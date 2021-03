Stahl Inc, dúo murciano de hip-hop formado por Tere Staldean y Zerry, ha vuelto a ponerse de actualidad tras la publicación de su nuevo single, Fin de una era, el primero grabado después de su álbum crossover Síndrome Tóxico: The Biocida Files, que publicaron hace un año. Se trata de un tema íntimo y minimalista producido por Gradozero en el que Stahl Inc. se preguntan si tal vez la situación en la que nos encontramos podría ser uno de esos momentos clave en los que todo se cuestiona, y si podría dar lugar a un nuevo ser humano, más consciente y respetuoso con el medioambiente, que se adapta a la naturaleza y no al revés.

Además, con motivo del Día de la Mujer, Stahl Inc. formarán parte de Unidas In Rock, un evento internacional que organizan entre productoras de España, Brasil, México, Argentina y Perú y que se podrá disfrutar este lunes a través de Internet. El dúo murciano es una de las pocas bandas españolas (la única de nuestra comunidad) que estarán presentes en el programa, y además es la única de rap de todo el festival, que se podrá ver completo a través del canal de YouTube Pedrada Rocks a partir de las seis de la tarde.