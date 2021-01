El Thader y El Tiro reabren sus cines durante este fin de semana

Neocine ha anunciado esta tarde la reapertura de dos de sus salas en la Región: las del los centros comerciales Thader y Myrtea, en Murcia. Eso sí, de momento será tan solo durante este fin de semana y con apenas un pase por película.

En el Thader, la cartelera de Cinesa presenta, para viernes, sábado y domingo, siete filmes: Los Elfkins (18.00 horas), Salvaje (18.00 horas), Los Croods: Una nueva era (18.00 horas), Wonder Woman 1984 (17.15 horas), Hasta el cielo (17.15 horas), La última gran estafa (17.15 horas) y En guerra con mi abuelo (18.00 horas).

Muy similar es la propuesta de la compañía en el centro comercial conocido anteriormente como El Tiro, con Los Elfkins (18.00 horas), Salvaje (18.00 horas), Los Croods: Una nueva era (18.00 horas), Wonder Woman 1984 (17.15 horas) y Hasta el cielo (17.15 horas), aunque con la inclusión de otro tres títulos: Lupin III: The first (18.00 horas), El profesor de persa (17.15 horas) y El padre (18.00 horas).