Rosalía y The Weeknd lanzan un remix de 'Blinding lights', la canción del año

Rosalía y The Weeknd, dos de los artistas más relevantes del panorama internacional, han desvelado este viernes la colaboración que se traían entre manos: un remix de 'Blinding Lights', la canción más escuchada de este 2020 en Spotify, con más de 1.500 millones de reproducciones.



Una cifra que con toda seguridad aumentará en la recta final del año tras el dueto que han publicado a primera hora de este viernes la cantante catalana y Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd.





En sus perfiles de Twitter, tanto Rosalía como The Weeknd han compartido un enlace con la nueva versión de 'Blinding lights', tema que el cantante canadiense lanzó hace un año y que ha arrasado en todo el mundo.Los dos artistas ya dieron pistas ayer jueves en sus redes sociales de lo que podría ser una colaboración. Primero fue The Weeknd quien publicó en su Twitter unaa, la misma que la barcelonesa subió a su perfil de Instagram sin más mensaje que el nombre del acompañante, con el que ya se rumoreaba que podrían haber trabajado juntos.Aunque ninguno de los dos cantantes, ni sus correspondientes equipos, habían detallado de qué se trataba esa pista, en los foros de fans se llevaba un tiempo comentando que Rosalía podría participar en un nuevo remix de 'Blinding lights'.Incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco de los rumores antes de que los dos artistas confirmaran que preparaban unRosalía, quien acaba de estrenar junto a Bad Bunny, se suma así a un remix de esta exitosa canción justo cuando se cumple un año desde su primer lanzamiento.'Blinding Lights' ha batido récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, en la que estuvo 42 semanas en el top 10, 33 de ellas en los cinco primeros puestos, dos marcas que no había registrado otro tema en los 62 años de historia del listado.La popularidad del artista es tal que en febrero de 2021 tomará el testigo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en Estados Unidos.Aún así, y a pesar de arrasar en otros premios como los MTV Video Music Awards y los American Music Awards, The Weeknd no obtuvo ninguna nominación a los Grammy. "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.