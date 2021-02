Era cuestión de tiempo que Jesús Cobarro, frontman de Noise Box, se decidiera por hacer música en solitario. Se hizo con un ordenador en el que poder ir maquetando ideas y, de forma natural, fueron surgiendo algunas canciones. Las sentía tan personales que se puso a trabajar en ellas sin ningún tipo de presión, desde casa, en pleno confinamiento, volcando las sensaciones y vivencias de esa extraña época sin saber si las escucharía alguna vez alguien más que él mismo. Así nació Cobarro, un proyecto que utiliza ingredientes de distintos géneros con los que ya había empezado a flirtear en Noise Box. Submarine, incluida en el último disco, marcó el camino. En ese sentido, utilizar Auto-Tune en un contexto marcado por elementos del dream-pop, el synth-pop o el shoegaze le resultaba muy estimulante.

Domingo, que llega hoy a todas las plataformas digitales con Noise Box Records y Crema Music, es su primer single, su tarjeta de presentación sin miedos ni vicios, con una melodía fresca, brillante y actual, y siempre con esa perspectiva sensible y cruda a partes iguales. Con esta canción, Cobarro expresa «la necesidad de buscar una especie de paz o calma dentro de una situación donde siempre acechaba la ansiedad». Revela un proceso de adaptación personal a una nueva realidad que todos estamos llevando a nuestra manera, y muestra a un artista libre e inquieto, con mucho más que decir de lo que auguraban sus primeros trabajos. Hablamos con él sobre su pasado, presente y futuro… y también sobre el trap. Nada puede parar este caudal.

¿Cómo surgió Cobarro? ¿Son canciones que no tenían cabida dentro de Noise Box? Se intuye tu intención de no autolimitarte...

Cobarro surgió de forma muy natural: simplemente grabando ideas que me surgían en casa y dándoles forma poco a poco. Necesitaba tener un proyecto en el que yo mismo me marcara el ritmo, y poder ir avanzando según me lo pidiera el cuerpo y en la dirección que más me apeteciera en cada momento. Y al ser canciones que iba componiendo y grabando directamente en casa, y con un concepto muy definido detrás, no me encajaban mucho en el contexto de un grupo de rock, ya que la idea desde el principio era la de ir plasmando directamente lo que tenía en la cabeza utilizando los medios que tenía a mi disposición durante el confinamiento más estricto. A la vez, esto me ha dado una libertad total para hacer lo que me apetecía en cada momento sin tener que hacer ningún tipo de concesión, ya que el único objetivo real era el de saciar mi inquietud creativa.

¿Cómo explicarías quién o qué es Cobarro para que te conozcan?

Es el proyecto de un melómano con raíces en los géneros de guitarra de los ochenta y noventa que a lo largo de su recorrido ha seguido enamorándose de artistas y bandas de múltiples estilos. Pretendo que las canciones sean un soplo de aire fresco, que aporten algo nuevo al panorama independiente.

¿Es un proyecto en solitario, o cuentas (ahora o en un futuro) con colaboradores?

Está concebido como un proyecto en el que trabajar por mi cuenta y a mi aire. No descarto que en un futuro pudiera haber colaboraciones que surjan de forma espontánea, pero por ahora es un proyecto individual que me ayuda a explorar distintas facetas como músico, compositor y productor. En otros proyectos trabajo con otros músicos y me encanta, pero Cobarro es ese espacio para plasmar lo aprendido de otras personas a lo largo de mi trayectoria y seguir aprendiendo saliendo de mi zona de confort.

Este será tu trabajo más libre, puesto que es tu proyecto en solitario, pero ¿con quién has grabado? ¿Cómo lo has hecho?

Diría que en un 80-90% en casa, aunque rematé la grabación con Antonio Illán en MIA Estudios, donde grabé las voces y llegamos a la mezcla final.

Háblanos un poco de cómo fue el proceso de grabación de Domingo, tu primer single.

Domingo es una idea que tenía bocetada hacía ya bastante tiempo (quizás dos años) y que me gustaba mucho. Terminé de desarrollarla durante los meses de marzo y abril de 2020, aunque fue en verano cuando se terminó de mezclar y masterizar. Pero no había un sistema de trabajo establecido, sino que en cuanto tenía una idea para la canción, me sentaba al ordenador a trabajar en ella.

¿Hasta qué punto no tiene cabida un tema como Domingo en Noise Box?

Hay elementos que sin duda pueden recordar a Noise Box, pero creo que si hubiese llevado la canción al local de ensayo para darle forma entre todos, habría acabado siendo muy diferente. Domingo tiene elementos que se pueden encontrar en una banda de rock, pero no suena a canción de grupo de rock ni lo pretende.

¿De dónde te ha venido el interés por el pop urbano Auto-Tune? ¿El punto de partida fue Submarine?

Sí, Submarine fue la primera canción en la que incorporé el Auto-Tune. Este efecto de voz suele estar fuertemente asociado a un tipo concreto de sonidos, estética y mensaje, y le veía mucho potencial a la hora de introducirlo en nuevos contextos. De hecho, estos meses he ido viendo como muchos artistas de diversos géneros han decidido coquetear con este procesador con distintos resultados, en ocasiones logrando dar con cosas muy interesantes.

¿Pop urbano? ¿En qué referencias te mueves con este nuevo proyecto de Cobarro?

Diría que la música que más me ha atrapado de fuera del ámbito indie-rock sería la de Sen Senra, a nivel nacional, y luego artistas como Mura Masa o Arca. Dentro del género urbano, me encanta el rollo de Duki, con unas melodías y un fraseo que se te clavan a la primera, y la manera que tiene de usar las voces distorsionadas con Auto-Tune casi como si fueran arreglos de guitarra eléctrica me flipa. No sería justo dejar sin mencionar a Cupido, que son los primeros que me sedujeron con la idea de mezclar elementos del pop urbano con otros géneros.

¿Ha habido experimentación más allá de lo musical?

En general, el concepto es diferente al de Noise Box, por lo que hay muchos elementos, desde la imagen o la manera de enfocar la producción, que son bastante nuevos para mí. También siento que la manera de hacer letras ha cambiado, no solo por el idioma en sí, ya que en Almas de destrucción masiva (2011), único trabajo de Noise Box en castellano, el estilo y la manera de encajar las frases era muy diferente.

"La única premisa de Cobarro era hacer lo que me diera la gana sin miedo a equivocarme y sin pensar mucho en si al público le gustará o no"

¿Había alguna premisa planteada? ¿Te has quitado muchos miedos de encima?

La única premisa era precisamente hacer lo que me diera la gana sin ningún miedo. Atreverme a hacer lo que quería y aprender mucho por el camino, sin miedo a equivocarme y sin pensar mucho en si al público le gustará o no. Era un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro era total, por la que no tenía ningún sentido poner las canciones en un contexto de ‘vida real’. Ahora que sale Domingo sí tengo bastante curiosidad por ver cómo será recibida, porque, sinceramente, no tengo ni idea.

¿Se podría decir que con este paso has tratado de buscarte a ti mismo?

Siempre que uno hace música se busca a sí mismo. Pero, en este caso, más que buscarme, lo que ha sucedido es que, en un momento dado, sentí que me había encontrado y quería plasmar esa sensación.

En términos generales, ¿qué sonidos te han fascinado en los últimos años que puedan tener presencia en tu disco? ¿Qué estás escuchando ahora mismo?

No te sabría decir exactamente cuáles son esos sonidos; todo es bastante inconsciente cuando se trata de incorporar influencias... Muchas veces es después de pasar mucho tiempo y reescuchar las canciones cuando me doy cuenta del reflejo de algún disco o artista que me había impactado especialmente. De hecho, ahora mismo estoy bastante enganchado con cosas que se alejan bastante de lo que se puede escuchar en las canciones de Cobarro, como por ejemplo lo último de Shame y de Porridge Radio, pero estoy esperando con interés el nuevo disco de Duki.

¿Te ha costado decidirte, poner en marcha Cobarro? ¿Qué es lo más importante que has aprendido, ya sea a nivel personal o profesional, durante la creación de este nuevo disco?

En el momento en el que dispuse del equipo suficiente para ir grabando desde casa, el proyecto surgió de manera espontánea. Y me queda muchísimo por aprender, pero tener una manera de trabajar poco ortodoxa me ha permitido a veces dar con ideas que quizás no me hubiese atrevido a poner en práctica en un estudio. Tenía la necesidad de tener cierto nivel de autosuficiencia y no tener que hacer una gran inversión cada vez que quisiera grabar una idea, ni tener que coordinarme con mucha gente y cuadrar agendas. Este proyecto, sin duda, también me está ayudando a aprender muchas cosas que podré poner en práctica con mis otros proyectos musicales.

La intensidad se reproduce en el apartado emocional. ¿Qué viene a decir Domingo?

Intento expresar la necesidad de buscar una especie de paz o calma dentro de una situación donde siempre acechaba la ansiedad. Refleja la sensación de estar cansado, de vivir rodeado de tanta crispación y polarización y el a veces fútil intento de ser feliz sin depender de cualquier condicionante externo. Es una canción que revela un proceso de adaptación personal a una nueva realidad que todos estamos llevando a nuestra manera, pero que nos está cambiando.

¿Hay más canciones grabadas? ¿Tenías muy claro por dónde querías conducir las canciones del debut de Cobarro?

Hay dos canciones más, además de Domingo, que están ya listas. La idea era tener un pequeño grupo de canciones que sonaran coherentes entre sí aunque no formaran parte de un álbum, que fueran una especie de radiografía de ese momento personal y creativo. Estoy convencido de que iré haciendo más temas para Cobarro, pero no tengo ninguna meta ni objetivo establecido. Cuando tenga algo que expresar que considere lo suficientemente interesante musicalmente hablando, lo haré, pero no hay más planes.

¿El cambio de idioma es algo que también está presente en tu proyecto en solitario?

Tenía claro desde el principio que quería cantar en castellano. He hecho muchísimas canciones en inglés ya, y es un idioma que me encanta para la música, pero me resulta mucho más estimulante hacer cosas en español ahora mismo, ya que para mí es algo relativamente nuevo, un reto también. Dicho esto, si en algún momento me apetece volver al inglés, o incluso mezclar ambos idiomas, la puerta está siempre abierta.

¿Ha supuesto discusión en el seno de Noise Box? ¿Cómo lo ven, qué te han comentado tus compañeros?

En absoluto. Valoro mucho sus impresiones, y son de los primeros a los que les fui enseñando lo que estaba haciendo. De hecho, Helios grabó el bajo de una de las canciones. Tampoco es una época en la que tengamos muchos planes ni conciertos por motivos más que obvios, por desgracia, por lo que estaba claro que el proyecto en solitario no iba a interferir demasiado con Noise Box.

La versión de Singin’in the Rain que hicisteis para decir adiós al 2020, ¿era alguna despedida anunciada? ¿Seguís pagando el local de ensayo o qué pasa ahora?

Ahora mismo Noise Box estamos trabajando en una nueva canción que creo que va a estar brutal. Es verdad que lo hacemos cada uno desde su casa, por separado (por las restricciones), pero vamos avanzando. El otro día un amigo escuchó la demo y dijo que era el tema perfecto para cerrar un festival.

¿Qué retos te planteas? ¿Vas a hacer publicaciones físicas? ¿Tienes previsto lanzar un elepé?

La filosofía detrás del proyecto en solitario es la de hacer las cosas sobre la marcha según me nazcan. De momento, no hay intención de sacar nada en formato físico ni de hacer un disco de larga duración, pero quién sabe lo que puede pasar. Lo que me gusta de Cobarro es que no tengo por qué tener un plan trazado, porque el fin en sí es la música: las canciones mandan, y nada más. Así que veré a donde me llevan...

¿Has creado tu propio sello para estar más libre?

Me gustaba la idea de que Noise Box fuera más que una banda, que también se convierta en un sello al cual en un futuro se sumen otras referencias, entre ellas algún otro proyecto en el que ando metido. De momento, es algo más simbólico que otra cosa, pero quizás más adelante se convierta en algo más.

¿Estás en un buen momento como artista? ¿Te sientes ubicado?

Sí, estoy muy ilusionado, lo cual es difícil en esta época. Ahora mismo estoy metido en varios proyectos simultáneamente, aunque es pronto para dar pistas, y eso me da mucha energía y motivación. Siento que estoy disfrutando muchísimo con la música, y pretendo seguir haciéndolo.

¿Cuáles son tus expectativas? ¿Tienes pensado cómo –cuándo se pueda– te vas a subir a un escenario? ¿Lo defenderás solo o acompañado?

No lo he pensado mucho, solo vagamente. De hecho, no sé si estas canciones llegarán a verse en directo... Dependerá de muchos factores que ahora mismo ni me apetece barajar, sinceramente. Si se llevara al directo, sería acompañado, pero tendría que darle muchas vueltas para encontrar el mejor formato. Hay tiempo para reflexionar sobre ello mientras la situación se estabiliza.

¿Seguirá Noise Box siendo ese submarino por emerger o por fin los veremos subir a la superficie del panorama indie nacional?

Es algo que ya ni me planteo. Nuestra intención con Noise Box es hacer música que sorprenda y aporte algo interesante, y el éxito que ésta tenga no depende de nosotros.

¿Cómo llevas tu estreno? ¿Cómo lo estás viviendo?

Con muchas ganas y con mucha curiosidad. Tenía las canciones listas desde hace tiempo y ya era hora de que vieran la luz. Creo que van a generar reacciones dispares, pero no indiferencia, y eso es emocionante.