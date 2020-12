Luis López Carrasco irá a por todas en los Premios Feroz

El año del descubrimiento, la cinta del murciano Luis López Carrasco que recupera para la pantalla grande la cara que España no enseñó a la comunidad internacional en 1992 –con la expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, pero también una dramática reconversión industrial que derivó en protestas por todo el país y que en Cartagena cristalizaron en la quema de la Asamblea Regional–, continúa conquistando a la crítica y sembrando las semillas para un 2021 que puede ser muy fructífero en cuanto a galardones para el equipo del filme. Y es que, si bien este proyecto grabado y ambientado en la ciudad portuaria ya ha conquistado menores festivales por todo el mundo, López Carrasco prepara ya para los dos primeros meses del año próximo la traca final de la temporada de premios. Precandidato a los Goya y nominado su filme a Mejor Documental en los Forqué, ayer conoció que la otra gran gala del cine español, los Feroz –la que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos–, le tendrán entre los aspirantes al antifaz dorado en Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Película Dramática, apartados habitualmente reservados a la ficción.

La noticia pilló al cineasta dando clase en la Universidad de Castilla - La Mancha, donde es profesor del grado en Comunicación Audiovisual. «De repente, en mitad de una evaluación de prácticas, he escuchado una risa y una alumna ha dicho: '¡Luis! ¡Que tienes tres nominaciones en los Premios Feroz!', y me ha aplaudido toda la clase», señaló el murciano en sus redes sociales pocos minutos después de saberse candidato al premio junto a realizadores de la talla de Icíar Bollaín (La boda de Rosa), Cesc Gay (Sentimental), Pilar Palomero (Las niñas) y David Victori (No matarás).

Esos serán los nombres a los que deberá imponerse el próximo 8 de febrero en el Teatro de Alcobendas si quiere traerse a Murcia la máscara a la Mejor Dirección. Por otro lado, en Mejor Película Dramática también se las verá los filmes de Palomero y Victori, así como ante Akelarre y Ane, de Pablo Agüero y David Pérez Sañudo, respectivamente. Mientras que en el apartado de guion concurren, junto a El año del descubrimiento, la propia Ane (con texto de Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido), La boda de Rosa (escrita a dos manos entre Bollaín y Alicia Luna), Historias lamentables (a cargo de su director, Javier Fesser, y Claro García) y la citada Las niñas, en la que Palomero firma también el guion. Por su parte, si López Carrasco se hace con este premio deberá compartirlo con el cartagenero Raúl Liarte.

Por último, conviene señalar que El año del descubrimiento todavía podría sumar una nueva nominación en los Feroz, y es que la organización aún no ha desvelado los nominados a Mejor Documental, categoría en la que El año del descubrimiento aspira al Forqué. Si se encuentra entre las seleccionadas se sabrá el 21 de diciembre, fecha en la que la Asociación de Informadores Cinematográficos también desvelará el Premio Especial del jurado.

Pero, como vienen siendo habitual, la representación murciana en los premios Feroz no se quedará ahí, ya que el jumillano Roque Baños se encuentra entre los nominados a Mejor Música Original por su trabajo en Adú, la cinta de Salvador Calvo protagonizada por Luis Tosar. El músico murciano es uno de los compositores más prolíficos y laureados del cine español, y no podía faltar a una gala en la que casi todos los años hace acto de presencia. Eso sí, Baños no lo tendrá fácil para llevarse el galardón, ya que su nombre ha aparecido en la lectura de este jueves junto a los de tres parejas de mucho nivel: las formadas por Maite Arrotajauregi y Aranzazu Calleja (Akelarre), Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal (Baby) y Federico Jusid y Adrián Foulkes (No matarás).

En cuanto al resto de nominaciones, cabe destacar que La boda de Rosa opta a nueve premios, dos más que la serie Patria, que en el apartado televisivo tiene a 30 monedas y Antidisturbios como mayores rivales.