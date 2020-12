Irene Caja: "Necesitaba representar a todas las mujeres que han sufrido maltrato"

La intérprete alhameña podrá presentar por fin en Calasparra su obra Galerna, un espectáculo que nace de una necesidad y de la voluntad de su protagonista, también autora, de recordar el infierno que viven hoy día muchas mujeres en nuestro país. La función será el sábado en el Auditorio local.

La obra Galerna, cuya representación en Calasparra tuvo que ser aplazada por motivos sanitarios, llega por fin este sábado al Auditorio Municipal de la localidad. Y lo hace de la mano de su autora y protagonista, la intérprete alhameña Irene Caja, que con esta obra pretende responder a una necesidad: entender el lugar de la mujer en las sociedades de nuestros días. «Es la búsqueda personal de la feminidad, de la fuerza, de la lucha contra la devastación del ser, del poder y del valor de la mujer. Es un ejercicio de desafío al miedo. Es la desnudez de una actriz que invita a la unión entre sus experiencias vitales y la historia real de Florencia», su alter ego en esta obra unipersonal. La murciana, que se subirá a las tablas a partir de las ocho ante un público que podrá asistir libremente mientras el aforo lo permita, propone así «una manera de hacer teatro para el ahora, para lo real, para lo que nos importa, nos mueve y nos duele. Un Teatro desde la más pura honestidad de la actuación, intimista, que plantee preguntas, que ponga el dedo en la llaga de la violencia, del sometimiento y del maltrato, para visibilizar e intentar cambiar la dura realidad que vivimos las mujeres, aún, en este siglo». Hablamos con ella para conocer un poco mejor qué hay detrás de Galerna.

Dice que Galerna surge de la necesidad de entender el lugar de la mujer en las sociedades de nuestros días.

Eso es. La obra fue creada hace aproximadamente un año. Y por aquel entonces yo tenía esa necesidad, necesitaba saber en quélugar estoy, y necesitaba también representar sobre el escenario a todas esas mujeres que han sufrido violencia de género. De hecho, Galerna es una obra que estaba basada en una historia real que me llegó a mí como a finales de 2018; digamos que esa fue la semilla que hizo que este proyecto germinara.

¿Cómo siente una algo así, algo tan desgarrador?

Duele. Duele mucho como mujer y como ser humano. Recuerdo el momento en el que esa historia de la que te hablaba llegó a mí y cómo me traspasó hasta el punto de necesitar crear esta obra. Desarrollando Galerna he podido experimentar sobre la vida de esta mujer y he descubierto cómo llevarla a mi propio cuerpo; cómo poder expresar todo lo que ella vivió en ese tiempo que estuvo encerrada en una jaula... Y es muy doloroso.

Es importante visibilizar el maltrato para intentar acabar con está lacra que sigue, por desgracia, muy presente hoy día en nuestra sociedad.

Claro. Es que no es algo puntual; es algo que vemos constantemente en nuestro día a día. Siento que todo lo que se hace parece insuficiente para luchar contra esta lacra..., pero con mi herramienta, el teatro, apuesto por este tipo de obras de carácter social y comprometidas; obras como Galerna que inviten al espectador a reflexionar.

Hábleme sobre cómo ha sido preparar este papel.

Han sido muchas lecturas... Además, es la primera vez que me enfrento a un público en solitario, con lo que en ningún sentido ha sido algo 'fácil'. Empecé leyendo mucho a Alejandra Pizarnik, a Silvia Plath..., en definitiva, a autoras que me inspiraran, en las que pudiera encontrar las palabras de la mujer que protagoniza mi obra. Pero bueno, al ser una creación propia hay mucho de mí, de mi experiencia y de mi vida; digamos que es como una mezcla de las dos: de Florencia y de Irene, y creo que eso es lo que la hace interesante. Piensa que, al final, ellas dos son una y una somos todas.

Por cierto, no está del todo sola: comparte dirección con Diana Magallón.

Sí, y ha sido toda una experiencia y una odisea trabajar con ella. Porque Diana es mexicana y los primeros días de trabajo si que estuvo aquí –unas tres semanas bastante intensas en la Semana Santa de 2019–, pero todo lo demás ha tenido que ser a distancia: con vídeos y videollamadas.

¿Cómo está viviendo esta situación tan complicada? Más allá de lo complejo de la preparación de Galerna, vivimos días de incertidumbre

Estamos viviendo una época muy difícil para la cultura en general, sí, y para el teatro en particular. Pero al final aprendes a convivir con el aplazamiento de las funciones y con las cancelaciones; lamentablemente, no te queda otra... Siempre ha sido una profesión difícil, pero ahora mucho más, porque tienes la barrera del miedo y de la covid-19. En cualquier caso, yo, personalmente, como espectadora, creo que hoy en día es muy seguro acudir al teatro.

¿Cuáles son los planes de Irene Caja para el 2021?

Por lo pronto, creo que todos esperamos que sea un mejor año en todos los sentidos, pero, en lo profesional, ojalá salgan más funciones... Esta fue una creación de finales de 2019. Comencé en 2020 una gira por Latinoamérica con esta obra, y allí me pilló la pandemia. Era una gira que tenía continuidad por todo el año y al final todo se paró, así que espero que esas fechas se puedan realizar en 2021.