El Murcia Jazz Festival 2021 arranca esta semana y se extenderá a lo largo del mes de marzo para continuar la que podría considerarse como su primera edición, ya que la de 2020 no pudo llevarse a cabo por completo debido a la pandemia. Así pues, se recuperan algunas de las actuaciones previstas hace un año como las de Clarence Bekker, Eli Degibri y la cantante Hetty Kate, a las que se añaden las del trompetista Raynald Colom y su Quartet (este tarde en el Teatro Circo), Katja Knaus Sextet (mañana en el Auditorio de Guadalupe) y el Quartet de Patxi Valverde, uno de los saxofonistas tenores con más proyección en la escena del jazz europeo (el domingo La Alberca). Pero será el trompetista franco-catalán quien levante el telón.

Colom tiene un toque elegante, instintivo, intenso, locuaz, y un brillante currículo: fue el único representante español en la European Youth Orchestra en 2001, elegido como mejor trompetista por la Associació de Jazz y Música Moderna de Catalunya (2001, 2002, 2004 y 2005) y nominado en 2007 como estrella emergente en los premios Euro Django. Formado en Berklee, ha tenido profesores como Wynton Marsalis, Roy Hargrove y Kenny Barron, y su trayectoria ascendente como trompetista de jazz se ha enriquecido con otros estilos musicales.

¿Por qué eligió la trompeta? ¿Qué distingue a este instrumento?

Llegó cuando tenía 8 años después de estudiar violín desde los 4. Pero creo que es el instrumento que te escoge a ti, y este es, tal vez, el más parecido a la voz.

¿Recuerda cómo y cuándo sintió el impacto del jazz por primera vez?

Al crecer en una familia de músicos, el jazz siempre estuvo presente en casa. Pronto me di cuenta de que no todo el mundo escuchaba a Duke, Parker, etc., pero, como ‘impacto’, quizá fue ver y escuchar a Miles Davis cuando tenía 11 en el festival de jazz de Andorra, donde hice mi primer concierto como profesional con mi padre.

He podido leer que define la música que hace como ‘música negra norteamericana’, y no jazz. ¿Nos puede contar la diferencia?

Te lo pongo de esta manera: no hay diferencia entre Duke Ellington y J Dilla [productor de hip-hop]; es la misma raíz. Rakim y Notorious B.I.G. basaron su rap en la rítmica creada por gente como Coltrane y Clifford Brown. La palabra ‘jazz’, para mí, tiene una connotación elitista y muy escolar que muchas veces obvia la raíz de esta forma de arte, que es afroamericana.

¿Cómo fue estudiar con figuras como Wynton Marsalis, Roy Hargrove y Kenny Barron? ¿Qué extrajo de cada uno?

La lección más importante de todos ellos fue el amor por esta música, y el trabajo duro.

Acompañó un tiempo a Manu Chao. ¿Qué aprendió de esa experiencia? ¿Echa de menos esos años?

Con Manu aprendí lo que era hacer una gira de verdad a nivel profesional. También abrió mi horizonte político al haber compartido tiempo y charlas con, por ejemplo, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Considero esta etapa como uno de mis momentos de aprendizaje más importantes como músico que empezaba.

También ha colaborado con músicos como Chicuelo o La Tremendita. ¿Cree que la fusión con el flamenco puede revitalizar realmente el jazz a nivel global?

Los dos son unos artistas increíbles. Chicuelo fue una de mis mayores influencias a la hora de entender el flamenco (pasé mucho tiempo con él haciéndole preguntas). Y La Tremendita representa a esa nueva oleada de artistas españoles que están llevando su arte al siguiente nivel. Pero no sé si el jazz necesita del flamenco para ser global..., creo que ambos géneros son tan fuertes que ya hablan por sí solos.

¿Qué debe hacer un músico para evitar caer en la apropiación cultural?

Saber de dónde viene esta cultura; no solamente la música, sino todo lo que implica. Respeto, amor y empatía son mi base.

¿Su apuesta es beber de todas las fuentes posibles?

Cualquier forma de arte que me lleve a un estado elevado será siempre una fuente. Desde libros a danza y películas hasta hablar con mi hija de 10 años.

¿Qué discos escucha últimamente?

Lo último de Karriem Riggins, Logan Richardson (Afrofuturism), Marco Mezquida... Esto es lo más reciente que he escuchado.

¿A quién ha visto en directo que le haya parecido genial?

¡Muchísimos artistas! La lista seria demasiado larga. Desde Miles hasta Flying Lotus.

Es una de las voces que han denunciado en las redes la situación límite de los músicos. ¿Qué reivindican los artistas en estos tiempos de incertidumbre?

De siempre, el arte en este país se ha considerado un hobby. Hay que reivindicar que la cultura es una industria que da de comer a miles de personas, y muchas veces parecemos invisibles para la Administración.

¿Cómo ve el estado de salud del jazz español? ¿Se ha resentido aún más con la maldita pandemia?

Artísticamente, muy bien. Hay muchísimas propuestas muy potentes, pero no hay ningún apoyo real de parte de las Administraciones. Si ya estábamos tocados antes de la crisis sanitaria, ahora ya hemos pasado el límite de lo soportable (por decirlo de una manera suave...).

En breve publicará A million dreams. ¿Qué nos puede desvelar?

Será mi sexto álbum; el primero en directo. Es con el mismo cuarteto que se presenta en Murcia, y se grabó en directo en Italia. Decidimos sacarlo por la magia que se creó en ese concierto. Saldrá en Abril con el sello Wax Industry, pero ya se pueden escuchar dos singles en Bandcamp y demás plataformas: Wholeness y When Logan meets Miró.

¿Podría explicar a los aficionados qué tipo de concierto van a ver en Murcia?

Una fiesta. Literalmente. Es que llevamos cuatro meses sin tocar juntos..., por lo que este concierto es una celebración. Será un viaje sonoro y emocional para todos, tanto artistas como público. Además, mis raíces están en Murcia, ya que mi bisabuela nació allí.

¿Nos deja una breve presentación de los músicos de su cuarteto y nos dice qué es lo que más valora de ellos?

Que somos familia. Más allá de la música, tenemos una conexión personal muy fuerte. Toni [Tixier] es uno de los pianistas más destacados de la escena de París y Nueva York. Joe [Sanders] forma parte de la generación que ha cambiado el sonido de esta música, y es el bajista más potente de la actualidad (este año está nominado a los Grammys por el disco de Gerald Clayton). Y Francesco [Ciniglio] es pura melodía y fuego; es el protegido de Wynton Marsalis.