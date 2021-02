El Centro Párraga de Murcia abre hoy al público la exposición Ways of gesturing, de la creadora mallorquina Marta Pujades, que supone una reinterpretación del popular programa de la BBC británica Ways of Seeing; un espacio televisivo que creó y protagonizó el escritor, pintor y crítico inglés John Berger en los años setenta y que supuso un acercamiento de los ciudadanos de a pie al arte al mostrarlo «de una forma diferente y entusiasta».

En este sentido, la serie fotográfica de Ways of gesturing se divide en cuatro secciones, equiparándose a los cuatro capítulos televisivos. En ellas, diferentes personas recrean los gestos que efectuaba Berger durante el programa, desglosando el movimiento en varias tomas. La mayoría de las imágenes presentan una frase a modo de subtítulos que toman como referencia el guion original del programa, pero introducen variaciones y actualizan el objeto de reflexión primigenio al vincularlo con los usos más recientes de las imágenes y las relaciones que establecen con el cuerpo. Y es que, si algo pretende Pujades con este trabajo, es «hacer resonar el significado de las imágenes a través de su conjugación con el texto».

A su vez, esta «performance» –Ways of gesturing tiene esa doble vertiente que la convierte en algo más que en una exposición fotográfica–, esta secuencia de imágenes, es interrumpida en varias ocasiones «para adoptar actitudes corporales del público», apuntan desde el Centro Párraga. En cuanto a las fotos, este proyecto consta de una escenografía formada por un fondo de estudio azul (desde donde la performer Catalina Carrasco ha desplegado la concatenación de gestos y poses) y dos focos de luz continua, buscando de esta manera emular el estudio televisivo de Ways of Seeing.

El director general de Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, señaló ayer que, con este proyecto, «Pujades que revisa el pasado para mostrar nuevos caminos del arte en la actualidad. De hecho, el título de la exposición alude al programa televisivo de 1972, cuyo revisionado por la artista constituye el desencadenante que propicia las obras creadas para la exposición»; una muestra, por cierto, que podrá disfrutarse en la Sala de Máquinas del Párraga hasta el 12 de marzo, con aforo limitado y en horario de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes.

La artista

Marta Pujades (Palma, 1990) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y graduada en el máster Fotografía y Diseño por la Universidad Pompeu Fabra y Elisava. En 2018 obtuvo una beca de producción de la Fundación ‘La Caixa’ para materializar el proyecto Ways of gesturing, y, antes de eso, fue galardonada con el Premio Ciudad de Palma de Artes Visuales (2016) y con el XXIII Premio Ciudad de Manacor de Artes Visuales (2016).

Además, ha expuesto de forma individual en centros de arte como el Casal Solleric (Palma), CCA (Andratx) o el Kunsträume Michael Horbach Stiftung (Colonia), así como en la galería Xavier Fiol (Palma/Madrid).