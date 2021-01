Era de esperar: el cierre de teatros municipales, y el consiguiente aplazamiento de la totalidad de su programación, que se anunció hace dos semanas se prorrogará, como mínimo, hasta el 11 de febrero. Las funciones afectadas son The Marriage of Heaven and Hell (TCM), Matar cansa y Goldilocks and the three bears (Romea) y Lo comío por lo sentío (Bernal). Las entradas compradas, apuntan los teatros, servirán para las nuevas fechas.