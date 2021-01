Sudores de Muerte: "El mamarracheo es nuestro estilo de vida"

Pompas Fúnebres (guitarra), Catalepsia (voz) y Desenterrador (batería). Ellos forman una de las bandas más interesantes del underground murciano, y después de más de diez años esperando nuevo disco, por fin hace unas semanas presentaron en sociedad Semper mugre, una nueva entrega de un estilo musical propio que ellos llaman 'necromugre'.

Sudores de Muerte es uno de los grupos más peculiares y menos reconocidos del underground murciano. 'Necromugre' (una mezcla de garaje, afterpunk ochentero y sonidos retro) es como ellos llaman a lo que hacen, y sus nombres artísticos parecen sacados de La Familia Addams (Pompas Fúnebres, Catalepsia y Desenterrador). Empezaron hace ya quince años, cansados y aburridos de la gran eclosión de grupos indie-pop, y decidieron dar rienda suelta a su ironía, sarcasmo y humor negro con una fuerte influencia del cine de serie B de los cincuenta y la literatura de terror y ciencia ficción, con un sonido deudor de los Cramps, Alien Sex Fiend, Paralisis Permanente y los Sonics, entre otros.

No obstante, su esencia lúgubre no está reñida con la diversión. En las letras suelen hablar de temas un tanto mórbidos y 'nekromántikos', que dirían Los Carniceros del Norte, y ahora, tras unas vacaciones en la morgue, Sudores de Muerte han vuelto con Semper mugre (2020), un nuevo disco que ha llamado la atención del sello turco Kafadan Kontak Records y que llega a nuestros oídos tras una década de espera (no ha podido con ellos ni la pandemia ni la peste negra), reivindicando la mugre con purpurina y el mamarracheo sin ni un solo pliegue de grasa a la vista.

Semper mugre llega más de diez años después de Luz de gas. ¿Por qué ahora? ¿A qué se debe el regreso? ¿Los rumores sobre vuestra muerte habían sido exagerados?

Pompas Fúnebres: Alguna vez tenía que suceder... Además, nosotros llevábamos ya tres años dando conciertos y trabajando en el disco, no es que hayamos surgido de la nada y por sorpresa. Habría sido un genial golpe de efecto, pero habría exigido una paciencia y un autocontrol de los que, claramente, nunca haremos gala.

¿A qué os habéis dedicado Sudores de Muerte durante este tiempo?

Desenterrador: A montar grupos de música, a desbaratar grupos de música, a escuchar lo buenos que éramos (cosa que terminó en cuanto pegamos el primer guitarrazo de vuelta) y a acumular experiencias desagradables en general para plasmar en las nuevas canciones.

Semper mugre parece desde el título una auténtica declaración de intenciones. ¿Es así? Suena a lema de los Marines (a pleno sol)...

P. F.: Semper Mugre, Nunquam Inmugre...

Cantando en español no acierto a entender las razones por las que el sello turco Kafadan Kontak Records se ha interesado por Sudores de Muerte. ¿Les gusta ese aroma a alcanfor y pipermín vuestro tan característico? ¿Va en serio lo del sello o es algo que os habéis inventado?

P. F.: Si nos lo hubiéramos inventado, ten por seguro que el nombre sería mucho más rimbombante y genial. Nos parece muy natural que haya por ahí un turco obsesionado con grupos semi-femeninos que cantan en español (como es el caso). También a nosotros nos encantan los turcos.

Catalepsia: Sus telenovelas€ sus baños€

¿Podéis describir de qué va este nuevo disco? ¿Cuál es el concepto?

D.: El disco carece de un concepto global (a menos que pueda considerarse como tal el blues de Pompas...). Son once canciones con características distintas; no hay ningún tipo de línea argumental. Quizá más adelante.

Parece que la iconografía del terror ha pasado a un segundo plano, aunque se mantiene el humor negro, el sarcasmo. ¿Se había secado la rama?

P. F.: Esa rama estaba más seca que las entrañas de Alfonso X.

D.: De todas formas, nuestro enfoque siempre será digno de una portada de El Caso.

C.: La vida cotidiana es mucho más interesante y más terrorífica.

P. F.: Caminamos a oscuras€

¿De dónde viene el nombre del grupo? ¿Qué es eso de 'necromugre'? ¿De dónde os viene vuestra devoción por lo mugriento?

P. F.: El nombre carecía de sentido ya en su día, pero acabó por convertirse en una marca, y nos vemos obligados a serle fiel.

D.: 'Necromugre' es como definimos nuestro sonido y estilo: influencias dispares, guitarras cortantes, toneladas de reverb y un compromiso con la realidad a la hora de grabar que a todo el mundo le parece bastante arcaico, además de mortificante.

P. F.: Pero qué se le va a hacer, si nos han dibujado así.

¿Cómo fue el proceso compositivo?

D.: Por mi parte fue muy fácil. Era el verano de 2018 y había Mundial de fútbol. Me compré una guitarra barítona, un amplificador cutre de guitarra y otro de bajo. Me vi todos los partidos que pude mientras saqué riffs de guitarra y bajo para hacer dos discos. Toda esa mística de la que la gente habla a la hora de componer para mí es un cuento; seguro que cuando se ponen a trabajar en su música están en ropa interior o, con suerte, en bata de cuadros, y después hablan de las musas y esas cosas...

P. F.: Lo mío es una guerra continua con la guitarra y la pluma. No siempre está una por la labor de sacar la basura y regodearse en las miserias, y eso que hay carbón suficiente para alimentar este blues... A lo mejor, precisamente por eso. Y sí, voy en bata.

C.: A lo Phil Spector, pero pandereta en mano.

¿Semper mugre os retrata en vuestro momento más dulce? ¿Cuál es el presente de Sudores de Muerte?

D.: Todo grupo de música que se precie ha de decir por obligación que su último disco es lo mejor que ha publicado nunca. Nosotros no vamos a ser una excepción en ese caso. Es lo mejor que hemos grabado, con mucha diferencia. El presente es lo que más cuesta aceptar. La idea era publicar el disco y comenzar a dar todos los conciertos que nos fuera posible, pero mira, toma guantazo del destino.

Los Cramps, Desechables, Bauhaus, Alaska y Los Pegamoides, Parálisis, los Misfits€ En vuestra música se puede encontrar un poco de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los discos talismán de Sudores? ¿Y las pelis? ¿Y qué personajes?

P. F.: Curiosamente, casi que sólo manejamos recursos y referencias del black metal, del country€, de todo menos del punk. Sabemos que no os interesa creernos, pero es totalmente cierto. Pero bueno... En cuanto a discos, diría que el Raw Power de los Stooges y el Robespierre's Velvet Basement, de Jacobites. Y como personajes (de película, o no): Madeinusa, Hedwig y Begemot (Master and Margarita)

D.: Yo, en cuanto a música, añadiría Transilvanian hunger (Darkthrone), Streetcleaner (Godflesh), Filth Pig (Ministry), Kicking against the pricks (Nick Cave & The Bad Seeds), Hatred for Mankind (Dragged into Sunlight)

C.: Yo en mi discoteca tengo desde los Monaguillosh a Paco Clavel.

¿Dónde tenéis el estudio? ¿Qué opinan vuestros vecinos cuando grabáis en Central Esclavo Estudios?

P. F.: Central Esclavo está en una nave industrial, y allí sólo nos oyen los gatos y los puteros. Hasta el momento vivimos todos en paz y armonía, y si hay ataques o tiroteos, es sólo entre semejantes.

Se dice que destiláis sexo, imagen y rock and roll. ¿Qué opináis de esto?

P. F.: El que lo dijo estaría mirando la foto de otro grupo.

C.: Lo único que destilamos es licor casero en la bañera.

Ahora está complicado lo de actuar, ¿pero habéis pensado en añadir gogós que bailen mientras actuáis?

D.: Somos contrarios a incluir más opiniones o visiones dentro de nuestro pequeño universo, así que lo mejor será pedir voluntarios entre el público.

C.: Eso sí, cuando nos llamen para escenarios principales, que imitar a ZZ Top no nos entusiasma lo más mínimo...

¿De dónde sacáis esos modelitos? ¿Os va mucho lo del mamarracheo?

C.: Así como las manos van al pan, las nuestras van a los percheros de ropa de segunda mano.

P. F.: También hacemos algún que otro apaño con la pistola de silicona (y con la pistola a secas, dinero mediante). El mamarracheo es nuestro estilo de vida, y el que nos conoce sabe que lo somos mucho más detrás de las cámaras.

¿Alguna vez habéis enviado los discos de Sudores a vuestros ídolos?¿Y os han respondido?

P. F.: Habría que contratar a una médium, y preferimos gastarnos el dinero en vino peleón y esmalte de uñas.

Se ha dicho que sois una copia de Desechables, que a su vez son una copia de los Cramps, que a su vez son una copia de Hasil Adkins... ¿Sois una fotocopia en blanco y negro, sin ideas propias? ¿Algo que decir en vuestra defensa? ¿Esto se arregla con bálsamo de tigre o desearíais sacarle los ojos a alguien? ¿El drama está servido? ¿Dónde reside vuestra identidad?

D.: Acabo de escuchar a Desechables por primera vez en mi vida€ El que crea que nos parecemos a ellos debería ir urgentemente al otorrino. Que escuchen Semper mugre, que se estudien las letras y que nos miren bien a la cara, porque igual nos han confundido. Las pruebas están ahí. Y sí, aquí el drama siempre está servido. El bálsamo del tigre no sirve para nada y siempre hay alguien al que le sacarías los ojos.

¿Os identificáis con la escena actual o más bien con la escena de los primeros ochenta? ¿Cómo veis ambas escenas?

P. F.: Dejando a un lado que somos unos inadaptados universales, en los ochenta había menos corrección política, que es lo que a nosotros nos saca de quicio de la escena actual. En cualquier caso habríamos hecho lo mismo: ir a nuestro aire, sin envidias ni complejos de inferioridad absurdos. Esto es lo que somos y lo demás nos da igual.

¿Qué planes manejáis a corto y medio plazo?

D.: Pues dado que no podemos dar conciertos y que últimamente tampoco podemos ensayar porque no vivimos en el mismo municipio, nos centraremos en no morirnos, en promocionar Semper mugre y editarlo en vinilo, y en nuestro próximo EP.