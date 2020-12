The Yellow Melodies: "Me da gusto ver que seguimos ahí después de todo este tiempo y con la misma ilusión"

Hace escasas horas, la banda murciana desvelaba las canciones de la segunda entrega –en formato EP– de su último proyecto, Sunshine Pop, un disco previsto para 2021 y al que todavía le falta un tercer bloque de temas para poder escucharse completo. Lo que está claro es que la banda –que ha aprovechado la pandemia para grabar– atraviesa un gran momento compositivo.

The Yellow Melodies presentaron ayer la segunda parte de su trilogía Sunshine Pop: Sunshine Pop EP2, cinco canciones brillantes y luminosas (cuatro propias, incluida una en castellano, La magia de aquellas noches, y una versión de los Cars, Drive) que suponen la continuación de aquella primera entrega publicada a comienzos de la primavera; si bien, este verano también lanzaron otro en un siete pulgadas, We all deserve a chance, a través del sello griego Old Bad Habits. El resultado es un disco de soleados himnos de pop de guitarras que definen a la perfección el espíritu sunshine de armonías vocales, Rickenbackers de doce cuerdas, sintes coloridos, elegantes arreglos de percusión y metales.

Al frente de los murcianos está el inefable Rafa Skam, que ha regresado con nueva formación y fuerzas renovadas. Inasequible al desaliento y siempre en busca de nuevos retos, se propone ahora emular a sus adorados Belle And Sebastian y se muestra desbordante de proyectos y entusiasmo.

The Yellow Melodies no paráis. Llega ahora la segunda entrega de la trilogía Sunshine Pop. ¿Podría decirse que, pese a la maldita pandemia, ha sido un buen año para el grupo?



En cuanto a lanzamientos discográficos, ha sido un gran año. ¡Ya que han salido tres discos! Dos EP's en ediciones limitadas en CD y uno en vinilo de siete pulgadas. Hemos aprovechado para grabar y publicar, ya que lo de tocar está difícil.



Acabáis de publicar Sunshine Pop EP2. ¿Ha sido complicado seleccionar las canciones?



No mucho, ya que este verano grabamos las canciones del EP2 y el EP3; sólo hemos tenido que repartir las canciones para que quedaran equilibrados.



¿Qué os animaba a sortear todas estas dificultades (el mercado hundido, los directos parados...)?



Nos animaba estar activos, hacer canciones que nos ayudaran a olvidar, aunque fuera por un momento, toda la situación actual. Al no haber conciertos ni festivales, todo lo que podemos hacer es componer y grabar. Tampoco tiene sentido ponerte a ensayar el repertorio del próximo concierto, porque no sabemos ni cuándo será. Intentamos hacer canciones con ese espíritu tan positivo que nos caracteriza para poder así llevar mejor estos momentos, y si encima podemos conseguir que más gente escuche nuestras canciones y pueda sentir algo parecido, mejor que mejor.



¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Satisfechos con la estrategia?



No pensamos mucho en la respuesta, la verdad, aunque sí tenemos un puñado de fans por todo el mundo que cuando activamos la pre-venta de este nuevo EP, hace ya más de un mes, hicieron su pedido al instante. Gente de Alemania, UK, USA, Canadá, Suecia...



No sé si se trataba de emular a tus admirados Belle And Sebastian, que hace tres años sacaron tres EP's que culminaron en el álbum How to solve our human problems.



La verdad es que cuando me pillé los tres EP's de Belle And Sebastian y luego el álbum fue cuando se me ocurrió que podíamos hacer nosotros lo mismo. También era por no grabar de golpe un montón de canciones para un LP, sino ir poco a poco y así publicar con más frecuencia para intentar estar siempre de actualidad.



¿Cuál es el contenido de este EP2? ¿Y el concepto del disco?



Son cuatro canciones propias, una de ellas en castellano, y en este caso hemos rendido tributo a Ric Ocasek con una versión de The Cars. El concepto general es ese pop colorista, buenrrollista y soleado al que hemos llamado 'sunshine pop'.



De nuevo incluye un tema en español, La magia de aquellas noches. ¿De qué habla? Lo percibo más contenido e introspectivo. ¿Hasta qué punto es una reacción a lo que os estaba sucediendo como banda?



La magia de aquellas noches tiene un aire nostálgico y habla de la química que existe entre dos personas que, aunque no se ven en tiempo, siguen mateniendo esa conexión; del bonito recuerdo que se nos queda de gente que es especial para nosotros y que, por una u otra razón, tienes ganas de volver a ver.



¿Os sentís cada vez más cómodos en el español? ¿No teméis que os afecte en vuestra difusión exterior?



La verdad que sí estamos cada vez más cómodos con el español, pero tampoco dejo que eso me obsesione; de hecho, de Follow the sun tenía dos versiones, en inglés y en castellano (como Aquel lugar). Apostamos siempre que podemos por el castellano, por eso hasta el último día iba a salir en el disco Aquel lugar, aunque después de masterizar ambas, nos gustó y nos pareció más natural en inglés. Alguna vez he pensado que si cambiamos al castellano podemos estar tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado, ya que vendemos más discos fuera que aquí, pero por otra parte creo que nuestra música es internacional, y que no importa tanto el idioma en el que estén cantadas las canciones como el conjunto.



Como decías, este verano también salió otro EP 7, We all deserve a chance, en el sello griego Old Bad Habits. ¿Cómo surgió el contacto? ¿Cuál es el contenido del single? ¿Qué referentes musicales habéis manejado?



Conocía a Vasilis, capo del sello, por mi faceta de fanzinero; o sea, comentando discos suyos que me enviaba para que pusiera en el podcast o reseñara en el fanzine (El Planeta Amarillo). Y entonces un día le dije si le apetecía sacarnos un EP en siete pulgadas, y dijo que precisamente había pensado en ello, así que fue todo un flechazo. El vinilo, en color amarillo y edición limitada y numerada, contiene tres canciones: una, la titular, más bailable, a la cuál se refirió el propio Vasilis como el «hit del verano»; por la cara B hay otras canciones de pop de guitarras con referencias a grupos de los noventa rollo Teenage Fanclub y de los sesenta, como The Byrds.



¿Y para cuándo está prevista la salida del EP3? ¿Hay preparado algún remate especial?



Pues estamos acompañando cada EP con varios videoclips. Ahora acaba de salir el de Follow the sun, y en unos días estará listo el de La magia de aquellas noches, que nos ha hecho José Alberto Beltrán (batería de Vacaciones). El EP3 saldrá para principios de 2021, y el remate vendrá poco tiempo después, con la publicación de un álbum en vinilo y en edición deluxe en CD (con sorpresa) con los temas de los tres EP's.



¿Quién es Norma Hamilton, que ha vuelto a colaborar a los coros?



Una inglesa que vive al lado del estudio de Pepe Moreno, donde grabamos, y que tiene un vozarrón de flipar. Cuando grabó los coros del primer EP nos quedamos alucinados, y desde entonces sigue colaborando.



¿Cuál fue vuestra motivación para poner en marcha The Yellow Melodies? ¿Qué música escuchabais por entonces, qué os gustaba?



Hacer pop, sacar discos y subirnos a los escenarios de salas y festivales para comunicarnos con la gente a través de nuestras canciones. No hay mucha diferencia de lo que escuchaba antes y lo que escucho ahora. Intento estar siempre al tanto de la música actual, pero sin olvidar a los clásicos: The Beatles, The Beach Boys, David Bowie, Television Personalities, Bmx Bandits...



¿Qué pensáis al echar la vista atrás más de 25 años para recordar vuestros inicios? Si tuvieras que elegir un momento decisivo en vuestra carrera, ¿cuál sería?



Me da gusto ver que seguimos ahí a pesar de todo el tiempo que ha pasado y, además, con la misma ilusión que al inicio. Me quedo con los comienzos, con toda la novedad que tenía cualquier cosa que nos ocurría, y también con el momento actual, porque me hace revivir las sensaciones que tenía hace veinte años, y es que ahora mismo somos un grupo que congeniamos muy bien, y que nos gusta quedar para cualquier cosa además de para ensayar. ¡Nos queremos mucho!



¿Nacer en una ciudad pequeña como Murcia os hizo tener que luchar más para dar a conocer vuestra música al mundo?



No lo sé, porque tampoco hemos tenido un grupo en una ciudad grande para comparar. Desde luego que tener un grupo en una ciudad pequeña es menos estresante, y sinceramente creo que te hace disfrutar más.



¿Qué anima el espíritu de estas letras? ¿Seguís manteniendo ese aire positivo marca de la casa?



Creo que seguimos manteniendo ese espíritu positivo, intentando a través de las letras y de la música captar el lado bueno de las cosas, de la vida, de las relaciones, de lo que nos pasa cada día, buscar la luz a través de las canciones, y hacer que éstas nos hagan sentir bien, que nos ayuden a creer en los sueños...



El disco anterior lo presentaste el día del estreno tú solo, por el confinamiento, en un concierto por streaming. ¿Qué tienes pensado hacer ahora?



Bueno, como lo de los conciertos está complicado, ahora nos centramos en todo lo demás: hacer videoclips de las canciones de los EP's, el diseño de las portadas de los discos que vienen... También he estado grabando estas dos últimas semanas media docena de versiones para un recopilatorio al sello madrileño Siesta que se va a publicar el año que viene con Fadeawayradiate Records; en realidad, sólo necesitan una, pero como siempre me cuesta elegir, hemos grabado seis. También quiero hacer un homenaje a los Ramones, versionando entero el Pleasant dreams con motivo del cuarenta aniversario de su publicación, que se cumplirá el próximo 21 de julio de 2021. Y hace unos días grabamos también una canción navideña, Navidad interestelar, para un recopilatorio que saca el sello de Manchester Cherryade Records. Y ya cuando llegue la vacuna y todo vuelva a la normalidad, estaremos deseando volver a tocar y poder presentar Sunshine Pop.