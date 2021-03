Las Noches del Malecón regresará este verano a Murcia con la que será ya su tercera edición, después de que el pasado mes de julio se convirtiera en uno de los pocos festivales que lograron celebrarse (con estrictas medidas de seguridad), no solo en la Región, sino en todo el territorio español. Gracias precisamente a esa experiencia, la promotora Monkey Pro ha podido anunciar hoy una nueva cita con la música en directo (y con el humor) de la que todavía no se sabe demasiado, pero que, en esta ocasión, comenzará a finales de mayo, se prolongará durante dos meses (convirtiéndose en uno de los ciclos de conciertos más extensos celebrados en la comunidad) y contará, entre sus cabezas de cartel, con los catalanes Love of Lesbian. Las entradas se pondrán a la venta mañana a las 11.00 horas en www.lasnochesdelmalecon.com.

Así lo ha anunciado la organización poco después de presentar, por medio de una nota de prensa, una tercera edición que afrontan "con ilusión" tras "los difíciles meses que estamos atravesando". "La música será la gran protagonista de una programación que situará a la ciudad entre las propuestas culturales más a tener en cuenta de España durante el verano, reuniendo a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional", señala el comunicado, en el que también se desvela que, como el año pasado, "el cartel también contará con noches de humor con algunos de los cómicos que más hacen reír al público hoy en día en nuestro país".

El miércoles a las 12:00 publicaremos el primer adelanto de nuestro cartel pero hoy os queremos agradecer vuestro apoyo desvelando que @loveoflesbian será uno de los artistas que nos acompañarán en nuestra nueva entrega. Estarán con nosotros el 22 de julio. pic.twitter.com/dodJmARTii — Las Noches del Malecón (@nochesmalecon) 8 de marzo de 2021

Inicialmente, Las Noches del Malecón informaron de que el primer adelanto se anunciaría este miércoles a las 12.00 horas (y así se mantiene), aunque finalmente quisieron ofrecen a sus seguidores un pequeño gran aperitivo para abrir boca. "Es uno de los grupos que más nos habéis pedido desde nuestra primera edición. Serían cabeza de cartel en cualquier festival, y para nosotros es un lujo poder contar con ellos", apuntaban en Twitter. Pocos minutos después, confirmaban en sus redes sociales la participación en el festival de Love of Lesbian, que actuarán en Murcia el 22 de julio dentro de las fechas de su gira Viaje épico hacia la nada, cuyo concierto del próximo día 27 en Barcelona fue ampliamente criticado hace unos días en redes sociales por culpa de un tuit de la promotora, The Project, en el que garantizaba una velada «sin distancia social».

No es el caso de Las Noches del Malecón, que han informado de que esta nueva edición se llevará a cabo "siguiendo todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias y con un aforo muy reducido para garantizar la seguridad de todos los asistentes". De hecho, los espectáculos se celebrarán al aire libre, en Murcia Río, como ya ocurrió el pasado verano (con el público sentado y manteniendo las distancias), aunque con un recinto "ampliado y mejorado" para la ocasión.

"Será una propuesta alejada de las grandes aglomeraciones de los festivales y que busca crear un ambiente más cercano e íntimo donde la cultura sea la principal protagonista", añaden en la citada nota, donde recuerdan el "éxito" de anteriores ediciones, por las que han pasado artistas como Loreena McKennit, Ana Belén, Madeleine Peyroux, Faemino y Cansado, M-Clan, Coque Malla, Maldita Nerea, El Kanka, Second, Viva Suecia, Guitarricadelafuente, Dani Fernández, Martita de Graná…