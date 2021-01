Milena Smit y 'El año del descubrimiento' brillan en los Premios Días de Cine

El cine murciano sigue de plena actualidad. Y es que, a la espera de la gran noche (de los Goya), anoche el cineasta Luis López Carrasco y la actriz Milena Smit fueron protagonistas en la gala de la octava edición de los Premios Días de Cine. El primero, como principal responsable de El año del descubrimiento, la película del momento, que se llevó el premio al Mejor Documental. Mientras que Smit, ilicitana de nacimiento pero murciana de corazón, se hizo con el Premio 'El Resplandor' por su debut en la gran pantalla con No matarás.

De hecho, el filme de David Victori fue una de los más destacados de la velada -con el permiso de Las niñas, que se llevó el reconocimiento a la Mejor Película-, y lo fue gracias a sus actores protagonistas. Por Smit, que subió a recoger su premio entre lágrimas, y por Mario Casas, que se impuso en la categoría a Mejor Actor. Ambos fueron los responsables de uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando la murciana le dedicó al gallego unas sentidas palabras desde el escenario: "A veces hay momentos en los que todo esto da mucho miedo, y tu me ayudaste a calmarlo", confesó ante una sala que rompió en aplausos.

La ceremonia, por cierto, presentada por Santiago Alverú, se celebró en el en el Auditorio Reina Sofía; un espacio que también fue testigo del fenómeno El año del descubrimiento, que sigue cosechando premios allá por donde va. El filme cartagenero, que hace una revisión critica del espejismo que para muchos españoles fueron aquellos primeros años noventa, estuvo representado en la figura de su director, el murciano Luis López Carrasco, que dedicó el premio al Mejor Documental a todo su equipo y destacó la labor de la prensa y los medios especializados, con particular atención a su anfitrión: "Días de Cine es un programa que me ha acompañado desde que era adolescente, que me ha ayudado a formarme como espectador".

Más allá de los éxitos de la Región, la actriz Patricia López Arnaiz fue la ganadora a la Mejor Actriz por su papel en Ane, un galardón que recogido por el director de la cinta, David Pérez Sañudo. Por su parte, la veterana Verónica Forqué fue homenajeada con el premio 'Elegidos para la Gloria', aunque la madrileña tampoco pudo asistir a la gala; igual que Santiago Segura, que se llevó el reconocimiento del Público, pero solo pudo aparecer a través de un vídeo grabado desde su casa, donde se encontraba recuperándose de una gripe.

En el resto de premios destaca Corpus Christi, de Jan Komasa, Mejor Película Internacional y cuyo protagonista, Bartosz Bielenia, obtuvo también el premio a Mejor Actor Internacional. La mejor actriz internacional es Trine Dyrholm, por Reina de corazones. Por su parte, la francesa Josep fue elegida como la Mejor Película de Animación, y el premio 'Ha nacido una estrella' se lo llevó Carmen Arrufat por su papel en la película La inocencia.