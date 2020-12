Nueve voces para celebrar diez años del Christmas Rock Murcia

El décimo aniversario de Christmas Rock Murcia contará con nueve voces murcianas de las nueve ediciones pasadas; vocalistas que tratarán de rememorar actuaciones y momentos únicos vividos desde el nacimiento de este concierto el próximo 23 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro Circo de la capital del Segura. Eso sí, por motivos de seguridad la actuación solo se podrá disfrutar en streaming desde la web navidad.murcia.es y las redes sociales del Ayuntamiento.

Así, protagonizarán este evento navideño Adrián Riquelme (Claim), Carmen Alarcón (AA Mamá), David Moretti (Bosco), Fernando Rubio, Francis Sarabia (Doctor Voltaje, Tijuana Road, Campillo, La Tribu del Groove?), Joaquín Talismán, Laura Uve, Miguel Bañón (Los Marañones, Oh Brother!) y Saray Melo, que tendrán de apoyo a The Christmas Tock Band, formada por José Antonio Herrera Alajarín a la guitarra, Marcos Justo Romero en el bajo, Miguel Ángel Gómez a la batería y Joaquín Lucas García en los teclados. Juntos cuentan ya con más de un centenar de canciones en su haber, en clave de rock, soul o rock and roll; canciones que durante estos diez años han sido adaptadas, creadas, producidas y compuestas para este evento producido y coordinación por la agencia murciana Son Buenos.

Desde 2010, el Christmas Rock Solidario es uno de los eventos anuales que hace de escaparate regional de los artistas locales. Diego Cantero (Funambulista), Adrián Gutiérrez (Nunatak), Jesús Cobarro (Noise Box), Jam Albarracín (Farmacia de Guardia), Aarón Sáez (Varry Brava), Amarela, Muerdo, Al Dual, Jorge Ilegal y muchos más han pasado por este concierto, que tradicionalmente se ha celebrado en la Circular con éxito de público.