables. Se publicó el pasado septiembre, pero tuvieron que aplazar o cancelar la mayoría de sus conciertos de presentación (aquí se vieron forzados a aplazar su fecha de enero). Por suerte, y tras meses de espera, el grupo madrileño liderado por el hermanísimo de Leiva (otro rockero de postín) ha podido reanudar su gira con cuatro conciertos casi consecutivos en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, y hoy llegan a Murcia con muchos rincones que explorar y con un equipo incluso más numeroso para plantarle cara a la crisis sanitaria. Aprovechamos para charlar con Juancho.

Cuatro días de solt out en Madrid. Aunque sea con aforo reducdo, es un buen arranque para la gira...

Sí, aunque el arranque real fue en diciembre en Santander, en el Palacio de Congresos. Creíamos que la gira la íbamos a poder comenzar ahí y a partir de ese concierto empezamos a aplazar y aplazar bolos, a desesperanzarnos un poquito y a desesperarnos bastante, y dos semanas antes de las fechas de Madrid todavía no sabíamos con certeza si se iban a poder hacer . Así que al final esos cuatro conciertos han sido como un bálsamo para nuestras cabezas y para el alma, porque hemos vuelto a tener esa maravillosa sensación de sentirnos útiles y de estar haciendo lo único que sabemos hacer.

De hecho, el de Murcia también se aplazó ( iba a ser en enero).

Sí, pero ahora por lo menos tiene pinta de que la gira se va a poder llevar a cabo, al menos, durante un tiempo.

Tiene mejor pinta, sí. ¿Cómo son las sensaciones al reanudar la gira, tras cancelar por un motivo tan extraño como es la pandemia?

Muy buenas. Tanto nosotros como la inmensa mayoría del público llevábamos mucho tiempo queriendo estar en un concierto, y esto hizo que afloraran emociones que no se suelen generar normalmente. Había mucha pasión, muchas ganas en la gente de bailar (aunque fuera sentada), de cantar..., y en nosotros también creo que pudo más el poder de la emoción, de las ganas que tenía todo el mundo de tocar, que la parte ‘extraña’ de las mascarillas y la distancia de seguridad.

Ahora creo que antes de un concierto hay que hacerse una PCR. ¿Cómo lo lleváis?

Estamos todo el día haciéndonos pruebas... En concreto, dos por semana desde que empezamos a girar. Compramos un montón de pruebas de estas y nos juntamos con un médico semanalmente para hacérnoslas por turnos. Hemos asumido que esta es la manera; que es una gira inusual en la que, de repente, de un día para otro uno se pone malo y hay que parar dos semanas. Por nuestra parte, intentamos no juntarnos con nadie y estar un poco como en clausura los días que no estamos tocando para poder salir de gira.

Otros artistas han decidido parar hasta que esto se normalice, pero vosotros teníais ganas de presentar el disco y de permitir que el equipo que va con vosotros –que creo que habéis ampliado– pudiera seguir trabajando.

Sí, nosotros somos una familia. Sé que suena a cliché, pero es que realmente lo somos. Llevamos muchos años trabajando juntos tanto los miembros de la banda como la mayoría de los técnicos, y teníamos muchas ganas de presentar el disco, pero también una gran responsabilidad para/con toda la gente de nuestra familia que lo estaba pasando mal (porque obviamente había peña que estaba con una mano delante y otra detrás). El curro de los técnicos de directo es, dentro de la legalidad, un poco precario...; son gente que vive muy al mes, muy al show, y en el momento en que hemos paramos ellos fueron los principales perjudicados. Así que en diciembre dijimos: «Vamos a intentar tocar lo que se pueda, porque es bueno para nosotros y para nuestra gente». Además, de cara al público, un concierto es un espectáculo de hora y media o dos horas que te saca de esta realidad tan extraña.

Por cierto, ¿hay sensación de maltrato en el sector?

Bueno... En estos meses han visto la luz carencias que en muchos sectores (no solo en el nuestro), pero, por ejemplo, ha quedado más que claro que las pequeñas salas de conciertos, que tan importantes han sido para las carreras de todos nosotros, no tienen todas las ayudas que igual deberían tener. Y los técnicos, lo mismo. Creo que la gente se ha dado cuenta de que este es un sector ‘apartado’ al que no se le ha prestado nunca mucha atención; ni siquiera a los grupos (no es fácil contratar técnicos de una manera legal sin perder dinero...). Todo esto ha salido a la luz con la pandemia y lo cierto es que no está mal que la gente se haya podido sensibilizar un poco con esta situación.

Ruido de fondo es un disco pre-pandemia. Empezasteis a grabarlo a mediados de 2019, aunque salió un año más tarde. ¿Ahora, cuando lo escucháis, qué pensáis?

Lo bonito de las canciones y de los textos (no los míos; en general) es que tienen la capacidad de cambiar el escenario que les puso el autor en su día y adaptarse al terreno del oyente o del lector. Para este disco, lo último que tenía en la cabeza mientras lo escribía era que iba a llegar en plena pandemia mundial. Pero, curiosamente, hay muchas canciones con textos muy esperanzadores, que no es algo habitual en mí (yo suelo ser un poco más cortavenas, la verdad). De hecho, mucha gente daba por hecho que estaban escritas para la cuarentena, así que al final creo que, sin querer, son las canciones que teníamos que sacar.

¿Ha sido este vuestro disco más difícil?

El más raro, seguro. Nosotros tuvimos la suerte de que ya habíamos terminado de grabar cuando empezó todo esto... Lo que sí tuvimos que parar a mitad fue la mezcla, pero creo que fue algo bueno: cierta pausa, cierto reposo, te da una perspectiva que no tienes cuando sales a la calle después de estar varios días encerrado grabando. Dejar de escuchar las canciones durante un par de meses para después ponernos a mezclarlas fue positivo para el disco. Algo bueno tenía que tener...

Mundo imperfecto es una historia de superación que encaja bien en estos días. ¿De qué va exactamente la canción? ¿Cuál es tu mayor miedo?

Mi mayor miedo es no escribir canciones; o no sé si el mayor, pero es uno de los miedos que me persiguen. Yo no sé bien cómo lo hago: sé que tengo que trabajar, que tengo que sentarme y que no puedo depender solo de la inspiración divina, pero a la vez es algo un poco misterioso... A veces te pones durante seis horas y no sale nada, y otras tienes una canción en veinte minutos; y como uno no sabe bien cómo funciona este proceso, en las temporadas en las que no salen canciones piensas: «Se acabó, no sé cómo hacía esto antes y no sé cómo lo voy a volver a hacer».

En cuanto a la canción, en ella le hablo a una persona que está empezando a dedicarse a la música y que tiene mucho talento, y le digo: «Ten persistencia, no te preocupes y no cedas al tercer intento. Eso de ‘a la tercera va la vencida’ es mas bien a la quinta o a la décima, así que ten paciencia». Es el único ejemplo que podemos dar Sidecars; eso y que las cosas salen si las haces con cariño.

De hecho, la historia de Sidecars tiene ese halo de romanticismo de crear una banda de cero con los amigos, de curtirse en garitos… Vamos, el manual del rock.

Sí, eso es cosa de nuestros managers. Cuando éramos unos chavales no es que no tuviéramos ese plan; queríamos tocar, hacer discos y tocar y tocar, y ellos nos dijeron: «Chicos, vamos a no tener prisa con nada, vamos a no saltarnos ningún paso. Lo primero que vamos a hacer es tocar en todos los garitos de España prácticamente sin avisar –porque nadie os conoce, así que da igual–, y vamos a hacer tablas». Nos pareció una idea muy romántica y muy bonita y natural de hacer las cosas, y bajo ese patrón nos hemos movido siempre. Creo que nunca hemos tenido la ‘suerte’ de saltarnos ningún escalón; hemos ido uno a uno, y hoy por hoy me siento orgulloso de dónde estamos porque eso nos hace valorar más el tener la suerte de poder vivir de esto.

Por cierto, con este disco le habéis levantado el número uno a Ozuna. Esto sí que ha sido un golpe de suerte, como dice una de las mejores canciones del álbum...

Ya lo creo. Me ha costado creerlo. Lo primero que pensé fue: «Están equivocados, dentro de un rato van a rectificar. ¿Cómo va a ser el disco más vendido? Suena un poco a chiste...». Me sonrojo un poco al decirlo... Nos sentimos halagados. Esto demuestra que a la gente, en estos tiempos de tanta música de baile y de tantas músicas nuevas, todavía le siguen gustando las canciones por encima de los estilos, y eso me parece muy positivo.

De hecho, las generaciones de ahora no son tan talibanes como las de antes...

Absolutamente. Eso lo hemos notado en las temporadas de festivales. Nos hemos visto esperando para salir a tocar después de un trapero que tenía a 10.000 o 15.000 personas cantando todas sus canciones y pensando: «¡Qué liada! Se va a ir todo el mundo ahora, no compartimos ni un fan con este chaval...», y salir nosotros y que las mismas 10.000 personas se quedaran y cantaran también nuestra canciones. Cuando nosotros éramos pequeños, eras del rock o eras del pop o eras del punk; éramos muy de tribu musical, y me doy cuenta de que ahora los chavales tienen en el móvil una canción de C. Tangana, otra de Sidecars y otra de Ska-P, y eso está cojonudo.

C. Tangana está en el candelero, en el punto de mira a favor y en contra. De momento, Calamaro, que no ha colaborado todavía con vosotros, sí lo ha hecho con él. Esa se la tenéis guardada, seguro.

Sí [Risas]. Es una espinita... Bueno, no es una espinita porque nunca lo hemos intentado, no hemos hablado nunca con él para hacer un tema así. Es algo que siempre hemos querido hacer, y que supongo que en algún momento, si él quisiera, haríamos. Pero lo cierto es que, de momento, no lo hemos intentado. No obstante, nos ha sorprendido ver a Drexler y Calamaro con C. Tangana. Y ya aprovecho –aunque no me lo hayas preguntado– para decir que, aunque no sea mi estilo y mi movida, creo que ese chico sabe hacer bien las cosas y se está ganando el respeto de todo el mundo.

¿Has seguido haciendo canciones después de grabar?

He estado en un gran bloqueo todo este año desde que terminamos de grabar el disco y nos encerraron a todos. He oído de muchos compañeros que han tenido una creatividad enorme en estos tiempos, y que han dedicado todo este tiempo muerto a grabar y escribir; yo no he tenido esa suerte. Estaba tan preocupado que mi cerebro no funcionaba... Lo he intentado durante meses, y me he dado cuenta de que no; me tenía que dedicar a otras cosas. Ha sido hace nada, hace un mes y medio, que he empezado a escribir un poquito. Me he dado cuenta de que salían cosas, y he escrito como seis o siete canciones. No suelo escribir tanto en tan poco tiempo...

¿Cuál es ese ‘ruido de fondo’ del título?

El runrún, eso que tenemos todos en la cabeza y que con el ruido del día a día escondemos o silenciamos, pero que cuando todo se apaga y te quedas solo, vuelve a aparecer. Este disco es un resumen de muchos de esos ruidos de fondo que hacen eco en mi cabeza.

A Sidecars os tendremos aquí en el Auditorio Regional. ¿Qué tiene más encanto, tocar en teatros o en salas de música? En estos tiempos parece más fácil tocar en teatros.

Cada cosa tiene lo suyo. Nosotros llevamos años reivindicando los conciertos de rock y de bandas en teatros, porque ocurren cosas diferentes a las que ocurren en los festivales y a las que ocurren en las salas; la gente escucha más. Para un músico es muy bonito que escuchen todo ese trabajo que se genera en el local. Hay silencios, aplausos durante las canciones..., cosas que no pasan en los festivales; que ocurren otras cosas, pero es verdad que es un tipo de show que nos gusta mucho.