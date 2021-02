La actividad cultural en la Región comienza a reanudarse una vez que la tercera ola de la covid-19 empieza a remitir. Y, si bien las medidas de prevención sanitaria continuarán a la orden del día en salas y teatros –tal vez, incluso, con mayor vehemencia–, a partir de finales de la próxima semana comenzarán a celebrarse representaciones en buena parte de los municipios murcianos. En la capital, por ejemplo, los teatros Romea, Circo y Bernal (El Palmar) ya anunciaron hace un par de semanas que el día 26 arrancará su nueva programación, mientras que ahora es el Auditorio Regional el que presenta parte de programación de cara al próximo mes. Y es que ayer el Víctor Villegas –personificado en la figura del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca– desveló ayer qué cinco espectáculos conformarán el ciclo ‘danzAuditorio’; un programa que citará sobre estas tablas a media decena de piezas «de gran calibre y potencia visual» y que, hasta junio, darán cuenta «de los nuevos rumbos de la danza que hoy se hace en España».

«Reunimos a cinco compañías, con coreógrafos muy diversos entre sí, pero con la innovación y la calidad como rasgo diferenciador», señaló Lorca durante la rueda de prensa. El director del ICA se refería a artistas como Antonio Najarro, Jesús Carmona o el murciano Juanjo Arqués, nominado en 2019 a los ‘Oscar de la danza’, los Benois de la Danse, pero también a bailarinas como Lucía Lacarra o la donostiarra Iratxe Ansa, ganadora –junto con Carmona, éste en la modalidad de creación y ella como intérprete– del Premios Nacional de Danza 2020.

No obstante, el ciclo ‘danzAuditorio’ comenzará con una cuenta pendiente: la representación de la obra Alento el próximo 6 de marzo, que debió haberse visto en la ciudad algunos meses atrás (el coronavirus no lo permitió). Este espectáculo supone el retorno a las tablas de la compañía del multipremiado bailarín y coreógrafo madrileño Antonio Najarro, que estuvo hibernando mientras el destacado creador estuvo dirigiendo el Ballet Nacional de España (BNE) entre 2011 y septiembre de 2019. Mientras que el día 26 será el turno, precisamente, de Jesús Carmona, quien presentará en Murcia su último trabajo, El salto, en el que el artista barcelonés refleja «mucho más que una visión del flamenco o la danza española. Es mi forma de entender nuestra cultura», apunta el bailaor y coreógrafo. La pieza no supone solo un punto de inflexión en el estilo de Jesús Carmona –este es ya su séptimo montaje–, sino también «una evolución hacia el nuevo modelo de creación de espectáculos de danza en el siglo XXI», en opinión de su productora Gachi Pisani.

La siguiente fecha en el calendario de ‘danzAuditorio’ traerá a la Región a la joven compañía Metamorphosis Dance; un proyecto que no tiene ni dos años de vida pero que está avalado por las experiencias individuales y conjuntas vividas en el mundo de la danza por sus dos máximos responsables: Iratxe Ansa y el bailarín, coreógrafo y profesor italiano Igor Bacovich. Presentarán en el Villegas Al desnudo, una pieza a dúo que pasa de lo más clásico a lo más vanguardista en cuestión de minutos. Será el día 3 de abril, mientras que el 17, otra bailarina de reconocido prestigio, Lucía Lacarra, protagoniza junto al canadiense Matthew Golding la coreografía Fordlandia, una creación hecha a su medida por cinco destacados coreógrafos de rango internacional entre los que destaca el talento de Juanjo Arqués. El ciclo concluirá el 19 de junio con la nueva adaptación contemporánea del clásico Giselle realizada por la Compañía Kor’sia, que dirigen en Madrid los italianos Mattia Russo y Antonio de Rosa.

Caras conocidas

Sin embargo, algunos de los protagonistas de este ciclo no necesitan, para muchos, presentación, ya que tal y como destacó Lorca durante su intervención, «la sorprendente versatilidad de Jesús Carmona, el ingenio de Iratxe Ansa e Igor Bacovich y el perfeccionismo de Lucía Lacarra estuvieron ya presentes en formato breve en la Gran Gala de Navidad ‘Estrellas de la daza’, dirigida por el cartagenero José Carlos Martínez en el Auditorio regional. Con ‘danzAuditorio’ –continuó el director del ICA– ofrecemos ahora la oportunidad única de acercarse a producciones completas de estos y otros artistas relevantes de la nueva danza en nuestro país».

Todos los espectáculos están programados a las 19.00 horas y las localidades están a la venta desde ayer. Por supuesto, el aforo estará limitado según las recomendaciones vigentes por las autoridades sanitarias en el momento de las actuaciones, y los precios de las entradas –que se podrán adquirir en la taquilla y en la web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas– son de 15, 18 y 23 euros, según zona, salvo para el espectáculo de la Compañía de Antonio Najarro, que tiene un precio único de 35 euros por butaca.