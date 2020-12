Un texto sobre la violencia de género del creador de 'Utopia', en el TCM

El Teatro Circo de Murcia continúa con su intensa programación y hoy levanta una vez más el telón de la mano de la compañía madrileña Sol de York. Con Lucía Miranda a la dirección y Antonia Paso como única actriz sobre el escenario, el TCM revivirá a partir de las ocho de la tarde la obra Chicos y chicas, del premiado autor británico Dennis Kelly, responsable entre otras de la serie de culto de Channel 4 Utopia. Sin embargo, en esta ocasión el dramaturgo y guionista inglés no se dejará llevar por conspiraciones globales, sino por un mal mucho más visible por el común de los mortales como la violencia machista y su efecto sobre los hijos.

Kelly reflexiona sobre esta cuestión a través de la historia de una mujer «que no tiene nombre porque podría ser cualquiera», señalan desde Sol de York. Una mujer divertida y audaz con un marido, una hija pequeña que se pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que se dedica a destruirla. «Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse mala madre, y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer. Pero las cosas no son como parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para siempre», apuntan los responsables de esta adaptación.

«Lo que más me gusta de Ella, la chica, es que podría ser cualquiera de mis amigas. Que cuando la leí por primera vez era como leerme a mí misma. Pensé: me han mandado este texto porque esta mujer se parece a mí. Y leerle a Él, al chico, fue como reencontrarme con un ex amante», señala Miranda, que ha contado con el murciano Pedro Yagüe en el apartado lumínco. «Por eso al principio no entendí –confiesa la directora, creadora de Cross Border Project–, y por eso lloré tanto al acabar de leerla, porque podríamos ser nosotros, cualquier pareja, sin darnos cuenta escena a escena de en qué nos estamos convirtiendo».

Chicas y chicos es uno de los montajes que se tuvieron que aplazar la pasada temporada y que ahora se representa en el Teatro Circo con aforo reducido y con todas las medidas higiénicas y de seguridad necesarias. Las entradas se pueden adquirir por 10 euros en la taquilla del teatro y a través de la página web.