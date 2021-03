Fecha: Mañana, 19.00 horas Lugar: Teatro Villa, Molina de Segura Precio: 10 euros

El Teatro Villa de Molina acogerá mañana a la compañía andaluza Vaivén Circo. No es la primera vez que por la Región, y por eso a nadie debería pillarle por sorpresa el talento de este grupo de equilibristas. Además, no hablamos solo de la capacidad de sus miembros para mantener la verticalidad sobre cualquier superficie (se rodante o casi inexistente), sino también de sus dotes narrativas. Porque los cinco protagonistas de Esencial –la obra que presentan en el domingo– no se limitan a desafiar a la física, sino que invitan a los espectador a recorrer los lugares más recónditos a través de un viaje de aventuras.

Miguel Ángel Moreno, ‘Bolo’, fundador de Vaivén Circo, asegura que la obra gira alrededor de las transiciones, con cinco personajes que juegan, sueñan y que se mueven por los diferentes escenarios que la obra va planteando. Eso sí, al final, llegan a la conclusión de que la decisión más oportuna será tomar el camino más simple.

«Queremos escapar del colapso que sufre el ser humano cuando se encuentra ante situaciones que no comprende. En esos momentos a los que no sabemos encontrar explicaciones, y lejos de añadir más complejidad, intentamos buscar lo ‘esencial’. Nos agarramos al ideal de belleza y sencillez. Menos es más», defendía Moreno –Premio Nacional de Circo 2016– durante la presentación del espectáculo, hace ya casi dos años; y, desde luego, su mensaje es incluso más válido que de aquellas...

Esencial presenta una puesta en escena inspirada en el ‘Arcoíris de Waldorf’, un juguete compuesto por pilares y arcos que propician una espectacular escenografía. «Es una escenografía con tintes poéticos, idónea para crear un ambiente mágico en el que trabajar con el equilibrio, con sutiles diferencias que pueden propiciar que se pase del caos a la armonía en unos segundos», apunta el fundador de Vaivén Circo, que además es uno de los protagonistas de la obra. Normalmente le acompañan Celia Sako, Chema Martín, Manuel Zamora e Irene de Paz, un elenco experimentado con numerosas giras nacionales e internacionales a sus espaldas.

Además, la compañía ha contado con la colaboración del actor Javier Parra como director artístico y con Jokin Oregi en la puesta en escena. Completan el equipo creativo de esta producción una nómina de ilustres en sus disciplinas como Raúl Ruiz, ‘El Niño de las Pinturas’, en el acabado de los diseños de escenografías; Daniel Maldonado, ‘Sam’, en la música; Juan Carlos Tamajón, en la iluminación; Juan Prohibido, en la creación circense, y Pepe del Pino en la realización de la escenografía.

El precio de la entrada es de 10 euros y podrán comprarse en taquilla desde dos horas antes de que dé comienzo la función o a través de Internet, en www.bacantix.com. Además, y como viene siendo habitual en el teatro molinense desde que comenzara la pandemia, quienes lo deseen también podrán disfrutar de la función desde sus casas en streaming con la ‘Butaca virtual’ del Villa, en este caso con un 50% de descuento sobre el precio marcado.