El ciclo ‘Músicas Clásicas’ de Molina de Segura alcanza esta tarde su segunda cita de la temporada en el Teatro Villa. Será con el Concierto romántico: Los Tríos para cuerda de Ludwig van Beethoven, que servirá además para celebrar el 250 aniversario del nacimiento del genio de Bonn. Organizado en colaboración con la Asociación Pro Música, el recital correrá a cargo del trío Beaux Arts, integrado por Joaquín Palomares (violín), David Fons (viola) y David Apellániz (cello).

Beaux Arts es una agrupación camerística formada por solistas internacionales, músicos laureados en concursos nacionales e internacionales, interesados en divulgar una música de una enorme calidad y virtuosismo. Han llevado a cabo actuaciones en toda Europa, América y Asia, y han sido solistas con las mejores orquestas españolas (Orquesta Nacional, Sevilla, Valencia, Oviedo, Castilla y León, RTVE, etc.) y extranjeras (Orquesta Nacional de Flandes, Nacional de Bélgica, London Philarmonia, Scala de Milán, etc). Además, han realizado grabaciones para los sellos prestigiosos como el ASV, Prodigital Records y Sony, y durante las últimas temporadas, el Beaux Arts ha llevado a cabo la realización de la integral de los tríos de Schubert y Beethoven en las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia) y alguna capital extranjera (Milán, Roma, Dubrovnik, Parma, etc.); concierto en los que han actuado con instrumentos italianos del S. XVIII: un violín N. Gagliano (1761), una viola C.F. Landolfi (1770) y un violoncello A. Gagliano (1735).