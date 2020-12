Claudia Orellana: "No nos engañemos: antes de la pandemia ya agonizábamos"

No ha sido fácil, pero gracias al empeño de todos los actores involucrados, ha conseguido sacar adelante una nueva edición del Christmas Rock Murcia, que se podrá disfrutar hoy vía streaming.

Encaramos ya el final de la cuenta atrás para que comience la Navidad, pero ya hace tiempo que suena en nuestros oídos a través de los hilos musicales de todos los centros comerciales; nos martillean poniendo a prueba nuestra paciencia auditiva... Siempre suenan los clásicos villancicos en todas partes, ya sean los tradicionales Noche de paz y El tamborilero, o algunos más contemporáneos como ese dichoso All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, que, de alguna manera maquiavélica, se ha convertido en el himno oficioso de la recta final de cada año.

Pero hay vida más allá de la tendencia dominante. Aquí, y ya van diez ediciones con esta, se celebra el Christmas Rock Murcia, un concierto de Navidad a ritmo de pop y rock, de blues y soul, de funk. Porque hay otra manera de cantar? ¡villancicos! Además, esta será una edición muy especial. Por culpa de la maldita pandemia, el concierto se aleja por primera vez de las calles y se confina en un teatro, desde donde se retransmitirá el mañana por streaming y a cinco cámaras. Un show tan necesario, y más en estos tiempos, con su mensaje de reconciliación, de unión entre todos, de alegrías y nostalgias. Tiempo de esperanza.

El Christmas Rock contará con nueve voces murcianas que ya han pasado por otras ediciones: Adrián Riquelme, Carmen Alarcón, David Moretti, Fernando Rubio, Francis Sarabia, Joaquín Talismán, Laura Uve, Miguel Bañón y Saray Melo, maravillosamente acompañados por la Christmas Rock Band dirigida por José Antonio Herrera, ´Estibi', y de la que forman parte ilustres músicos: Quino Lucas, Miguel Amor Gómez y Marcos Funky Fish. Otra vez es Navidad, y Claudia Orellana de Son Buenos se viste de Mamá Noel y pone en marcha este maravilloso tinglado navideño.

Con las ocho primeras ediciones comenzábamos a trabajar en octubre, aunque la verdad es que desde el verano tenía el cartel en mente, pero los dos últimos años han sido muy complicados... Cuesta mucho confirmar que se hace y mantener el presupuesto. Este año parecía que no se hacía. De hecho, pintaba fatal. Solo hemos tenido tres semanas para prepararlo todo...Todo tiene ventajas e inconvenientes. En la calle, la sensación es fantástica. Desde 2011 la gente lo esperaba cada año, y ver una plaza llena de familias es maravilloso.Este año hemos conseguido un milagro navideño, llegando a tiempo y trabajando un repertorio magnífico, con artistas que se crecen en el escenario. Es como si, en tres semanas, el Ayuntamiento, los músicos, los cantantes, el Teatro Circo, y Son Buenos se hubieran empeñado, todos a una, para que el décimo aniversario no se perdiera en una especie de locura de positivismo navideño a contrarreloj.La situación que estamos viviendo por la crisis sanitaria de la covid-19 nos obligaba a tener poco aforo, adelantar fechas debido a la incertidumbre y hacer un streaming, que parece ha llegado para quedarse. Nos tocó priorizar, y pensamos en la gente que podía verlo desde sus casas. En lugar de dos cámaras, cinco, y en lugar de poco público, más movilidad para las cámaras, incluso dentro del escenario. Invertimos el mismo presupuesto de siempre en que el sonido fuera el apropiado para el streaming en lugar de para el público presente, y en grabar un disco en directo que saldrá para las Navidades de 2021.Sigue estando José Antonio Herrera como director artístico, impresionante, junto a Marcos Justo, Miguel Amor y Quino Lucas, que hacen el currazo de trabajar con cada cantante para que la adaptación de los temas sea perfecta. Además, este año han trabajado también en una puesta en escena diferente y en hacer un espectáculo para las cámaras. Impresionante su trabajo y profesionalidad. Es una tranquilidad contar con ellos. José Antonio y yo le dimos muchas vueltas al cartel, porque había que buscar nueve voces de las nueve ediciones, y aparte de buscar el equilibrio en el espectáculo, había poco tiempo, y queríamos rememorar temas como, por ejemplo, Ya es Navidad, la adaptación al castellano de Christmas Time Again de Tom Petty, que Joaquín Talismán hizo expresamente para el evento en 2012, o el Aguinaldo Murciano, entre muchas otras. Se trataba de rememorar temas que han sido claves en los nueve años del Christmas Rock, teniendo en cuenta la disponibilidad de todos, claro€ Además, dejamos lugar para sorpresas, como pequeños guiños a las actuaciones de Adrián Gutiérrez con la Coral Gospel Cord, Jam Albarracín, Vero Tejero, Vince, Jorge Ilegal y Jesús Cobarro en años anteriores. Me hubiera gustado que estuvieran más voces pasadas.Se han seleccionado entre los músicos de las nueve ediciones anteriores, y por desgracia los primeros años contábamos con menos voces femeninas. No debería ser una cuestión de contar, deberían salir de forma natural. Siempre hemos intentado tener voces femeninas, pero había que tener en cuenta muchos factores, entre ellas un repertorio equilibrado y la disponibilidad para el poco tiempo que había de preparación. En algún caso no ha podido ser. Ya tengo pensadas varias voces femeninas para la edición de 2021; lo mismo hasta podrían estar en mayoría. Ya veremos. Lo que me gustaría es que hubiera más mujeres al otro lado del escenario también: técnicos de sonido, luces, etc., y ahí me doy contra la pared. Estoy muy concienciada con el tema, y habrá que seguir trabajando en ello.El repertorio de este año consiste en rescatar temas de ediciones anteriores. Normalmente los cantantes eligen los temas; algunos hacen un trabajo arqueológico buscando versiones y canciones perdidas, pero este año ha sido un homenaje a las nueve ediciones anteriores, y aunque hay alguna sorpresa, son temas que ya han pasado por el Christmas Rock otros años.No sé qué decirte. Los primeros seis o siete años sí. Había bastante expectación. De hecho, solo se hace en Murcia algo así. La idea era sacar a la calle las voces de la Región, y darlas a conocer al ciudadano. Muchos se han dado a conocer así a públicos más amplios que los propios. Como Crudo Pimento, o Bosco cuando empezaban. Este último [por David Moretti] causó tanto impacto en 2014 que hasta le salieron conciertos a raíz de su actuación. O Marta Casanova, que aún no era Mavica, o colaboraciones mágicas como Jesús Cobarro y Adrián Gutiérrez... Hubo un momento que intentamos tener un invitado nacional y darle más visibilidad. Llegamos a traer a Jorge Martínez (Ilegales), pero el presupuesto fue disminuyendo, y el trabajo de los músicos de tantos meses tenía que valorarse. Luego hubo un tiempo en el que no supieron dónde ubicarnos y tampoco lo entendían; no es fácil... Murcia crece en eventos en Navidad; es una de las ciudades de España con más actividad en estas fechas, y pasamos a ser un evento más. Aunque tengo que decir que si no fuera por Rebeca Pérez y Jesús Pacheco [concejales de Juventud y Cultura, respectivamente], que también lo han peleado –y sobre todo este año–, no hubiéramos llegado al décimo aniversario.Pues, si te soy sincera, trabajando muchísimo. A veces no se ve todo lo que hacemos, pero porque somos más de currar que de poner la bandera, y nos vendemos fatal. Seguimos con el objetivo de hacer cosas que visibilicen el talento y de poner la Región en competencia nacional e internacional, y a veces eso lleva mucho esfuerzo y tolerancia a la frustración. Pero seguimos asesorando a muchísimos grupos para que avancen, trabajando con los de nuestra escudería (Nunatak, Arde Bogotá, María de Juan, AA Mama, Hoonine, Ayoho y Noise Box), preparando un Big Up! especial para mayo, el Live Mar Menor, la distribuidora Crema Music –con la que sacamos el disco de Villancicos de Belter Souls o el de Los Rotundos, entre otros–... Un no parar en el sello, la distribuidora, la editorial y la oficina de Management, y trabajando en acciones de profesionalización, promoción y asesoramiento de proyectos musicales.Es mi evento favorito del año, aunque este año lo hayamos sufrido un poco. Desde que Rafa Fernández desde Ayuntamiento de Murcia me brindó su apoyo y lo hizo suyo, todo ha sido emocionante. Imagínate como es invitar a cada cantante, a veces en agosto, y explicarles que tienen que buscar dos canciones de Navidad, o llegar a nuestro director artístico, José Antonio, con las diferentes propuestas –que siempre pasan su criba– y que alucine con algunas..., aunque mira que es valiente. Recuerdo que Vince le pasó un audio rapeado con lo que quería hacer, o la propuesta de meter un coro de Gospel de Adrián, etc.Era una asignatura pendiente. Parece que por fin será una realidad que presentaremos para las navidades de 2021. Era una pena que esas canciones se perdieran. Algunas son versiones únicas.En la web navidad.murcia.es y en YouTube, en el canal del Ayuntamiento, a las 20.30 horas, y más adelante anunciaremos cuándo se podrá ver en La 7 RM.En esta pandemia, son muchos los sectores afectados. Es una crisis global y hay que mirarse menos el ombligo. Pero sí, es tremenda la situación de muchas personas que trabajan en el sector de la música, sobre todo en el directo, donde la situación es alarmante y muy triste. Todo lo que está pasando influirá mucho en el desarrollo de la creatividad musical y en nuestra forma de consumir la música, pero ese es otro tema... No nos engañemos, antes de la pandemia ya estaba el sector del directo bastante agonizante, y todo esto ha confirmado el desastre.Era emocionante de llorar ese ensayo general donde se veían por primera vez todos, cantantes y banda. Como cuando se conocieron Fernando Rubio y Moretti, que no sabían nada el uno del otro, o Jam Albarracín, que apareció con Al Dual. Era mágico y había un buen rollo increíble. Poníamos vino dulce y polvorones, y era una auténtica fiesta de música y músicos. De hecho hasta salió alguna pareja y algún proyecto... Este año no ha habido ese ensayo general, pero sí los mismos nervios y dudas. Piensa que les obligamos a veces a salir de su zona de confort; hay nervios, retos y mucha ilusión. De verdad que es un proyecto muy especial, o así lo vivimos. Siempre cuento la anécdota, entre tantas, de aquel año que una mujer se acercó al backstage para preguntar por el nombre de Fernando Rubio, porque su nieto de 10 años se había quedado tan impresionado que había decidido pedir una armónica a los Reyes Magos. Eso define qué es el Christmas Rock.