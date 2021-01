El Párraga invita a reflexionar sobre el tiempo con las obras de Pedro Torres

El Centro Párraga de Murcia abrió ayer al público la exposición No calma, no cura, no sublima, de Pedro Torres, en la que se invita al público a reflexionar sobre el tiempo a través de obras eclécticas que mezclan distintas técnicas, materiales y formatos, como la videoinstalación que da título a la muestra.

La exposición, específica para la 'Sala de Máquinas', reúne una serie de obras independientes pero puestas en relación para la ocasión, «conformando un espacio para ser habitado y en las que se aborda el tiempo desde nuevos lugares. Desde la percepción temporal a las señales eléctricas, las piezas juegan con la forma en que se puede vivir ese concepto multidimensional que es el tiempo, negando las cualidades comúnmente asociadas al mismo», señalan desde este espacio del Cuartel de Artillería.

Se trata de la primera exposición recogida por el Centro Párraga en este 2021, «una apuesta por un creador en pleno crecimiento artístico», señaló este viernes el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, que recordó que el aforo de la sala –abierta de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas– es reducido para mantener la distancia de seguridad y facilitar una mejor experiencia.

Sobre el artista

Nacido en Brasil en 1982, Pedro Torres es artista visual. cuya obra se centra en temas relacionados a los conceptos de tiempo, distancia, memoria, lenguaje e imagen, utilizando una variedad de medios en el desarrollo de sus obras y proyectos de investigación.

Ha expuesto recientemente en la Casa Seat/LOOP y en Chiquita Room de Barcelona –donde reside–, así como en otros espacios de Madrid y Valencia y, fuera de España, en la Bienal de Cuenca (Ecuador), ArtBo y NC-arte (Colombia), BienalSUR ( Argentina), Festival Embarrat (Tárrega), ARCO Lisboa (Portugal), Bienal de Mardin (Turquía) y Bienal de las Fronteras (México).

Ha recibido premios y becas, como la Convocatoria de Producción de la Fundación 'la Caixa' (2020), la beca de investigación del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2020, 2013), el premio de producción de la Sala d'Art Jove de Barcelona (2013) y la beca de la Fundación Marcelino Botín (2007), entre otros. Y ha participado en residencias artísticas en Seúl (Corea del Sur), Berlín (Alemania) y Barcelona (España).