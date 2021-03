El actor Chadwick Boseman ha muerto a los 43 años de cáncer de colon. Conocido por su papel en las películas de Marvel, ‘Black Panther’, Boseman falleció rodeado de su familia, después de luchar durante cuatro años contra el cáncer, como han explicado a través comunicado en sus redes sociales. Ahí, confirman que Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016 y que la enfermedad progresó finalmente a la etapa 4.

En su carrera cinematográfica, además del emblemático rey T’Challa del reino africano ficticio de Wakanda, del universo Marvel, encarnó figuras emblemáticas de la historia afroamericana como el músico James Brown, en 'Get on up', el deportista Jackie Robinson, en '42', o el juez de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, en un filme con el mismo nombre.