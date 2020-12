Gregorio L. Piñero: "Reconozco que publicar por 'entregas' me ha divertido mucho"

Con afán de entretener a sus amigos durante los largos días del encierro de la pasada primavera, el caravaqueño fue narrando por redes sociales sus vivencias y las de Cholo, su perro. El resultado es una serie de textos que ahora recoge en un libro único y que ha titulado Tribulaciones de un confinado.

Que Gregorio L. Piñero es un hombre de una cultura excepcional y de interés en distintos campos no deja de ser conocido por quien ha leído sus escritos sobre música, historia, derecho o gastronomía. Tampoco es una novedad su gusto literario, con el que ha entretenido, gracias a sus Las tribulaciones de un confinado, a un grupo de lectores que han seguido puntualmente en Facebook estos relatos que ahora toman forman de libro.

Durante el confinamiento de la pasada primavera pensé en reflejar, en una especie de diario, lo más relevante que nos sucedía a mi perro Cholo y a mí, con el objetivo de intentar entretener y divertir a mis amigos en Facebook y en algunos grupos de WhatsApp, donde publicaba diariamente las entregas. Al finalizar el estado de alarma y los relatos, bastantes amigos me animaron a recopilarlos en un libro, primero en formato digital y, ahora, en papel.Confieso que no he leído Corazón de perro, de Bulgákov; además, creo que su publicación traducida al castellano es reciente, de marzo de este año. Pero el hacer hablar a los animales es un antiguo recurso literario que, la verdad resulta muy divertido.Las experiencias íntimas del período de confinamiento, pero tratadas desde el supuesto punto de vista de un perro y mascota, que se sorprende con la grave fractura de la cotidianidad y de las relaciones personales que supone la llegada del virus y el consiguiente encierro. Todo ello, envuelto en un humor no exento de ironía y sarcasmo, claro.Pues ha sido una experiencia muy sorprendente y gratificante, la verdad. Esa conexión directa con los lectores ha facilitado su interacción y muchos de ellos me han ido aportando sus opiniones y sus propias experiencias al tiempo que leían las que yo les narraba en mis diferentes entregas, produciéndose una simbiosis muy interesante.Quizá en teatro. Pero he de decir que me he divertido muchísimo con esta forma de publicar por 'entregas', como con los antiguos folletines.No me considero escritor. Dicho esto, es cierto que, a la hora de publicar, me agrada la letra de tamaño considerable. Debe ser la edad€Durante los pasados meses de julio y agosto también he llevado a cabo entregas diarias en Facebook que he denominado Cuentos estivales y en los que mi perro Cholo reacciona esta vez a mis experiencias infantiles durante aquellos veranos en los que disfrutaba con mis abuelos paternos en los campos de Burete (Cehegín) y con los maternos en Los Antolinos (San Pedro). Recogen aquellos cuentos e historias tradicionales que nos narraban a los niños, al fresco de las puertas y atrios, en tiempos en que no había luz eléctrica y todo parecía que era más íntimo