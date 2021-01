2021, cincuenta años de la publicación de 'Hunky dory'.

2021 será otro año Bowie. Faltan 11 meses, pero el 17 de diciembre se cumplirá medio siglo de la publicación en el Reino Unido de 'Hunky dory', cuarto álbum del artista y primero de la era glam, en la que el músico de Brixton comenzó a apuntalar su leyenda. Iniciado como artista con su nombre real, David Jones, y tras pasar por varias bandas, hasta 1971 grabó tres álbumes: 'David Bowie' (1967), 'Space oddity' (1969) -ambos retitulados años después- y 'The man who sold the world' (1970). Con el segundo había logrado un éxito discreto gracias a la canción que da título al álbum.

Fue dos años después, con 'Hunky dory', ya con The Spiders from Mars como banda, con el que Bowie comenzó a ser tomado en serio y a granjearse miles de seguidores. Es una obra maestra que sienta las bases de sus trabajos siguientes, planta la semilla del glam (Gary Glitter, Slade, Mott the Hopple, los primeros Roxy Music, incluso Queen) e incluye temas magistrales como 'Changes', 'Life on Mars?', 'Kooks', 'Quicksand' o 'Queen bitch'.

Después de 'Ziggy Stardust', grabado al año siguiente, es el más sólido de cuantos nutren esta etapa, una de las más celebradas del londinense. Las Arañas, el productor Tony Visconti, los trajes de Kansai Yamamoto, el kabuki y los sucesivos personajes en que se fue transformando (Aladdin Sane, Halloween Jack) hasta su etapa americana, la cocaína y el Delgado Duque Blanco construyeron los cimientos de su enorme legado.