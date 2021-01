Los autores del libro 'Epidemiocracia', hoy en 'Cartagena Piensa'

«Pandemias como la de la covid-19 trastocan todas nuestra formas de (con)vivir, especialmente en una crisis sanitaria que es una crisis matrioshka, cubierta por otras crisis como la económica y la ecológica. A este respecto, las emergencias sanitarias van a ser la 'nueva normalidad'». Esta es la tesis de Epidemiocracia (Capitán Swing, 2020), el libro del médico Javier Padilla y del epidemiólogo Pedro Gullón que subraya, en el subtítulo de la obra, una máxima de esta pandemia: «Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo».

Ambos serán esta tarde los protagonistas de una nueva jornada del ciclo de charlas telemáticas 'Cartagena Piensa', que en esta ocasión contará como conductor a Félix Crespo, psiquiatra en el Servicio Murciano de Salud.

El encuentro, de entrada libre y que comenzará a las 19.00 horas –en el link que se puede encontrar en la página web del programa– servirá para ambos expertos, cada uno desde su óptica particular, analicen las derivas sociales y económicas de la pandemia del coronavirus, que «no afecta a todos por igual», adelantan.

«Los virus no entienden de fronteras ni clases sociales. No hemos parado de escuchar esta frase como un mantra, como una aventura mágica en la que los virus aparecen de un espacio neutro, llegan, infectan y desaparecen. Pero es falso. En realidad, las epidemias no surgen de la nada, parten de unos contextos sociales y políticos concretos; entender este sustrato político, económico, sanitario y social es fundamental para analizar cómo afectan las epidemias. La peste, la tuberculosis, el SIDA, el ébola, la malaria y, recientemente, la covid-19, surgieron de contextos determinados, impactaron de forma diferencial sobre determinados grupos sociales y transformaron las sociedades que se encontraron. Ahora toca preguntarse: ¿Quién está más expuesto a enfermar durante una epidemia?, ¿quién es más vulnerable a sus consecuencias sociales?, ¿qué respuestas políticas sanitarias (y no sanitarias) tenemos para actuar frente a una crisis epidémica?, ¿qué sanidad queremos para hacer frente a las epidemias?, ¿qué transformaciones sociales nos quedan tras una crisis epidémica? Este libro trata de responder a estas preguntas mediante la intersección entre política, sociedad y salud pública en situaciones de epidemia», apuntan.

Pedro Gullón es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y doctor en Epidemiología. Además de investigador, actualmente es profesor en la Universidad de Alcalá. Por su parte, Javier Padilla es médico de familia y comunidad en un centro de salud en Madrid.