Selena Gómez lanza el primer sencillo de su esperado disco en español

Selena Gómez lanzó este jueves la canción 'De una vez', su segunda canción en español y la primera desde 2010. Producida por el artista puertorriqueño Tainy y su empresa NEON16, el tema es una balada sobre la base del reguetón que celebra la fuerza femenina.



La artista había dado a entender que entre sus sueños estaba sacar un disco en español y fuentes de la industria han asegurado que 'De una vez' es el primer sencillo de la producción.





De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí. // De Una Vez is out now. https://t.co/iAFLaAT0O9 pic.twitter.com/UayUdxswUh — Selena Gomez (@selenagomez) January 15, 2021

Gómez, de abuelos mexicanos, ya había revelado sus. Sin embargo, dio la sorpresa sin mayores preámbulos. La única pista publicitaria fueron unas pintadas que aparecieron misteriosamente con su cara en algunas ciudades pequeñas de México con las frases 'De una vez' y 'Baila conmigo'.La artista apenas dio unas horas a sus fans para digerir la noticia que anunció en sus redes sociales, en las que publicó una foto de tono romántico en la que aparece con un vestido de flores, y rosas y margaritas en la cabeza. En el pecho lleva un prendedor con un corazón iluminado.Con las palabras 'De una vez, esta noche' en inglés y español y la recomendación de que la reservaran en Spotify, Gómez causó una, incluyendo algunos famosos como Rauw Alejandro y el propio Tainy, quienes expresaron su emoción ante el tema. En YouTube, el vídeo del tema fue recibido por más de 130.000 fans que se conectaron al lanzamiento en la plataforma.Aunque Gómez es unaen Estados Unidos y a menudo expresa estar orgullosa de sus raíces mexicanas, la única canción en español de la artista hasta ahora era 'Un año sin lluvia', parte de su disco 'A Year Without Rain'.Compuesto por Kris Floyd y bajo la producción de Jota Rosa y Albert Hype, 'De una vez' es un tema. Esta no es la primera vez que Selena Gómez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas colaboraron en 'I Can't Get Enough', su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco. La artista también trabajó con Ozuna y Cardi B en 'Taki Taki', la canción de 2018 en la que también participó DJ Snake.