Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) se ha convertido en uno de los escritores más leídos del país. En noviembre publicó Rey Blanco (Ediciones B, 2020), la tercera entrega de una exitosa saga que inició en 2018 con Reina Roja, que continuó un año después con Loba Negra (2019) y que, protagonizada por Antonia Scott y Jon Gutiérrez, acumula ya más de un millón de ejemplares vendidos. Por si fuera poco, su participación en dos de los podcast con más seguidores en la actualidad (Todopoderosos y Aquí hay dragones) y su más reciente debut como presentador en El condensador de Fluzo (La 2) le han brindado un extra de popularidad al que siempre responde con buen humor. Por todo ello, su ‘visita’ virtual a Molina prevista para este jueves es una de las citas más esperadas del programa de la presente edición del ciclo de encuentros literarios ‘Escritores en su tinta’. La charla, a la que tendrán acceso hasta medio millar de internautas, tendrá lugar a través de la plataforma Zoom a partir de las 20.00 horas.

Ya han pasado casi tres años desde la publicación de Reina Roja. ¿Se explica cómo conectó tanto con el público masivo?

Ni me lo explico ni me lo sigo explicando porque sigue en la lista de los más vendidos. Cuando los viernes veo el listado me sigo frotando los ojos, pero nos sentimos muy orgullosos de que siga ahí después de tantos meses. Al final, los libros no los convierten en un éxito solo los escritores, es una comunión entre lectores, libreros, periodistas...

¿Ha sentido más presión al escribir esta tercera entrega de la saga o lo tenía ya todo pensado?

En realidad entre el 2015 y 2018 trabajé con los tres manuscritos al mismo tiempo. Ya los tenía escritos y eso me ha generado mucha tranquilidad y salud mental al no tener que enfrentarme a una segunda parte. Además, cada uno de los libros no se parecen nada entre sí, la única constante son los personajes.

Entonces, ¿la saga termina aquí?

Me gustaría saberlo. Pero como decía antes, esta responsabilidad también se ha trasladado un poco ahora a los lectores. Veremos qué deciden.

¿Por qué decidió apostar por el thriller?

Bueno, no es que apostara por el thriller de una forma consciente. Simplemente son las historias que me gustan, que me atraen y me interesan.

En los últimos años el thriller en nuestro idioma está teniendo mucho éxito...

Que un libro funcione o no es independiente de su género, pero es cierto el thriller en castellano está cogiendo últimamente bastante peso... La explicación no la sé, aunque creo que en general el thriller se desarrolla muy bien en el siglo XXI. Sus reglas resuenan mucho con el actual momento histórico, pero no sé si es la razón...

Se declara un fiel seguidor de Tolkien, Stephen King y Pérez-Reverte, entre otros. ¿El objetivo principal de la literatura debe ser entretener?

El principal no, el único. Nadie escribe libros para aburrir a otros. Hasta que un libro no se lee no es un acto cultural; comprarlo y venderlo es simplemente una transacción. Por eso, el único propósito tiene que ser entretener y divertir a la gente. Y después ocurren un montón de cosas por debajo que hacen que estés sufriendo. Por ejemplo, El niño con el pijama de rayas es una historia increíblemente entretenida, pero también sirve como potenciador de la conversación y el conocimiento del holocausto entre la gente joven. Pero eso viene después, primero tiene que ser entretenido. Si un libro no lo es no puede cumplir nunca su propósito.

Los superventas desempeñan una gran función: crear lectores. ¿Cree que a veces se menosprecian?

Abrir un libro y enamorarte del acto físico y cultural de leer es lo más valioso que se puede generar. Por eso me enorgullezco de escribir libros que son llaves para que mucha gente se enganche a la lectura. Es muy difícil llegar a la alta literatura sin pasar antes por Los Cinco, Los Hollister o por Pérez-Reverte. A lo mejor, paso a paso, ese lector es capaz de leer Historia de dos ciudades, de Dickens, y comprenderlo; un libro que, por cierto, es muy entretenido.

Utiliza mucho el humor en sus novelas. ¿Se ha afinado desde que participa en el programa de radio Todopoderosos?

Por supuesto. Cómo no va a ser así, si estoy rodeado de gente mucho más inteligente y más ágil que yo. Muchas veces estoy ahí subido al lado de Javier Cansado y pienso:«¿Qué hago yo aquí?». Pero este proyecto surgió de forma muy natural: éramos todos amigos y a Arturo González-Campos se le ocurrió la idea de que podíamos juntarnos para hablar de libros y películas que nos gustaban; no hay más.

Hay escritores que huyen de todo este mundo del show business. Pero usted se deja ver e incluso ahora está presentando El condensador de fluzo, en La 2.

El medio televisivo particularmente no me gusta demasiado, no me siento del todo cómodo; prefiero la radio, indiscutiblemente. Pero yo tengo una teoría en la cabeza: que lo mejor que puedo hacer es promocionar y promover la lectura y la pasión por el conocimiento, así que en esas estamos.

¿Cómo surgió la pulsión del primer libro?

Al principio no lo racionalizas. Yo simplemente pensaba que quería hacerlo. Uno aprende a escribir por imitación, y lo que yo escribía a los 13 o 14 años se parecía mucho a los autores que has citado antes.

Se habla mucho de la posibilidad de llevar la saga al cine...

Pues estas cosas son un fracaso tras otro... Esperemos que si lo conseguimos sea en las mejores condiciones posibles. Y si no lo logramos, pues tampoco pasa nada.

¿Todo esto de la pandemia le inspira o le mueve algo a nivel creativo?

En absoluto. Es una barrera para todo. Para la creatividad, para las relaciones humanas... Puede que haya promovido el ingenio en algunos aspectos, pero a un nivel muy limitado.