El Batel aplaza parte de su programación ante la llegada de la tercera ola

Un momento de la obra 'The Opera Locos'. L. O.

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel aplaza su programación más inminente: el ciclo de PupaClown, el concierto de la Sinfónica y la función de Yllana. Una decisión tomada «por responsabilidad con en el público y los artistas, ante las complicaciones de la tercera ola de la pandemia».

Los espectáculos aplazados son todos los previstos hasta el 16 de enero: ya ayer no pudo celebrarse la representación de Érase otra vez Romeo y Julieta, de la compañía PupaClown, y hoy tampoco tendrá lugar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Murcia Show must go ÖSRM, que este jueves ya aparecía en la web del auditorio como 'cancelado'.

Pero, además, El ladrón de peluches, también de PupaClown y cuya puesta en escena estaba prevista para este domingo, y la obra The opera locos, de la compañía Yllana (16 de enero), también han sido suspendidas.

Por otra parte, también se cancela también la ópera Don Giovanni (18 de febrero). En este caso ha sido la compañía Opera 2001 la que ha tomado la decisión de suspender toda la gira que tenía prevista para esta temporada, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

«El Batel lamenta mucho tomar esta decisión, motivada ante el aumento de casos de coronavirus en la Comunidad. Se intenta así evitar la movilidad de artistas y público, desaconsejables en la situación actual. A la espera de que la incidencia de la pandemia sea más favorable, el auditorio reprogramará los espectáculos aplazados», apuntan.

Así, las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, aunque, en caso de que el cliente quiera devolverlas, se le abonará el importe de las entradas por el mismo canal que realizó la compra.