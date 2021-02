En cuartillas, hechos con recortes, en fotocopias; en color, con ilustraciones, acompañados por CD’s… Los fanzines musicales –revistas creadas por grupos o por sus fans–, convertidos con el paso del tiempo en obras de arte únicas, surgieron del underground, al margen de los medios oficiales. En España, la explosión de estas publicaciones se produjo en los últimos años setenta con la llegada del punk, tomando su filosofía de ‘háztelo tu mismo’. Estas revistas autogestionadas, de pequeña difusión y, en ocasiones, con poca continuidad, dieron cuenta de una revolución musical en nuestro país. La fiebre de los fanzines llegó hasta los dosmiles (aquí en Murcia hubo una auténtica eclosión), pero Internet, las redes sociales y los blogs fueron contrayendo este movimiento puramente artesanal hasta límites testimoniales. Aunque habría que aclarar que la Red no está acabando con esta práctica, sino que ha facilitado la creación de fanzines digitales, y el contacto y la comunicación entre ellos y los lectores. Aún siendo una actitud puramente romántica, nada es comparable a esos fanzines impresos con olor a tinta de la fotocopiadora, y poder pasar las páginas entre tus manos.

Rafa Skam, al que bautizamos en su momento como un ‘hombre del Renacimiento’, encuentra hueco entre sus múltiples aventuras musicales (The Yellow Melodies, Vacaciones...) para sacar adelante El Planeta Amarillo, fanzine 100% pop convertido en anuario, que llega al número 21. Hay que reseñar explícitamente que sale en papel.

¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un fanzine en plena época digital y cuando ya casi nadie compra en papel?

Porque soy un romántico. Intenté dejarlo en una época en la que los fanzines en papel desaparecían y todo se volvía digital, pero me fue imposible. Y eso que supone mucho más trabajo hacerlo en papel, con todo lo que conlleva la maquetación, edición, llevarlo a la fotocopiadora, distribuirlo... Eso sí, lo aligeré porque, con el tiempo, el fanzine fue creciendo como una bola de nieve y llegó a salir un número con casi seiscientas páginas, novecientas críticas de discos, dos CD’s, varios pósters, chapas, un bolso... Ese ritmo me era imposible de mantener, así que, como actualizaba la web más a menudo, decidí que para no olvidar la versión en papel haría sólo un fanzine al año, a modo de anuario.

¿Qué es El Planeta Amarillo? Trata de describirlo.

Empezó (y sigue) siendo un fanzine en papel, con contenidos exclusivamente musicales, 100% pop. Comenzó en enero de 2000, así que cumple ya 21 años y 21 números. Algunos ejemplares antiguos solían llevar CD’s, pósters y otros extras. Ahora es un anuario con más de 150 reseñas de discos, conciertos, festivales y listas de lo mejor del año. Pero, además, El Planeta Amarillo es también un e-zine, o sea, un fanzine online, que se actualiza regularmente y se puede consultar en www.elplanetaamarillo.com. Y también es un programa de radio, ahora en formato podcast, que se emite cada dos semanas en IVoox.

¿Crees que el aumento de blogs, páginas de noticias y reseñas, y sobre todo la poca estabilidad de las mismas, hace que quien realmente está interesado en la música acabe recurriendo a los fanzines y revistas impresas, o eso ha pasado a mejor vida?

Los fanzines en papel han pasado a mejor vida en general, aunque en cualquier momento pueden ponerse de moda de nuevo. La gente se ha vuelto muy comodona, y desde su móvil y desde cualquier sitio puede buscar reseñas de discos, noticias..., aunque sin el encanto de pasar las páginas de un fanzine.

¿Te gusta lo de ir a contracorriente de los tiempos?

A veces me considero un outsider, porque cada vez hago más las cosas por entusiasmo o porque me obsesionan y me apetece hacerlas, y no porque estén de moda o porque me vayan a traer ciertos beneficios.

¿Con el fanzine palmas, te mantienes o hay superávit?

Hago más o menos los que vendo, así que seguramente me mantengo. De todas formas, no me haría rico si vendiera todos, ni tampoco me iría a la ruina si no me compraran ninguno. Lo que más ilusión me hace es cuando los recojo de la fotocopiadora;a partir de ese momento en el que se hace realidad, me da igual si vendo muchos o ninguno.

¿Te encargas de todo o tienes ayuda para tan ingente tarea?

Me suelo encargar yo de todo, y es que en realidad siempre ha sido una especie de diario musical en el que hablo sobre mis discos favoritos o comento sobre los festivales o conciertos a los que he ido.

¿Es El Planeta Amarillo el más longevo de los fanzines que se editan en papel?

Tampoco estoy muy al tanto de los fanzines que se hacen actualmente, sobre todo si no tratan de música. Tengo que admitir que ya no compro tantos fanzines en papel como antes, seguramente porque tampoco hay muchos. Pero sí, seguramente El Planeta Amarillo sea de los más longevos.

¿Recuerdas cómo fue la actividad del movimiento fanzinero de los dosmil en Murcia?

Por esa época, finales de los noventa y principios de los dosmil, hubo una explosión memorable de fanzines en Murcia. Recuerdo con cariño el Isla Desierta, Fanzine de Colores, Fácil de Leer, Heatwave, Burbuja, Miau!, Riff Raff, Cosas Transparentes, Argonauta, Red Cometa, Nasty...

¿Desde cuándo es El Planeta Amarillo anuario?

A partir del número 13, que fue un resumen de 2012.

¿Qué contenidos presenta este número 21?

Empieza con las listas de lo mejor del año 2020: álbumes, EP’s, canciones, videoclips, conciertos y películas. Luego hay una sección de conciertos y festivales –mucho más breve que en números anteriores por razones obvias– y, finalmente, reseñas de 145 discos. Todo ello en 56 páginas.

Algunos de los grupos no son muy populares. ¿Pretendías que tus lectores se interesasen por esas bandas –quizás no muy conocidas para un cierto público– y que investigasen sobre ellas?

Me gusta poder compartir grupos poco conocidos que voy descubriendo y que me parecen infravalorados. Para hablar de las bandas y discos que salen en todos los medios ya hay mucha información por otros sitios..., además de que la mayoría de esos grupos me suelen aburrir.

De cara a un nuevo número, ¿barajas la posibilidad de incorporar un CD a modo de introducción de las bandas o prefieres que sea el público el que investigue teniendo en cuentas los medios actuales?

Lo del CD ya lo hacía hace años, y aunque era genial, me absorbía mucho tiempo, puesto que acababa entrevistando a todas las bandas que salían en el CD. Además, hoy la gente ya no escucha CD’s. Por eso prefiero compartir mejor un par de listas de Spotify que hago cada año con mis grupos y canciones favoritas. Puedes buscar las más recientes, como ‘Top 2020 Internacional (El Planeta Amarillo)’ y ‘Top 2020 Nacional (El Planeta Amarillo)’.

¿Ha habido un hueco notable en 2020 para los músicos murcianos? ¿Qué nombres destacas en tu fanzine?

Siempre salen cosas de grupos murcianos que me resultan interesantes. Este año, en cuanto a discos, los que más me han gustado han sido el nuevo de Ross, el disco de las maquetas de La deriva sentimental de Parade y el de Marcelo Criminal.

En el fanzine también hay reseñas de conciertos, pero, debido a la pandemia, has tenido que recurrir a los conciertos en streaming. ¿Qué te parecen? ¿Han llegado para quedarse?

¡Es que sólo hubo conciertos de verdad en enero y febrero! Aún así, fui a cinco conciertos en esos dos meses, que no está mal: Fuerza Nueva y Le Superhomard; Linda Guilala; Nos Miran y Pantocrator; Marcos y Molduras, y Parade y Nick Garrie. Luego reseñé en plan anecdótico algunos conciertos que vi en streaming en marzo y abril, durante el encierro. He de admitir que ese formato no me fascina, ni encima ni debajo del escenario, así que espero que no hayan llegado para quedarse; sería sobre todo una buena señal de que la situación ha mejorado lo suficiente como para que las cosas vuelvan a ser como antes, y no tener que ver conciertos sentado, distanciado de los demás y con mascarilla.

Se echan de menos las entrevistas...

Pues no las hay desde el doble número 11-12 de 2012, que es el último que llevaba CD y entrevistas, aunque quizá las retome en un futuro.

La lista de festivales es bastante exigua también.

Claro, ¡en enero y febrero aún no habían llegado los festivales! Y ya en marzo se canceló el primero al que iba a ir, el Madrid Popfest, por lo que el único festival del que hablo en este número es el Cuarentena Fest, un interesante evento que se hizo en streaming ese mismo mes de marzo.

El 2020, pese a la pandemia, ha sido un año muy atareado para ti en tus múltiples facetas... ¿En qué otras movidas, sobre todo relacionadas con la música, andas metido últimamente? ¿Qué otros discos, publicaciones, producciones, etc. han tenido algo que ver contigo a lo largo de este año?

Desde principios de 2020 estoy bastante ocupado con mi grupo, The Yellow Melodies. Sacamos tres EP’s el año pasado, y ahora antes de verano vienen un EP más (Sunshine Pop Ep3) y dos álbumes: Sunshine Pop (que reúne los tres EP’s) y Pleasant Dreams, este último un disco de tributo al gran álbum de los Ramones, que cumple cuarenta años en julio. También estamos dándole al tema de los videoclips, una interesante forma de visibilidad como grupo en estos tiempos en los que los conciertos escasean.

¿Qué forma hay de conseguir el fanzine ?

El Planeta Amarillo número 21 vale 2 euros más gastos de envío, y se puede conseguir, a la vez que algunos antiguos números que tengo en liquidación, a través de nuestra tienda online: yellowmelodies.com/yshop, o bien entrando por la web del fanzine: www.elplanetaamarillo.com.