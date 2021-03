En el año de la revolución del documental español, un filme cartagenero de título casi profético ha sido el gran protagonista del género en la temporada de premios. El año del descubrimiento, del murciano Luis López Carrasco, se reafirmó el pasado sábado en los Goya como una de las grandes cintas del audiovisual patrio durante el pasado año. Dos estatuillas, Mejor Documental y Mejor Montaje, que, por un lado, confirman su dominio absoluto dentro de la no-ficción (ya se llevó el Forqué, el Feroz y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos) y, por otro, demuestran la trascendencia de la película que ha volado más allá de sus propios límites con galardones y nominaciones en categorías hasta el momento reservadas a la ficción.

No obstante, hablamos de una película alejada del mainstream -no solo pertenece al género documental, sino que está grabada con cámaras de los ochenta, rompe con un montaje a pantalla partida al que el espectador seguramente no esté muy acostumbrado y tiene una duración de más de tres horas-, por lo que su impacto en salas comerciales fue reducido. Esto ha provocado que sean muchos los que, tras el aluvión de buenas críticas y premios, ahora se pregunten: "Entonces, ¿cómo puedo ver yo ahora El año del descubrimiento?". Tienes cuatro opciones, tres en pantalla grande y otra tras su reciente salto al streaming.

La Filmoteca Regional de Murcia, con motivo de su participación en la gran gala del cine español, programó su proyección de El año del descubrimiento para el pasado sábado, para unas horas de la ceremonia. Y como como ocurriera hace ya algunos meses, cuando el filme de López Carrasco se pasó por vez primera en el céntrico cine de la capital del Segura, la sesión fue un éxito de público (dentro de las limitaciones de aforo impuestas por el protocolo anticovid). Así que la dirección del centro ha decidido sumar dos proyecciones más de la cinta inspirada en las manifestaciones de febrero de 1992 en Cartagena: el jueves 18 y el sábado 20 de este mes; es decir, la próxima semana. La primera tendrá lugar en el Aula de Cultura CajaMediterráneo de la ciudad portuaria desde las 18.00 horas; la segunda, dos días después y a la misma hora pero en la Sala A de la Filmoteca en Murcia.

Por otro lado, el domingo 9 de mayo, de nuevo a las 18.00 horas, El año del descubrimiento se podrá disfrutar en el Auditorio El Batel de Cartagena dentro de la programación de la FICCmoteca del Festival Internacional de Cine de la localidad. Las entradas para este pase ya están a la venta en la web y en la taquilla a un precio único de tres euros

'El año del descubrimiento' (Cartagena) (CENTENARIO DE FERNANDO FERNÁN GÓMEZ) 18 de marzo de 2021 / 18.00 horas Aula de Cultura CajaMediterráneo (Calle Mayor 11, Cartagena)

'El año del descubrimiento' (Murcia) (CICLO REALIZADORES MURCIANOS) 20 de marzo de 2021 / 18.00 horas Filmoteca Regional de Murcia, Sala A 'El año del descubrimiento' (Cartagena) (FICCMOTECA) 9 de mayo de 2021 / 18.00 horas Auditorio El Batel

Además, desde el pasado jueves, El año del descubrimiento ya está disponible en streaming a través de Movistar+ gracias a un acuerdo entre firmado entre la multinacional y la distribuidora del documental, Begin Again Films. Quienes tengan contratado el servicio, solo tienen que encontrar la película en el buscador y darle al play, pero para los que no estén suscritos a la plataforma, actualmente existe una oferta para conocer sus contenidos sin compromiso de permanencia y durante dos meses por 8 euros.

'El año del descubrimiento' pone el foco sobre uno de los años más recordados de nuestra democracia: 1992, con la celebración de dos eventos fundamentales, a saber los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. Diez años después de la subida al poder del PSOE de Felipe González, España aparece ante la comunidad internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Una futura potencia económica mundial. Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial adquieren una violencia creciente hasta acabar con el incendio del Parlamento Regional.