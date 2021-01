Muere el histórico presentador de televisión estadounidense Larry King

El reconocido presentador estadounidense Larry King falleció este sábado a los 87 años de edad en un hospital en Los Ángeles, semanas después de que se conociera que había sido ingresado por la COVID-19.



"Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, presentador y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a la edad de 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles", señaló un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del popular entrevistador.





Aunque la nota no detalla las causas del deceso, medios locales revelaron el pasado 3 de enero que King, quien nació en Nueva York el 19 de noviembre de 1933,La página web de entretenimiento Showiz411 indicó en ese entonces que la figura televisiva no podía recibir visitas de su exmujer,, de la que se divorció en 2019, ni de sus hijos Cannon y Chance King."Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios mundiales hacia Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor", agregó el comunicado, que recordó que aunque el nombre del presentador aparecía en los títulos de sus programas, él siempre veía a sus entrevistados como "las verdaderas estrellas"."Ya sea que estuviera entrevistando un presidente de Estados Unidos -agregó la declaración-, un líder extranjero, un famoso, un personaje plagado de escándalos o un hombre común, a Larry le gustaba hacer preguntas breves, directas y sencillas.y no estaba equivocado en es creencia".En mayo de 2019 King sufrió una importante apoplejía pocas semanas después de someterse a una operación para implantar un estent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción de arterias.Además, a lo largo de su vida ha sobrevivido a un ataque al corazón en 1987, así como a un cáncer de pulmón y de próstata.En 2002 sufrió un duro golpe cuando en poco más de tres semanasEl presentador alcanzó la fama con el programa de radio "The Larry King Show", que se emitió desde 1978 hasta 1994. Después saltó a la televisión con "Larry King Live", que se pudo ver en la CNN desde 1985 hasta 2010El comunicado detalló que posteriormente se informarán los detalles del funeral y del servicio en recuerdo al presentador, cuya familia ha pedido "privacidad en este momento".