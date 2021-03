Bajo el peculiar pseudónimo ‘Titiritando de Luisa’ se encuentra la lorquina Luisa Tomás. Esta ‘indómita’ mujer de 34 años de edad se mudó hace casi diez a Málaga para cursar sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de la capital de la Costa del Sol, y con el paso del tiempo se ha acabado afincando definitivamente en la ciudad; de hecho, confiesa que ya es una «‘boquerón’» más, haciendo uso del apodo con el que popularmente se conoce a los malagueños. Sin embargo, esta joven e inquieta artista se formó en Danza Contemporánea (con Thomé Araujo) y en Lenguaje Musical en el Conservatorio Superior de Música Narciso Yepes de su localidad natal; ese fue el punto de partida de una carrera que la ha llevado a participar en diversas compañías de teatro físico, musicales, de cabaret y de creación contemporánea. Aunque, ahora, el proyecto en el que ha centrado todos sus esfuerzos es en Indómita, su primer disco, una colección de doce canciones escritas de su puño y letra de la que nos habla en esta entrevista para LA OPINIÓN.

La primera pregunta es obvia, ¿por qué Tirititando de Luisa? ¿Es usted tan friolera?

Friolera dice... [Ríe]. Pues en realidad, como ocurre con muchas cosas en la vida, es algo casual. Me lo puse hace muchos años como nick en Facebook y viene por la canción Tirititando de frío, de Camarón. Hay un grupo de rumba-punk que la versionaba y me dio una época por escucharla hasta la saciedad; tanto que la gente en Málaga me empezó a llamar ‘Tiriti’, y así me quedé.

Presenta Indómita, su primer disco. ¿Qué nos encontramos en este álbum?

Yo siempre digo que este disco tiene un sonido muy ecléctico. A mí me gustan muchos estilos diferentes y no puedo identificarme con uno solo. Bueno, no quiero, mejor dicho. La industria musical me insiste mucho en eso para que haya un hilo conductor entre las canciones, pero no. El hilo conductor soy yo y no los estilos de música que componga. De ahí lo de ‘indómita’ [Ríe]. No quiero hacer rock y siempre tener que seguir con ese estilo; o solo hacer hip-hop. Pues yo los mezclo. Y si no lo entienden, ¿qué le vamos a hacer? [Ríe]. Me cuesta acatar esa imposición.

Es toda una indómita...

Sí, totalmente. Yo me considero una persona indómita, salvaje, e indomesticable.

Doce canciones de su propia cosecha y las lanza en un solo disco del tirón, lo cual no es muy habitual en estos tiempos que corren...

Sí, realmente es una locura hacer eso porque lo que se estila ahora es ir sacando canciones una a una y cada cada poco tiempo con sus respectivos videoclips. Esa ha sido la novatada que yo he pagado. La música ahora se ve, no solo se escucha, por lo que lanzar un disco entero del tirón y sin videoclips es un suicidio.

Su disco tiene influencias que van desde Federico García Lorca hasta Tarantino, pasando por Twin Peaks.

Sí, a mi productor musical, Jesús Durán, le gusta mucho el cine y, por ejemplo, cuando ensayábamos, decía: «Vamos a hacer la de Kill Bill», porque decía que la música de cada canción le recordaba a una película concreta, sobre todo en la ambientación, en el colchón sonoro y en las guitarras. Lo de Lorca es porque cogí un fragmento del poema Romancero gitano que me encajaba perfectamente con un tema que estaba componiendo.

¿Qué canción es la que tiene ese fragmento de Federico García Lorca?

Viejas mujeres del río.

Usted canta, compone, actúa, baila y hasta toca el piano. ¿De dónde le viene toda esa vena artística?

¡La verdad es que no sé hacer otra cosa! [Ríe]. Ya tenía esas inquietudes desde que era muy pequeñita. Siempre he estado moviéndome por el mundo del arte escénico. A mi padre le encantaba la música y nos apuntó a mi hermana y a mí a un conservatorio para que aprendiéramos a tocar un instrumento, pero como era muy rebelde, mucho más indómita que ahora, lo dejé. Me arrepiento mucho porque ahora tendría otra carrera... Luego aprendí a tocar la guitarra de forma autodidacta con flamenco, tango y soleá, pero ahora solo la uso para componer porque en mis actuaciones llevo Live Looping.

Cierto, y por esa técnica quería preguntarle. Actualmente las limitaciones de aforo se extienden hasta para quienes están en el escenario. El Live Looping ayuda. ¿En qué consiste?

Dicho de aquella manera, es un conjunto de varias máquinas (luppers, procesador vocal, teclado MIDI, etc) conectadas al ordenador para simular el sonido del instrumento que yo quiera, como el bajo, la guitarra o la batería. Todo eso lo voy mezclando a la par que componiendo en directo.

Asombra la formación académica que tiene. Otros cantantes ocupan las primeras listas de éxitos sin tener conocimientos musicales, ¿por qué sucede esto?

Eso digo yo. No lo sé. Justamente de eso hablaba con una amiga hace unos días. Yo soy una artista no muy conocida que sobrevive de esto. Los músicos pequeños tenemos muchas dificultades, así que todo te lo tienes que producir tú misma. La financiación es de tu bolsillo... Ojalá tener la fórmula mágica. [Ríe].

En las letras de sus canciones lleva el feminismo por bandera.

Yo todo lo que hago es feminista; tampoco podría ser de otra manera... Mis canciones son mi forma de hacer política, mi forma de expresarme a través del arte. A lo largo de la historia, la mujer siempre ha sido la sumisa en todas las culturas y también en el mundo laboral. Ya es hora de cambiar eso. Por eso en mis letras reivindico la libertad, la defensa de la igualdad y la equidad de las mujeres. En ese sentido sí que soy activista.