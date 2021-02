Fernando Rubio & The Inner Demons: "No sé cómo saldremos de la pandemia, pero estoy seguro de que será con música"

El músico cartagenero y su banda fueron protagonistas del cincuenta aniversario del Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria. Sin embargo, la pandemia no permitió que el público pudiera acceder al recinto. Ahora sí podrán hacerlo, pero a través de YouTube, con la emisión, este sábado, de aquella actuación.

El veterano músico cartagenero Fernando Rubio participó con sus Inner Demons en los actos conmemorativos del cincuenta aniversario del Nuevo Teatro Circo. El concierto fue sin público por culpa de la maldita pandemia, pero aprovecharon la ocasión para ofrecer un directo en el que montaron un show muy especial: parte eléctrico, parte acústico; con el estreno de algunos temas nuevos, y con una mayestática versión de The Loner, de su admirado Neil Young; cover que, como el resto de la actuación, se emitirá este sábado por su canal de YouTube (20.00 horas). Un auténtico planazo.

Aprovechamos la ocasión para charlar con Rubio, miembro fundador de Ferroblues –uno de los grandes nombres del rhythm and blues y el soul en España– y de numerosos proyectos, como Malaventura. Enrolado ahora en las filas de Bantastic Fand, Fernando encontró en 2018 el momento para publicar su segundo disco en solitario, Cheap chinese guitar, que ha obtenido un merecido eco. Momento ideal, entonces, para conocer el verdadero calibre de este músico, único en ofrecer melodías cegadoras, de la mejor escuela del rock de raíz, del americana; capaz de congelar el tiempo en algún punto de aquella transición que en su momento nos llevó de manera natural desde Buffalo Springfield a Dylan y The Band.

¿Qué tal ha empezado 2021?

Pues apocalíptico, qué quieres que te diga. Sólo hay que poner las noticias. Los creadores de ciencia ficción van a tener que esforzarse mucho para superar la realidad... Aunque estábamos avisados de casi todo lo que está pasando. En lo personal, estamos bien; intentando mantener la cordura.

La despedida del año fue un verdadero carrusel. Finalmente el concierto del cincuenta aniversario del Nuevo Teatro Circo se pudo hacer, pero fue online, sin público. ¿Llueve sobre mojado?

Sí, porque esto se está alargando mucho. Y las circunstancias que nos forzaron a tocar sin público son ahora bastante peores. Pero ha merecido la pena, porque tenemos el concierto en vídeo y lo podemos ofrecer en estos días de recogimiento forzoso.

Hemos compartido grandes momentos, grandes conciertos en ese escenario. Tú lo has pisado muchas veces. ¿Qué importancia tiene para ti ese recinto?

Llevo asistiendo toda mi vida a conciertos en el Nuevo Teatro Circo, sobre todo del estupendo Festival de Jazz de Cartagena, desde las primeras ediciones. Este año se han echado mucho de menos esas sesiones dobles y las salidas al bar y a la puerta a comentar. Allí pudimos presentar Tides, dentro de la edición de 2009. Y suena muy bien, muy cálido. La lista de artistas que he visto es interminable: Stéphane Grappelli, Allen Toussaint, Andrew Bird o James Hunter , por citar algunos.

La ´guitarra china barata' ha dado mucho de sí. ¿Balance?

Y podía haber dado más si no nos hubiera caído esta losa encima, porque tuvimos que cancelar varios conciertos la primavera pasada. El balance es muy bueno. Le ha gustado a mucha gente, y sigo disfrutando mucho tocando esas canciones.

¿Qué tiene Cheap chinese guitar que no hubiéramos visto antes?

Seguramente nada. Contiene ingredientes comunes con los que se puede hacer un guiso muy rico o uno mediocre. Supongo que en ´Cheap' atinamos con el punto de cocción y los condimentos.

Este sábado, colgareis en Youtube el concierto con el que celebrasteis el cincuenta aniversario del teatro. ¿Cómo fue el concierto? ¿Tocasteis canciones de los dos discos? ¿Hubo algún estreno?

Pues, aprovechando que teníamos el teatro a nuestra disposición, lo organizamos en dos bloques: uno acústico y otro eléctrico. Fue extraño tocar en el teatro vacío, pero los Demons pueden con eso y con lo que haga falta. Hay canciones de los dos discos y tres temas nuevos que irán en el siguiente: Same race, East wind y I let It out. Lo grabamos todo por pistas y he podido mezclar el sonido a mi gusto.

Y como aperitivo, una versión de The Loner, de Neil Young. ¿Has entrado de nuevo al estudio a grabar? ¿Qué nos puedes avanzar sobre el nuevo disco?

Estoy en ello. Terminando de componer y perfilando las nuevas canciones. De momento en el estudio de casa, y ya planeando nuevos pasos. Digamos que en fase de preproducción. En el concierto ofrecemos una primera cata.

¿Cómo sobrevive un músico a una pandemia cuando no hay bolos? ¿Cómo has ido tú de conciertos? ¿Lo estás grabando en casa?

Con muchas dificultades. Y tengo que decir que, dentro del desastre general, a mí no me ha ido del todo mal. Hemos tenido algunos conciertos tanto con mi proyecto como con Bantastic Fand. Este verano estuvimos en Avilés, en Small Town y en el Festival de Blues de Cerdanyola, y en diciembre pudimos presentar el último disco, Somebody's world, en El Batel. También he podido hacer algún concierto online, y he estado dando algunas clases hasta que llegó la tercera ola. Pero este año se presenta absolutamente en blanco por ahora. Esperemos que mejore.

Cheap chinese guitar ha cosechado numerosos elogios. ¿Qué ha supuesto ese respaldo para ti ?

Además de la satisfacción personal, me ha permitido llegar a mucha más gente. Y creo que tiene mucho que ver en que nos estén saliendo algunos conciertos incluso durante la pandemia.

Una Epiphone Casino ´made in China' es la guitarra con la que tocas últimamente. ¿En el arte, lo importante es la emoción?

Para mí sí, aunque la palabra ´emoción' es un término muy amplio y totalmente subjetivo. Puede referirse a la alegría, a la tristeza, el dolor, la risa... Pero sí, creo que todo tiene que estar al servicio de la emoción. Una obra de arte te puede cambiar el día. Incluso la misma canción te puede cambiar de diferentes maneras, según te pille cuando la escuchas.

¿Cómo se mantiene una actitud positiva cuando el mundo parece desmoronarse? ¿Ha cambiado mucho el mundo (y la música) desde que empezaste a tocar?

Lo de la actitud positiva intento averiguarlo cada mañana. Y cada día me voy escapando por un sitio diferente... Hay que procurar centrarse en lo importante e intentar no perder la perspectiva. Esto es nuevo para todos. El mundo ha cambiado muchísimo, ya antes de la pandemia, y la actitud del público mayoritario hacia la música también. Para nosotros era algo que iba más allá de la diversión, algo vital que apuntaba hacia un mundo más libre, moderno y mejor. Ahora parece más bien un complemento, la salsa para una celebración o un festival de fin de semana. Tú sabes lo valioso que podía ser un disco en nuestra época, las miles de veces que lo escuchábamos, hasta el último detalle... Creo que el hecho de que ahora todo esté al alcance de un clic ha hecho que las cosas no se valoren igual. No sé cómo saldremos de la situación actual, pero seguro que será con música.

¿Qué ingredientes pones para construir una letra? ¿Son lo que más te cuesta sacar de una canción?

Sí. Siempre vienen una vez que tengo la música. A veces surgen de una frase en indio que me salía al inventar la melodía, pero generalmente tengo que buscar mucho. Para mí lo importante es que cuenten algo con lo que me sienta identificado. No suelo inventar historias. Casi siempre escribo sobre mí y mi visión del mundo. Y que suenen bien en la canción.

¿Eres de papel y boli para atrapar una idea que te proporcione una canción, o utilizas medios más sofisticados?

Ahora escribo mucho en el teléfono móvil: siempre lo llevas encima, y eso facilita apuntar cuando te viene una frase paseando con la perra o en cualquier otra circunstancia. Pero no tengo manías en eso. Lo importante es que no se olvide algo bueno.

Con tu grupo, los Inner Demons, juegas el papel de frontman, mientras que en Bantastic Fand la responsabilidad es menor. ¿Te sienta bien poder cambiar de rol?

Ya lo creo. Cuando las cantas todas te pierdes muchas cosas que pasan en el escenario; has de estar muy concentrado, pendiente de las letras y demás. En la ´Fand' también canto algunas, pero mi principal función es tocar la guitarra. Ahí voy más suelto y puedo improvisar más. El peso está más repartido.

Recientemente alguien recordaba la actuación de Ferroblues junto a Chuck Berry. ¿Qué recuerdo te ha quedado de ese bolo, de estar cerca del mito?

La verdad es que fue un gran honor, y al tiempo un poco decepcionante. Recuerdo muy buenas sensaciones en el concierto de Ferroblues, que creo que salió muy bien, pero Chuck Berry no estaba en su mejor momento. Siempre cuento que se les estropeó el amplificador de bajo y nosotros les dejamos el nuestro, y aún así no tuvieron el detalle de dejarnos saludarle, ni siquiera acercarnos a él. Prefiero recordarle en otros momentos de su carrera en los que estaba en plena forma y lo daba todo.

Además de Neil Young, ¿B. B. King figura entre tus principales referentes? ¿Cuál es tu ABC de la música?

[Suspira] Es muy extenso. A B. B. King le vi en directo un par de veces; la segunda en San Javier, cuando ya estaba muy mayor y tocaba sentado. Y, a diferencia de Chuck Berry, estuvo estupendo. Fue el creador de un estilo que ha influido en todos los guitarristas de blues y del rock desde entonces, además de un cantante extraordinario. Y siempre tengo muy presente su forma de tocar, dulce y elegante, dejando espacio para el silencio. Hay muchos más guitarristas de blues que me encantan: Albert Collins, Albert King, Freddie King... Muchas de sus influencias llegaron a mí por Eric Clapton, y los estudié bastante en mi época de Ferroblues.

¿Necesitamos la música para salir adelante?

Sin duda. Siempre ha sido así. Es tan antigua como el hombre, y actúa en el cerebro del mismo modo que la comida, el sexo o las drogas. Desarrolla la inteligencia y la creatividad, contribuye a nuestro bienestar emocional, nos ayuda a comunicarnos y traspasa fronteras físicas y culturales. Proporciona felicidad y es curativa. La vida sería un error sin música, ya lo dijo Nietzsche.