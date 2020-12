La Cenicienta de CMDanza desembarca hoy en Cartagena

El Auditorio El Batel acoge hoy una representación de La Cenicienta a las 19.30 horas. La compañía Murciana de Danza CMDanza se acerca a toda la familia con una propuesta protagonizada por el ballet clásico español.

El espectáculo está inspirado en piezas de los grandes músicos españoles como Isaac Albéniz, Ruperto Chapí o Joaquín Turina, piezas que quedan entremezcladas entre músicas de matices folclóricos del norte y el sur de España, sin olvidar el flamenco más alegre. Este ballet pretende, informan desde El Batel, «divertir y educar el gusto de niños y adultos por este género, jugando con la danza, la música y el teatro, cogidos de la mano gracias a este cuento de hadas que permite viajar desde un mundo idílico a otro más realista».

CMDanza recupera la trama clásica de La Cenicienta: a pesar de la dura vida a la que la tienen sometida su madrastra y sus horrendas hermanastras, la Cenicienta no deja de ser una muchacha de carácter alegre. Siempre le encargan las tareas más penosas, pero ella no deja de soñar, y dejando volar su imaginación baila con desparpajo, a ritmo de zapato, mantón, abanico y palillo. Por lo que no es de extrañar que cuando llegue el día de la fiesta y La Cenicienta se cuele en ella, el Príncipe quede deslumbrado por la elegancia de su danza por sevillanas.

Las entradas se pueden comprar en auditorioelbatel.es y en la taquilla del auditorio hasta las 13.30 horas de hoy. Además, El Batel ha puesto a disposición de los asistentes una oferta de cuatro entradas por el precio de tres.