Pilar Palomero fue la gran protagonista de la noche de los Premios Feroz gracias a su filme Las niñas, que se llevó las máscaras doradas correspondientes a la Mejor Película Dramática, a la Mejor Dirección y el Mejor Guion; un botín que celebró a costa -en parte- del murciano Luis López Carrasco, que vio desde su butaca en el Teatro Coliseum de Madrid cómo la cineasta aragonesa se levantó de su asiento hasta en tres ocasiones para arrebatarle la gloria. Donde la debutante no pudo imponer su ley fue en la categoría a Mejor Documental, y ahí El año del descubrimiento se está mostrando intratable.

El filme cartagenero, que llegaba a la gala como favorita en no-ficción tras llevarse el Forqué y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, cumplió con los pronósticos frente a A media voz, Courtroom 3H, Dear Werner (Walking on Cinema) y El desafío: ETA. Los actores Nicolás Coronado y Eric Masip fueron los encargados de leer el veredicto del jurado -los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos- y de obligar a López Carrasco a aparecer en escena por primera y última vez (porque sí, la gala, a diferencia de otras como los recientes Globos de Oro, fue presencial). El cineasta murciano recogió la máscara dorada y dedicó el premio a su distribuidora, a las instituciones que han colaborado en el desarrollo de la película y, muy especialmente, a los vecinos de Alumbres, La Unión, Portmán y los barrios de Cartagena que sufrieron la crisis del ‘92 y el cierre de multitud de empresas durante la reconversión industrial; no en vano, ellos son los protagonistas de la cinta. «Quiero dedicarle este premio a los hombres y mujeres vinculadas a las empresas que se vieron afectadas por esta crisis, como los trabajadores del Astillero Baztán o la Fundición San Lucía, porque su lucha es un ejemplo para las generaciones presentes y futuras», aseguró el también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Menos suerte tuvo el jumillano Roque Baños, y eso que, aunque estaba nominado en una sola categoría, partía con el doble de opciones que sus compañeros. Leyenda viva de la música de cine, el compositor del Altiplano optaba a Mejor Música Original por su trabajo en Explota, explota y Adú, pero finalmente fueron Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal quienes se hicieron con el premio por la banda sonora de Baby. Maite Arroitajauregi y Aranzazu Calleja, por Akelarre, y Federico Jusid y Adrián Foulkes, por No matarás, copaban las otras dos candidaturas al galardón.

Precisamente No matarás, el debut de David Victori, propició el otro gran momento murciano de la noche. Fue el que protagonizó Milena Smit, nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación pero que en estos Feroz se quedó en ‘entregadora’. Sin embargo, la organización tuvo el acierto de hacer que fuera ella quien leyera el nombre del ganador al premio a Mejor Actor, que fue para su compañero Mario Casas. Al subir al escenario, el gallego dedicó una reverencia a la joven intérprete, y ésta -aunque la organización insistió mucho durante toda la ceremonia en que se evitara cualquier contacto-, no pudo resistirse a acercarse a darle la mano. «He visto a Milena y me he puesto nervioso», señaló Casas nada más comenzar su discurso de agradecimiento, en el que se refirió a la murciana como «una de las nuevas reinas del cine español. Si no fuese por su talento y su frescura no tendría esto en la mano», dijo señalando al galardón. «Cómo le quiero», le dijo Smit a Alberto Velasco, su partenaire en la gala, antes de leer el nombre de Patricia López Arnáiz como ganadora de la máscara dorada a la Mejor Actriz.

Por lo demás, Antidisturbios, la serie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, fue la gran triunfadora en el apartado televisivo con los premios a Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Protagonista (Hovik Keuchkerian, que compartió con Eduard Fernández, por 30 monedas) y de Reparto (Patrick Criado). Por último, en lo referente a la comedia, Vota Juan fue la seria elegida por el jurado y La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, la película.